La Gazza Ladra, di Robert Guédiguian. Sui temi cari al regista

Giovanna D'Arbitrio

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, La Gazza Ladra, di Robert Guédiguian, nel titolo fa riferimento all’opera di Rossini e a chi ruba qualche oggetto che luccica come la gazza.

Il racconto è ambientato a Marsiglia e racconta la storia di Maria (Ariane Ascaride), una badante matura e generosa che dedica la sua vita alle persone anziane. Purtroppo, Maria fatica a sbarcare il lunario e inizia a rubare piccole somme per aiutare il suo amato nipotino che vorrebbe diventare un bravo pianista.

Maria pertanto noleggia un pianoforte e paga al nipote lezioni private di un bravo maestro di Marsiglia. Quando comincia a firmare assegni che non potrà restituire, un incidente svela la sua truffa e il figlio di un anziano la una denuncia. Malgrado tutto ciò, per fortuna trova ancora qualcuno che l’ama ed è disposto ad aiutarla.

Senza dubbio il marsigliese Robert Guédiguian mostra ancora una volta di essere molto legato alla sua città, nonché al suo cast di attori e ai temi della sua filmografia, come la precarietà economica e sociale, la solidarietà, l'incrollabile fede in un umanesimo luminoso nonostante la crescente violenza della società attuale. E Guédiguian ama lavorare con attori che sono anche suoi amici: sua moglie Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Pascale Roberts.

Quasi tutti i film sono ambientati nel quartiere popolare dell'Estaque abitato soprattutto da operai o comunque proletari che cercano di sopravvivere in un mondo pieno di ingiustizie, come la protagonista della “Gaza ladra” che comunque non vuole rinunciare a un po’ di gioia, a regalare un futuro migliore a suo nipote ed è felice se riesce a mangiare ogni tanto un piatto di ostriche

“Trovo che viviamo un momento di caos. Non c'è nessuna strada intellettuale o politica all’orizzonte, nessun progetto, solo reazioni e lo scontro tra la verità e la menzogna - ha affermato il regista - Ci sono molte bugie che le persone affermano come se fossero verità, nessuno crede più a nessuno. Mi preoccupa la disgregazione in atto nelle società in cui siamo cresciuti, in cui abbiamo vissuto, e questo mi terrorizza. Forse è a causa di questa constatazione che ho cercato di trovare gesti belli, generosi, posizioni che vengono dal cuore e senza ideologia, semplicemente perché ci sono brave persone e ci sono ancora, ovviamente, storie d'amore, storie sentimentali, storie di famiglia, la bellezza e la bontà (…) E poi ho cercato come sempre di provare ad allargare il discorso con qualcosa di un po' più metaforico, da cui l'idea del titolo e di rendere il personaggio una donna che ruba un po' anche per divertimento. Non è solo una ladra per necessità, ruba anche un po' per le ostriche, per ascoltare della musica. E ha diritto a farlo. Per la bellezza. Bisogna anche vivere per il piacere di vivere. La protagonista, la gazza ladra, rivendica questo, ma in maniera del tutto inconscio. (…) I giovani oggi devono convincersi che la vita è bella, che respirare dell'aria buona, camminare sulla neve è molto bello, non costa soldi (…)Il fascino della semplicità, del piacere di vivere, sta davvero scomparendo. Nel film è l'amore che salverà però anche il rapporto tra padre anziano e figlio. Il padre non è in grado di comunicare con suo figlio, ma è l'amore che arriva a cambiare lo sguardo del figlio”.(da coming soon)

Il film è supportato da bravi interpreti come Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Marilou Aussilloux, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Geneviève Mnich, Jacques Boudet, Jacqueline Vicaire, Thorvald Sondergaard. Sceneggiatura: Robert Guédiguian, Serge Valletti. Fotografia: Pierre Milon. Montaggio: Bernard Sasia

Tra i film del regista ricordiamo Dieu vomit les tièdes, À la vie, à la mort! , Marius e Jeannette, Al posto del cuore (À la place du cœur), À l'attaque!, La ville est tranquille , Marie-Jo e i suoi due amori (Marie-Jo et ses 2 amours), Mon père est ingénieur, Le passeggiate al Campo di Marte (Le Promeneur du Champ-de-Mars), Le Voyage en Arménie, Lady Jane, L'Armée du crime, Le nevi del Kilimangiaro (Les Neiges du Kilimandjaro) ,Au fil d'Ariane, Une histoire de fou, La casa sul mare (La villa),Gloria Mund, Twist à Bamako, E la festa continua! (Et la fête continue)

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)