Black Bag di Steven Soderbergh. Una raffinata spy story

Giovanna D'Arbitrio

Sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica anche in Italia, Black Bag - Doppio Gioco, di Steven Soderbergh, una raffinata spy story.

Il film racconta le vicende dell'agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) incaricato dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgard) di scoprire chi ha trafugato Severus, un software top-secret. Tra i cinque agenti sospettati c'è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett).

Per individuare il traditore George invita tutti i sospettati ad una cena con cibo drogato per facilitare eventuali confessioni: la specialista in immagini satellitari Clarissa (Marisa Abela), il suo compagno Freddie (Tom Burke), la psichiatra Zoe (Naomie Harris e il suo fidanzato James (Regé-Jean Page). Un imprevisto, tuttavia, fa fallire i suoi piani, quando Meacham muore a casa sua per un misterioso attacco cardiaco.

Purtroppo i dubbi di George su sua moglie aumentano quando trova un biglietto del cinema nel cestino della spazzatura e lei nega di esservi andata e quando indagando su di lei scopre anche che sta progettando un viaggio a Zurigo. Con l'aiuto di Clarissa e di un satellite spia sorprende in effetti Kathryn mentre incontra una spia russa in Svizzera.

Come se non bastasse, James rivela a George che Kathryn ha un conto bancario a Zurigo con 7 milioni di sterline di provenienza sconosciuta. A questo punto i suoi sospetti sulla moglie crescono sempre più e si troverà di fronte a una scelta difficile.

Una spy story particolare che ci ricorda Hitchcock, un film in cui all’azione fisica si preferisce la tensione intellettuale e psicologica, dove il tema è la scoperta della verità in un mondo in cui tutti mentono troppo spesso e i rapporti basati su fiducia e lealtà appaiono difficili.

“Si pensa che la verità possa impedire la soddisfazione del proprio desiderio, e questo vale a tutti i livelli di fiducia della società: che sia un’unione matrimoniale o un rapporto fra due persone, ma anche nel rapporto tra il singolo e la nazione o tra i leader degli stati con i suoi governi - ha affermato il regista - Ed è quello che accade negli incontri tra i protagonisti del mio film. Nel momento in cui questi rilasciano una dichiarazione, se sono riconosciuti come persone limpide, nessuno metterà in dubbio la veridicità delle loro affermazioni. Ma nel caso siano notoriamente dei bugiardi, ci chiediamo se siano consapevoli di ciò che raccontano e prendiamo con le pinze le loro parole. È frustrante vivere in un mondo in cui continuiamo ad assistere agli effetti negativi scatenati dai governi che raccontano menzogne e offuscano la verità. Ma soprattutto siamo incapaci di impedire che questo avvenga”.

l film è supportato da un ottimo cast includente Michael Fassbender, Cate Blanchett, Gustaf Skarsgård, Marisa Abela, Pierce Brosnan, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Kae Alexander, Bruce Mackinnon, Orli Shuka, Ambika Mod. Sceneggiatura: David Koepp. Fotografia: Peter Andrews. Montaggio: Mary Ann Bernard. Musiche: Thomas Newman.

Tra i film del regista ricordiamo Sesso, bugie e videotape, Piccolo, grande Aaron, Torbide ossessioni, Gray's Anatomy, Schizopolis, Out of Sight, L'inglese, Erin Brockovich, Traffic, Ocean's Eleven, Full Frontal, Solaris, Ocean's Twelve Intrigo a Berlino, Ocean's Thirteen, Che - L'argentino, Che - Guerriglia, The Girlfriend Experience, The Informant, Contagion, Knockout - Resa dei conti, Magic Mike, Effetti collaterali , La truffa dei Logan, Unsane, High Flying Bird, Panama Papers, Lasciali parlare, No Sudden Move, Kimi - Qualcuno in ascolto, Magic Mike - The Last Dance, Presence.

Ecco il trailer ufficiale del film (da Coming Soon)