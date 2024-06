Dove va la Cina: solo tatticismo senza strategia? Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Martedì, 18 Giugno 2024 00:52

La crescita della Cina è destinata a scalzare gli Stati Uniti dalla loro posizione dominante? Probabilmente no. La logica della strategia dei grandi imperi finirà infatti per imporre la propria legge, fermando la corsa cinese verso la supremazia. Il problema è come ciò potrà accadere.

“… Una rapidissima crescita economica, che continua nonostante la crisi - scriveva Edward Luttwak nel suo libro Il risveglio del Drago (Rizzoli 2012), combinata con ambizioni di influenza politica planetaria e con il rafforzamento militare, non può che destare preoccupazioni, e scatenare l'opposizione delle altre potenze. La peculiare storia della Cina, Paese grande e a lungo isolato, circondato da territori scarsamente popolati, ha prodotto intere generazioni di leader con una debole propensione alle relazioni internazionali…”.

Ma questi stessi leader ora sono chiamati a una sfida cruciale: accettare una crescita sbilanciata, economica ma non militare, o aprire a una vera democrazia. Solo così la loro nazione potrà espandere pacificamente la sua influenza, liberandosi dai conflitti che premono ai suoi confini. In caso contrario, la resistenza globale colpirà anche la crescita economica cinese, scatenando una pericolosa instabilità.

Eppure la Cina resta centrale per le sorti del mondo. Ha una rete di produzione più integrata che esista, ma resta intrappolato tra alcune storiche debolezze. Il mercato interno e il rischio che i mercati esteri si chiudano.

Ancora, non riesce a liberarsi dei conflitti che potrebbero scoppiare intorno a se per le sue tentazioni espansionistiche non certo pacifiche e bel preoccupazioni di chinteme di essere aggredito (vedi Filippine, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan, Giappone e via via Australia ecc ecc.)

Di dove va la Cina o dove potrebbe andare discutono il Prof. Francesco Sisci, sinologo e analista politico e Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale.





- Dove va la Cina: solo tatticismo senza strategia? Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa (Agenzia Radicale Video)