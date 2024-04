Prima Mondiale: “Pessoa. Since I’ve been me” di Robert Wilson al Teatro della Pergola di Firenze

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Lunedì, 29 Aprile 2024 18:01

La prima mondiale dello spettacolo “Pessoa. Since I’ve been me” debutterà al Teatro della Pergola il 2 maggio e sarà in scena fino al 12 maggio 2024. Lo spettacolo, diretto da Robert Wilson, è ispirato alla vita e alle opere dell’enigmatico poeta portoghese Fernando Pessoa.

Rinomato per la sua visionaria esplorazione di spazio e luce, che usa come elemento principale durante il processo creativo, il regista Robert Wilson porta alla ribalta la complessità e la ricchezza della poetica di Pessoa, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, che sfida le convenzioni artistiche e celebra la creatività e la diversità.

Le molteplici sfaccettature dell’universo poetico di Pessoa saranno portate in scena da un cast di attori e attrici provenienti da diverse parti del mondo: Maria de Medeiros, volto conosciutissimo di cinema e teatro, dal Portogallo; il brasiliano Rodrigo Ferreira; Janaína Suaudeau,franco-brasiliana; la francese di radici africane, Aline Belibi; Sofia Menci dall’Italia; Gianfranco Poddighe italiano di lunga residenza francese; Klaus Martini, italo-albanese. Un mix di talenti internazionali che daranno vita al copione, interpretando lo spettacolo in italiano, portoghese, francese e inglese, con sovratitoli in italiano per una fruizione ottimale.

Il regista, in collaborazione con il drammaturgo Darryl Pinckney, ha creato uno spettacolo che incanta e sorprende, dando vita alle molteplici sfaccettature dell’universo interiore di Pessoa. Grazie ad una drammaturgia che mescola parole essenziali sul “sé” del poeta portoghese, lo spettacolo offre una riflessione profonda sull’essere umano e sulla pluralità delle sue identità.





Un vero e proprio viaggio sensoriale e una riflessione filosofica nata dall’esplorazione messa in atto da Wilson insieme al co-regista Charles Chemin.

Questa produzione è il risultato di una proficua collaborazione tra ilTeatro della Pergola di Firenze, scelto come sede per la prima mondiale, e il Théâtre de la Ville di Parigi, e si inserisce nel progetto comune L’Attrice e l’Attore Europei che mira a superare i confini linguistici e culturali attraverso il teatro, una scelta fortemente condivisa con Emmanuel Demarcy-Mota del Théâtre de la Ville nel solco dei principi della Carta 18-XXI, motore immobile dell’intero percorso.

A sottolineare l’importanza di questo spettacolo nel contesto della storia e della missione del Teatro della Pergola, come spazio dedicato alla pluridisciplinarità e al dialogo artistico, è Marco Giorgetti, Direttore generale del Teatro della Toscana.





I costumi di scena sono a cura di Jacquest Reynaud, la regia di Charles Chemin.

Lo spettacolo è comprodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, São Luis Teatro Municipal de Lisboa e Festival d’Automne à Paris, in collaborazione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

I biglietti per “Pessoa. Since I’ve been me” sono disponibili presso la biglietteria del Teatro della Pergola e online su Vivaticket. Sono previste diverse tariffe ridotte per over 65, Under 30, soci Unicoop Firenze e abbonati al Teatro della Toscana.





Per ulteriori dettagli sui prezzi e gli orari degli spettacoli, si prega di visitare il sito web del Teatro della Pergola. Non va persa l’opportunità di assistere a questa produzione teatrale che celebra il genio di Pessoa attraverso lo sguardo visionario di Robert Wilson, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli amanti del teatro e della poesia.

«L’idea che sia una produzione internazionale, che ci siano attori di Paesi differenti, con background culturali differenti, e che sia uno spettacolo in varie lingue – afferma Robert Wilson – mi sembra giusta per Pessoa. Pessoa era un uomo fatto di tante diverse “persone”, era un portoghese cresciuto in Sudafrica. Come tutti noi – aggiunge il regista – era pieno di molti “personaggi”. Quindi, una maniera di approcciare questo lavoro è cercare di capire come trattare questo prisma di personalità. Nella mia testa c’è proprio un prismacon tutte le diverse personalità, i diversi aspetti di Pessoa».

2 – 12 maggio | Teatro della Pergola, Firenze

(feriali, ore 21, escluso giovedì 9, ore 19; festivo, ore 16)

Prima Mondiale

ROBERT WILSON

PESSOA. SINCE I’VE BEEN ME

regia, scene e luci Robert Wilson

testi Fernando Pessoa

con Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini,

Sofia Menci, Gianfranco Poddighe, Janaína Suaudeau

drammaturgia Darryl Pinckney

costumi Jacques Reynaud

co-regia Charles Chemin

collaboratrice alla scenografia Annick Lavallée-Benny

collaboratore alle luci Marcello Lumaca

sound design Nick Sagar

trucco Véronique Pfluger

stage manager Thaiz Bozano

direttore tecnico Enrico Maso

collaboratrice ai costumi Flavia Ruggeri

consulente letterario Bernardo Haumont

commissionato e prodotto da Teatro della Pergola - Firenze e Théâtre de la Ville - Parigi

coprodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, São Luiz Teatro Municipal de Lisboa, Festival d’Automne à Paris

in collaborazione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Spettacolo in italiano, portoghese, francese, inglese con sovratitoli in italiano

Durata: 1h e 20’ circa, atto unico

