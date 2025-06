Sabaudia 14 giugno: le vincitrici del premio PAVONCELLA 2025

Dettagli Categoria: EVENTI Pubblicato Sabato, 07 Giugno 2025 15:03

Giovanna D'Arbitrio

Il comunicato stampa a cura di Romano Tripodi conferma che il prestigioso Premio Pavoncella, dedicato alla creatività femminile, avrà luogo come al solito a Sabaudia il 14 giugno 2025, alle ore 18:30, nell’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo. Nato per iniziativa di Francesca d’Oriano, presidente dell’Associazione culturale no-profit ArteOltre, il Premio Pavoncella è cresciuto nel tempo grazie al sostegno di giornaliste, scrittrici, imprenditrici e noti esponenti della scienza e dell’arte che hanno contribuito ad offrire a tale evento culturale una visibilità non sono nazionale, ma anche internazionale.

Senz’altro un Premio che consente di vedere il mondo con gli occhi delle donne, giudicate per le loro capacità professionali da una giuria di sole donne.

Ed ecco qui riportato il secondo comunicato stampa:

“Brillano di luce propria le Magnifiche Donne Del Pavoncella”. È l’eccellenza, intesa come abitudine e normalità, ad accomunare le vincitrici della XIV edizione del Premio internazionale alla creatività femminile, in programma il 14 giugno a Sabaudia Sono lo spessore professionale ed il sacrificio personale, che i traguardi raggiunti hanno comportato, nella Ricerca scientifica, nella Medicina, nell’Imprenditoria, nell’Arte e nel Sociale, a connotare il vissuto delle vincitrici della quattordicesima edizione del Premio internazionale “Pavoncella alla creatività femminile”, in programma il 14 giugno p.v., con inizio alle ore 18,30, presso l’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo.





Un ritorno alla casa madre, dove ù nato il Premio, ideato ed organizzato da Francesca d’Oriano, con il valido aiuto delle Presidente della Giuria, Maria Rosa Trio, già Prefetto e del Presidente del Comitato scientifico, Prof. Michele Guarino, Responsabile UOS disturbi funzionali intestinali Microbiota del Campus Bio-Medico, unitamente alle tante giurate che hanno creduto nella validità del progetto. A condurre la serata sarà Isabella Di Chio, giornalista ed inviata Rai del TgrLazio.





Apriranno l’elenco delle vincitrici la Magnifica Rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli e Simonetta De Guz, prima a raggiungere nella Difesa, il grado di Generale di Divisione nel Corpo Carabinieri Forestali. A loro andrà, rispettivamente, lo speciale Riconoscimento di Donna dell’Anno e di Donna dello Stato per lo Stato.





A seguire, premiate rispettivamente per la Ricerca scientifica la dottoressa Patrizia Popoli, Direttrice del Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità; e per la Medicina, la dottoressa Annarita Costantino, Dirigente medico presso la Breast Unit dell’Ospedale “Santa Maria Goretti di Latina”, specializzata in medicina estetica e rigenerativa. Premiate per l’Imprenditoria Nancy Mammaro, Amministratore Unico della Mappi International srl e Valentina Pellegrini, vice presidente del Gruppo Pellegrini spa.

Alla prima la Giuria ha riconosciuto il merito e la capacità di aver creato, a Cisterna, nella provincia pontina, un’azienda, che insieme alla consorella americana in Florida, è diventata un esempio di quel mercato di nicchia sinonimo di successo, ambasciatrice del “made in Italy” nel mondo. A Valentina Pellegrini la Giuria ha dato atto di aver fatto dell’innovazione il pilastro della strategia aziendale e di aver saputo armonizzare lo sviluppo di una grande azienda, che conta undicimila dipendenti, con l’attenzione per i più deboli: per quanti vivono nel disagio, per i più poveri, nel rispetto di quei valori che il papà, Ernesto Pellegrini, le ha trasmesso, essenza di quella continuità di impresa, di cui andava orgoglioso.





Per gli anni consacrati all’arte, spicca la “stella” di Renata Cristina Mazzantini, dal 15 gennaio 2024 Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; interprete di un’Arte sempre più aperta alla società, curatrice dell’innovativo progetto “Quirinale contemporaneo”, diventato un modello di dialogo, fra antico e contemporaneo, per altre istituzioni.





A Cristina Mazzantini va inoltre il merito del grande successo, equamente condiviso con il professor Gabriele Simongini, che ne è stato il curatore, della Mostra, “Il Tempo del Futurismo”, ospitata presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Per l’impegno nel Sociale la Giuria ha infine premiato la psicologa e psicoterapeuta, Clementina Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Yolk, che, fra Palermo e Roma, ha creato una vera e propria rete di accoglienza e di solidarietà, per bambini migranti, non accompagnati e per i tanti ragazzi che provengono da contesti familiari difficili e da famiglie che non hanno la possibilità di seguirne, al di fuori della scuola, la formazione Targa speciale, infine, a Manuela Calabrò, supervisor alla produzione ed alla post-produzione, per la dedizione e la professionalità dimostrate nei quindici anni di carriera, nel complesso mondo dell’audiovisivo e del cinema.





A dare lustro al Pavoncella l’ambito Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Unesco, del Parco Nazionale del Circeo, della Regione Lazio, della Università di Cassino e del Lazio meridionale, della Provincia di Latina, della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, della Città di Sabaudia, delle Associazioni culturali no-profit, MedicinaeFrontiere ed ArteOltre. A garantire longevità al Premio, che ha assunto negli anni, una valenza culturale internazionale, è stato soprattutto il Privato.

Fra i tanti compagni di viaggio di questa edizione spicca, ancora una volta, Intesa Sanpaolo, che si conferma quale Main Sponsor della manifestazione, affiancato dal Gruppo Pellegrini spa, da Informare, Scovaventi, Grimaldi Lines, Edilcommerciale Cramaro. Nel ruolo di Media Partner Lazio Tv, del Gruppo editoriale Sciscione, a diffusione ormai nazionale. (Romano Tripodi, Capo Ufficio Stampa).

Per questa quattordicesima edizione del Pavoncella si è voluto infine offrire alle vincitrici ed agli ospiti qualcosa in più: un omaggio in musica che vedrà come Special Guests della cerimonia di premiazione Giovanna Famulati , violincellista di fama internazionale, e Massimo De Lorenzi, virtuoso di chitarra classica. mentre l’esemble di Pierluigi Colantoni, formata da Kyung Mi Lee, talentuosa violoncellista italiana di origine coreana; dal polistrumentista Giacomo Docimo e dal cantautore romano, Daniele Grammaldo, eseguirà un concerto plein air, nel verde del Parco del Circeo.

Senz’altro un Premio prestigioso che anche quest’anno sarà organizzato con serietà ed impegno, dando visibilità a donne di talento che meritano un riconoscimento.