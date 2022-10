POESÌ di Rino Mele. Monte Sole

Dettagli Categoria: Poesì Pubblicato Giovedì, 06 Ottobre 2022 19:05

Nella strage di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, il 12 agosto 1944 furono trucidati 560 corpi viventi, uccisi come ombre concrete, in uno sconcio vento: tra essi 130 bambini. Quasi due mesi dopo, nelle valli di Monte Sole, tre paesi furono dilaniati dalle zanne dell'eccidio, Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno, sull'Appennino emiliano, 775 vittime, quasi la morte avesse invaso anche il respiro in quella fine dell'estate. Un efferato diluvio: iniziò il 29 settembre e sembrò terminare il 6 ottobre quell'inarrestabile sangue. Gli ultimi otto versi dei 44 di questo mio testo di poesia, scritto oggi, li ho pubblicati due giorni fa, il 4 ottobre, su "Cronaca", il titolo è "Marzabotto".

Rino Mele

Monte Sole

I tedeschi si mossero da Pietrasanta, sulla costa toscana,

arrivarono a Sant'Anna di Stazzema

per impervi sentieri

alla fine della notte, nell'angustia stretta delle strade

entrando nel sonno bianco

di chi non aveva dormito.

Gli uomini erano scappati nei boschi per l'orrore della

deportazione,

rimasero le vittime ad aspettare.

Sembrava la prova di scena di un film

quel ventaglio di soldati che

s'allargava sempre più. Gli elmetti chiusi sui musi acuti, gli

occhi fissi sulla preda,

aprivano a calci le porte, solo bambini e donne,

e i vecchi

che si vergognavano.

Venivano portati fuori dalle case, spinti, trascinati. Strappati

dalla loro stessa carne,

stupiti del loro soffrire. Negli slarghi delle piccole

strade, sulle aie,

nella cenere dell'alba

furono uccisi: il suono dei mitra sembrava una musica al

contrario, verso l'inizio del male.

Vennero usate anche le baionette - per macabro

gioco - col corpo di una donna,

gonfio di vita.

La bambina più piccola uccisa si chiamava Anna, aveva

venti giorni. Bruciarono

ogni cosa nella fretta di di cancellare.

Due mesi dopo, anche a Marzabotto, nei paesini di Monte Sole, non

ci furono ripari per contrastare il male:

gli uccisi

entrarono nella morte

come avessero scardinato una porta leggera,

i muri sporchi

di calce, la strada che torna su stessa e non sa terminare.

Nella pioggia, i cani aspettano i richiami

che non udranno più,

continuano a correre, dentro il sangue e lo strazio.

_________________________________

Rino Mele (Premio Viareggio Poesia 2016, terna finale con “Un grano di morfina per Freud", ed. Manni) scrive, il venerdì e il martedì, su “Agenzia Radicale”. Dal 2009 dirige la Fondazione di Poesia e Storia. Il nome della rubrica è “Poesì”, come nel primo canto del “Purgatorio” Dante chiama la poesia.

