Carovana del Partito Radicale in Puglia per le “Otto proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime”

Dettagli Pubblicato Sabato, 08 Settembre 2018 22:12

Dall’8 al 16 settembre, il Partito Radicale organizza una serie di Assemblee pubbliche in Puglia a sostegno della Campagna sulle “8 proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime” che il 29 maggio sono state depositate in Cassazione e per le quali è iniziata la raccolta delle firme.

I temi oggetto della campagna del Partito Radicale riguardano: amnistia e indulto; revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni interdittive antimafia e delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia; riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime del 41 bis e abolizione dell’isolamento diurno; riforma della Rai; riforma delle leggi elettorali nazionale ed europea; abolizione incarichi extragiudiziari dei magistrati.

Al giro di assemblee del Partito Radicale in Puglia, organizzato dai rappresentanti del Partito Radicale Maria Rosaria Lo Muzio e Anna Briganti, prenderanno parte i membri della Presidenza del Partito Radicale Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Maria Antonietta Farina Coscioni ed Elisabetta Zamparutti.

La “carovana” pugliese, che segue un’iniziativa analoga svolta all’inizio dell’estate in Sicilia, parte da Foggia, dove sabato, 8 settembre, dalle ore 9:30, una delegazione guidata da Rita Bernardini e composta da Maria Rosaria Lo Muzio, Anna Briganti, Andrea Trisciuoglio e dall’avvocato Antonietta De Carlo, farà visita al carcere della città.

Sempre sabato 8 settembre, a partire dalle ore 17, a Monte Sant’Angelo (FG), Piazza Duca d’Aosta, il Partito Radicale organizza un’Assemblea dibattito e un tavolo di raccolta firme, a cui prenderà parte anche Antonio Di Iasio, l’ex Sindaco del Comune sciolto per mafia nel 2015.

Domenica 9 settembre, la carovana del Partito Radicale fa tappa a Lucera con una visita al carcere alle 9:30, un tavolo raccolta firme dalle 10.30 presso la Villa comunale a cura di Giuseppe De Biase e un’Assemblea dibattito e un tavolo di raccolta firme organizzato dall’avvocato Lello Lepore in Piazza Duomo alle ore 18.

Lunedì 10 settembre, a Manduria (TA), alle ore 17:30 si svolge un’altra Assemblea-dibattito con tavolo di raccolta firme presso la Saletta del Bar dell’Angolo, in Via Marchesi Imperiali, con la presenza di Nazareno Dinoi e Anna Stranieri.

L’11 e il 12 settembre la Carovana del Partito Radicale fa tappa a Taranto. Martedì, alle 9:30, una delegazione del Partito Radicale – composta da Rita Bernardini, Anna Briganti, il Presidente della Camera penale Egidio Albanese, Mario Calzolaro e Adriano Peluso – fa visita al Carcerecittadino. Lo stesso giorno, alle ore 18, in Via Garibaldi, nella città vecchia di Taranto, si tiene un’Assemblea-dibattito con tavolo di raccolta firme con la partecipazione di familiari di detenuti.

Mercoledì 12 settembre, a partire dalle ore 10, le firme sulle 8 proposte di legge di iniziativa popolare sono raccolte in via Lago di Monticchio, nel quartiere Salinella, nei pressi del mercato rionale. Alle ore 17, presso la Scuola Forense del Tribunale di Taranto viene proiettato il Docu-film di Ambrogio Crespi “Spes contra Spem – Liberi dentro” che tratta dell’ergastolo.

Il 13 settembre, a Taviano (LE), a partire dalle ore 19:30, presso la sala Conferenze “Carlo Miggiano” di Palazzo Marchesale, in Piazza del Popolo, lo scrittore Augusto Fonseca organizza un incontro culturale e d'impegno civile mirante ad aiutare lo Stato italiano a osservare le proprie leggi. Al centro del dibattito vi sono le 8 proposte di legge d'iniziativa popolare promosse dal Partito Radicale. Per il Partito Radicale partecipano i membri della Presidenza del Partito Radicale Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Maria Antonietta Farina Coscioni e l’avvocato Giuseppe Napoli.

Venerdì 14 settembre, la carovana del Partito Radicale fa tappa a Brindisi, dove dalle ore 16:30 alle 20, a Palazzo Nervegna, si volge un’Assemblea-dibattito con tavolo di raccolta firme sulle “8 proposte di legge di iniziativa popolare”, a cui partecipano i membri della Presidenza del Partito Radicale Sergio D’Elia e Maria Antonietta Farina Coscioni, il Senatore Luigi Vitali, il Presidente della Camera Penale Fabio Di Bello e gli avvocati Cosimo Lodeserto e Roberto Palmisano.

Sabato 15 settembre, a Lecce, dalle ore 17, presso la sala Open Space in Piazza Sant’Oronzo, si tengono un’Assemblea-dibattito sulle “8 Proposte di legge contro il Regime” e, sempre in Piazza Sant’Oronzo (angolo Bar “Tentazioni”), un tavolo di raccolta firme. All’assemblea partecipano Sergio D’Elia e Maria Antonietta Farina Coscioni, gli avvocati Giuseppe Napoli e Giuseppe Talò, il Presidente di Telerama Paolo Pagliaro, il Presidente della Camera Penale Silvio Verri, don Raffaele Bruno, già cappellano del Carcere di Lecce, Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in Carcere”, l’ex Sindaco di Parabita Alfredo Cacciapaglia.

La Carovana del Partito Radicale chiude il giro in Puglia a Conversano (BA), dove domenica 16 settembre, dalle 11 alle 13, in Corso Domenico Morea si tiene un tavolo di raccolta firme a cura dell’avvocato Vincenzo Miccolis, mentre alle 17:30, sempre in corso Domenico Morea, nell’ambito della Manifestazione Lector in Fabula, si svolge un’Assemblea-dibattito dal titolo “Storie di giustizia negata” con gli interventi degli avvocati Massimo Chiusolo, Michele La Forgia, Filippo Castellaneta, Beppe Buquicchio, Nicola Quaranta e di Gianvito D’Attoma. Interverranno inoltre il sindaco di Conversano Pasquale Loiacono, l’assessore alla cultura Francesco Magistà, le consiglieri comunali Tiziana Boccuzzi e Pamela Fanelli, il presidente del consiglio comunale di Bari Michelangelo Cavone.



Per informazioni:

Maria Rosaria Lo Muzio (Foggia)

Cell. 335 211507

Anna Briganti (Taranto)

Cell. 340 8543132

Sergio D’Elia

Cell. 335 6153305