Berlusconi, 23 anni di “schifo” per la politica e i suoi professionisti

Dettagli Pubblicato Lunedì, 22 Gennaio 2018 12:49

Nel 1994 la storica “discesa in campo” per salvarci dai comunisti. Nel 2018 l'inaspettato ruolo da protagonista per evitare la iattura di una «una setta assolutamente pericolosa, pauperista, ribellista, giustizialista, che distruggerebbe l'Italia e gli italiani».

In mezzo più di ventennio di attività come “imprenditore prestato alla politica”, che ha imparato però presto i segreti del mestiere..., tant'è che oggi incassa i dividendi come esperto e rassicurante operatore del settore, riabilitato dall'Europa dopo lustri di accuse e derisione.

Oggi si gode pure lo spettacolo degli stracci che volano tra Scalfari e De Benedetti proprio a causa sua. Perché meglio uno come lui, che già sa come si fa..., dell'incompetenza e dell'ignoranza al potere.

E gli va detto pure grazie per il sacrificio. Berlusconi - come dice a Giletti su La7 – non ha infatti passione per la politica; anzi, peggio, gli fanno schifo la politica "politicante" ed i suoi professionisti.

Sì, proprio a lui, che dopo 23 anni sulla breccia tra alterne vicende, si spaccia ancora per dilettante... (red.)