I dazi di Trump trascurano la natura strategica dell'alleanza americana con l'India

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Martedì, 05 Agosto 2025 15:28

Anna Mahjar-Barducci

Perché il presidente americano impone all'India dazi più severi rispetto ai concorrenti regionali di Nuova Delhi? (*)

L'India, partner strategico degli Stati Uniti, si sente tradita dall'imposizione di dazi del 25% su tutti i beni di origine indiana, in vigore da questa settimana, da parte del presidente Trump. Trump minaccia di aumentare "sostanzialmente" i dazi sulle esportazioni indiane in risposta all'apparente intransigenza di Nuova Delhi sull'acquisto di petrolio russo.

La frustrazione dell'India è ancora più evidente perché i concorrenti regionali di Nuova Delhi hanno ricevuto dazi relativamente più bassi. Il Pakistan, in particolare, ha ricevuto una riduzione dei dazi sulle esportazioni dal 29% al 19%, una percentuale inferiore a quella imposta ad altre economie regionali: il Bangladesh è al 20% e il Vietnam comunista al 20%.

Inoltre, America e Pakistan hanno annunciato un accordo che "segna l'inizio di una nuova era di collaborazione economica, soprattutto nei settori dell'energia, delle miniere e dei minerali, dell'informatica, delle criptovalute e di altri settori", ha dichiarato il ministro delle Finanze pakistano in una nota.

Parlando a Fox Radio, Trump ha anche annunciato che l'India potrebbe incorrere in ulteriori sanzioni per l'acquisto di equipaggiamento militare e di energia dalla Russia. Il Segretario Rubio ha aggiunto che l'acquisto di petrolio dalla Russia da parte dell'India è "certamente motivo di irritazione" per Washington, sottolineando che, sebbene l'India sia un alleato, l'America non può allinearsi al 100% con Nuova Delhi.

Tuttavia, è difficile comprendere la politica americana di punire l'India, alleata dell'Occidente contro il terrorismo, rafforzando al contempo i legami con il Pakistan, assediato da gruppi che il Dipartimento di Stato definisce terroristici.

Il 22 aprile, l'India ha vissuto in Jammu e Kashmir ciò che l'inviato di Nuova Delhi a Gerusalemme, J. P. Singh, ha paragonato al massacro del 7 ottobre. I terroristi prendevano di mira le loro vittime in base alla religione. In alcuni casi, i terroristi spogliavano le vittime per determinarne l'identità religiosa. Le vittime venivano costrette a recitare il Kalma, o Shahada, la fondamentale dichiarazione di fede nell'Islam. I terroristi armati li giustiziavano poi sotto la minaccia delle armi.

L'attacco è stato rivendicato dalla Forza di Resistenza, che funge da rappresentante di Lashkar-e-Taiba, un'organizzazione salafita-jihadista con sede in Pakistan e un gruppo terroristico designato dalle Nazioni Unite. La Forza di Resistenza e il suo alias, il Fronte Popolare Antifascista, sono riconosciuti come versioni ribattezzate di Lashkar-e-Taiba, create per eludere le sanzioni imposte a quest'ultima organizzazione.

Pochi giorni prima dell'attacco terroristico, il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, aveva delineato una posizione ideologica religiosa contro l'India, affermando che "siamo diversi dagli indù" e che il Kashmir "è la nostra vena giugulare".

Intervenendo il 15 aprile, il feldmaresciallo Munir ha dichiarato ai pakistani all'estero, riuniti a un convegno, che la civiltà islamica è superiore a quella occidentale: "Carissimi che siete all'estero, poiché vivete in civiltà diverse, non dimenticate mai che appartenete a un'ideologia e a una cultura superiori".

Commentando l'attacco terroristico in Kashmir, il maggiore Gaurav Arya, un importante commentatore indiano per gli affari di sicurezza, ha esortato gli indiani a "riconoscere il nemico, per favore", spiegando che non si trattava dei capi dei gruppi terroristici pakistani attivi nel Kashmir indiano, ma "del capo dell'esercito pakistano".

Due gruppi terroristici pakistani, Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, hanno stabilito legami con Hamas. Il 5 febbraio, questi due gruppi hanno organizzato congiuntamente una conferenza intitolata “Conferenza sulla solidarietà in Kashmir e l'operazione di Hamas Alluvione di Al Aqsa” a Rawalakot, nel Kashmir occupato dal Pakistan, in concomitanza con la cosiddetta Giornata della Solidarietà in Kashmir. All'evento ha partecipato un alto dirigente di Hamas, Khaled Qaddoumi.

Il 7 maggio 2025, l'India ha lanciato l'Operazione Sindoor in risposta all'attacco terroristico jihadista pakistano. Durante l'operazione militare, diversi terroristi legati a gruppi con base in Pakistan sono stati uccisi dall'India.

Successivamente, sono emerse foto che mostrano alti ufficiali dell'esercito pakistano partecipare ai funerali di questi terroristi in uniforme militare. “L'India ha citato un'immagine che mostra la bara di un terrorista avvolta nella bandiera pakistana come prova innegabile del coinvolgimento del Pakistan nel terrorismo globale”, ha riferito l'organizzazione giornalistica indiana NDTV.

Oltre a ciò, il 3 agosto, il ministro del Commercio pakistano, Jam Kamal Khan, ha incontrato il ministro iraniano dell'Industria, delle Miniere e del Commercio, Mohammad Atabak, a Islamabad. Durante l'incontro, il ministro pakistano si è congratulato con il governo iraniano per la “vittoria” nella guerra di 12 giorni contro Israele e gli Stati Uniti.

Allora perché l'India dovrebbe subire sanzioni mentre il Pakistan riceve ricompense? La logica vorrebbe che l'amministrazione Trump riconsiderasse la sua politica attuale, assicurandosi che le decisioni future riflettano il vero spirito di partenariato, sostengano i valori democratici condivisi e contribuiscano alla sicurezza globale, evitando di comprometterla.

Il successo americano nei negoziati commerciali con l'India richiede un approccio più empatico e sfumato, che riconosca l'India non come un concorrente, ma come un alleato strategico chiave per il XXI secolo.

* (da New York The Sun)