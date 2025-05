L’India e il cessate il fuoco con il Pakistan. Trump incoraggia gli islamisti di tutto il mondo

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Martedì, 13 Maggio 2025 17:35

Anna Mahjar-Barducci

(da Memri)

Il presidente Donald Trump ha spinto l'India ad accettare un cessate il fuoco, che ha salvato il Pakistan e le sue organizzazioni jihadiste. Secondo i media indiani, l'India stava per distruggere l'aeronautica militare pakistana e infine colpire l'esercito pakistano.[1] Tuttavia, Washington ha deciso di intervenire, dando al Pakistan la possibilità di sopravvivere, (per ora ndr) politicamente, militarmente ed economicamente. Tuttavia, il cessate il fuoco è fragile, poiché il Pakistan ha già effettuato massicce violazioni. Quindi, l'India potrebbe essere obbligata nel prossimo futuro a riprendere l'operazione Sindoor, poiché la minaccia terroristica proveniente dall'esercito pakistano esiste ancora.[2] Come ha menzionato il maggiore generale indiano G.D. Bakshi (in pensione): "Abbiamo solo concordato un cessate il fuoco; l'operazione Sindoor è ancora attiva", ha detto, sottolineando che qualsiasi ulteriore provocazione dal Pakistan sarebbe stata scolta con la forza.[3]

7 ottobre dell'India

Il 7 maggio 2025, l'India ha lanciato l'operazione Sindoor, in risposta a un efferato attacco terroristico jihadista che ha avuto luogo a Jammu e Kashmir, prendendo di mira gli uomini indù.

L'attacco terroristico eseguito il 22 aprile può essere descritto come il 7 ottobre dell'India. I terroristi hanno individuato le loro vittime in base alla loro religione. In alcuni casi, i terroristi hanno persino spogliato alcune delle loro vittime per accertare la loro religione. Alle vittime è stato anche chiesto di recitare il Kalma, o Shahada, che è la dichiarazione fondamentale di fede nell'Islam.[4]

I terroristi armati hanno giustiziato le loro vittime in punta di pistola. Le vittime di sesso maschile, in molti casi sposi novelli, sono stati giustiziati davanti alle loro famiglie. L'attacco è stato rivendicato dalla Forza di Resistenza (TRF), che è un proxy di Lashkar-e-Taiba (LeT), un'organizzazione salafita jihadista con sede in Pakistan e un'organizzazione terroristica proibita dalle Nazioni Unite. Il TRF e il suo alias Peoples' Anti-Fascist Front (PAFF) sono riconosciuti come un rebranding del LeT per eludere le sanzioni imposte a quest'ultimo. Questa è stata una pratica standard da parte dell'establishment pakistano per la negazione plausibile per il suo coinvolgimento con entità terroristiche.[5]

Una giovane donna seduta accanto al cadavere di suo marito, un turista colpito a bruciapelo dai terroristi nell'attacco terroristico di Pahalgam che ha scioccato il Kashmir. "La coppia, secondo quanto riferito in luna di miele, è stata catturata nel bel mezzo dell'attacco spietato. Nella foto ora virale, la donna, con i polsi ancora adornati con i braccialetti rossi di una sposa, si siede in silenzio sbalordito, i suoi occhi guardano in lontananza. Accanto a lei giace suo marito, immobile, con la testa appoggiata a terra". (Fonte: Kashmirobserver.net)

Il capo dell'esercito pakistano generale Asim Munir è il nemico

Pochi giorni prima dell'attacco terroristico, il capo dell'esercito pakistano, il generale Asim Munir, ha delineato una posizione ideologica religiosa contro l'India, dicendo che "siamo diversi dagli indù" e che il Kashmir "è la nostra vena giugulare".

Parlando il 15 aprile, il generale Asim Munir ha detto ai pakistani d'oltremare riuniti alla convention che la civiltà islamica è superiore all'Occidente: "I nostri amati [coloro] che sono [basati] all'estero, perché vivete in civiltà diverse, non dimenticate mai che appartenete a un'ideologia superiore e a una cultura superiore".

Poi ha aggiunto: "I nostri antenati pensavano che siamo diversi dagli indù in ogni possibile aspetto della vita. La nostra religione è diversa. Le nostre abitudini sono diverse. Le nostre tradizioni sono diverse. I nostri pensieri sono diversi. Le nostre ambizioni sono diverse. Questa era la base della teoria delle due nazioni che è stata posta lì, che siamo due nazioni, non siamo una nazione... Fino ad oggi nella storia dell'umanità, ci sono stati solo due stati fondati sulla base di Kalima [la dichiarazione di fede islamica: "Non c'è divinità se non Allah e Maometto è il suo messaggero"]. Il primo è Riyasat-e-Tayyiba [cioè Medina], perché Tayyiba è stato nominato dal profeta, la pace sia su di lui, mentre nel Corano il suo nome è Yathrib... [Corano 33:13] 'E voi uomini di Yathrib! Non potete sopportare (l'attacco)! quindi torna indietro!' ; è il nome nel Corano che oggi si chiama Medina Munawwara. E il secondo stato, 1.300 anni dopo, creato da Allah, è quello del [Pakistan], basato sulla fondazione di Kalima".[6]

Gen. Asim Munir ha tenuto il suo discorso a una convention di pakistani d'oltremare a Islamabad

Il discorso di Asim Munir riflette la politica estera del Pakistan e la dottrina di guerra militare, basata su "Ghazwa-e-Hind", che è tradotto come "Battaglia dell'India", e si riferisce a una profezia islamica che prevede una battaglia finale in India prima della fine dei tempi, tra credenti e non credenti.[7]

Commentando l'attacco terroristico in Kashmir, Major (ret.) Gaurav Arya, un noto commentatore indiano per gli affari di sicurezza, ha detto: "Asim Munir è il nemico, riconosci il nemico, per favore; questa è la mia richiesta. Per favore riconosci il tuo nemico: è il generale Asim Munir, non è Hafiz Saeed, non è Maulana Masood Azhar, o Syed Salahuddin, non sono il tuo nemico, il nemico è il capo dell'esercito pakistano..".[8]

Hafiz Muhammad Saeed è il fondatore di LeT; Maulana Masood Azhar è l'emiro di JeM, mentre Syed Salahuddin è il capo di Hizbul Mujahideen (HuM) – tutte le organizzazioni terroristiche sostenute dall'esercito pakistano attive nel Kashmir indiano.

Collegamenti con Hamas

Vale la pena sapere che LeT e JeM hanno legami con Hamas. Il 5 febbraio 2025, LeT e JeM hanno organizzato congiuntamente una conferenza dal titolo "Conferenza sulla solidarietà del Kashmir e l'operazione di Hamas 'Al Aqsa Flood'" a Rawalakot, nel Kashmir occupato dal Pakistan, in coincidenza con il cosiddetto Kashmir Solidarity Day del Pakistan. All'evento ha partecipato il leader senior di Hamas Khaled Qaddoumi. L'evento mirava a collegare le questioni del Kashmir con Gaza.

Nel suo discorso, Maulana Talha Al-Saif, fratello della fondatrice di JeM Maulana Masood Azhar, ha sottolineato la necessità di "jihad" in Kashmir e ha fatto riferimento al massacro del 7 ottobre contro i civili israeliani.[9]

I militanti di Hamas ospitati dai terroristi LeT e JeM in un evento a Rawalakote, nel Kashmir,

occupato dal Pakistan. (Fonte: X)

L'esercito pakistano ha partecipato ai funerali dei terroristi

Durante l'operazione Sindoor, diversi terroristi legati a gruppi con sede in Pakistan sono stati uccisi. Sono apparse foto dei migliori ufficiali militari pakistani che hanno partecipato al funerale di questi terroristi. "Le foto dei migliori ufficiali pakistani che hanno partecipato al funerale di questi terroristi in uniforme militare erano diventate virali, esponendo il nesso decennale tra l'esercito pakistano e i terroristi. L'India ha segnalato un'immagine - che mostra la bara di un terrorista drappeggiata nella bandiera del Pakistan - come prova innegabile del coinvolgimento del Pakistan nel terrorismo globale", ha riferito il media indiano Ndtv.com.[10]

Ufficiali militari pakistani che partecipano al funerale dei terroristi. (Fonte: X)

Cessate il fuoco annunciato da Trump – Il Primo Ministro pakistano elogia la "vittoria storica" sull’India

Il 10 maggio, il presidente Trump ha annunciato il cessate il fuoco tra India e Pakistan sui social media, prima che i due Paesi lo facessero. Il Pakistan, poco dopo, ha violato il cessate il fuoco, mentre il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, in un discorso televisivo, si è congratulato con il Pakistan per la sua "vittoria storica" sull'India.

"La nostra operazione era contro l'odio, l'aggressività e il fanatismo religioso. Questa è una vittoria dei nostri principi e rispetto. L'abbiamo fatto con un nemico che si addice a una nazione onorevole. Questa è una vittoria non solo per le forze armate, ma per l'intera nazione", ha detto.[11]

(Fonte: X.com/realDonaldTrump, 10 maggio 2025)

Conseguenze dell'intervento di Trump

Spingendo l'India ad accettare un cessate il fuoco, Trump ha incoraggiato il Pakistan, i suoi gruppi terroristici e i suoi alleati, principalmente Qatar e Turchia. Sia il Qatar che la Turchia sono sostenitori politici, finanziari e militari dei gruppi islamisti, tra cui Hamas. Vale la pena notare che, durante l'operazione Sindoor, l'esercito indiano ha riferito che l'esercito pakistano ha sparato 300-400 droni SONGAR della Turchia in un tentativo fallito di colpire le infrastrutture militari indiane, la notte tra il 7-8 maggio.[12]

"Il colonnello Sophia Qureshi, durante un briefing speciale sulla missione Sindoor, ha detto che la notte tra l'8-9 maggio, l'esercito pakistano ha ripetutamente violato lo spazio aereo indiano insieme al confine occidentale per colpire le infrastrutture militari. Qureshi ha detto che i pakistani hanno attaccato il territorio indiano usando 300-400 droni attraverso il confine internazionale, che è stato abbattuto dalle forze indiane utilizzando metodi cinetici e non cinetici". (Fonte: News.abplive.com, 9 maggio 2025) Il governo ha aggiunto che l'esercito pakistano probabilmente ha usato droni turchi in quell'attacco alle città indiane l'8 maggio. Durante una conferenza stampa, il governo ha detto che l'analisi forense preliminare dei detriti recuperati dai droni abbattuti suggerisce che fossero modelli "Asisguard Songar" di fabbricazione turca, comunemente impiegati per la sorveglianza e gli attacchi di precisione. (Fonte: Indiatoday.in, 9 maggio 2025)

Inoltre, il cessate il fuoco ha incoraggiato l'Iran e la Cina.[13] Durante l'operazione Sindoor, i movimenti del Balocistan hanno colto l'occasione per indebolire l'esercito pakistano al fine di raggiungere l'indipendenza. L'Iran e il Pakistan hanno molta paura che il Belocistan possa separarsi dal Pakistan. Infatti, Pechino ha investito molto nel porto di Gwadar, che si trova in Balochistan, che è ricco di risorse esauribili e rinnovabili. Teheran teme anche che la regione del Belucistan sotto l'Iran si dividerebbe, se il Pakistan perdesse la parte del Belochistan che controlla.

Tutti i gruppi etnici non persiani sotto il dominio del regime islamista dell'Iran (curdi, ahwazi, azeri, balocchi, ecc.) guardano in soggezione ai risultati del movimento Baloch in Pakistan. Gli Stati Uniti d'America avrebbero dovuto sostenere il movimento secolare per l'indipendenza del Belucistan per porre fine alle Repubbliche Islamiche del Pakistan e dell'Iran, che sono entrambi stati terroristici.

Anche il Movimento del Balochistan Libero, sotto la guida secolare di Hyrbyair Marri, ha redatto una carta, il cui articolo 4 afferma: "La lotta nazionale di Baloch è un movimento secolare. È per la separazione della religione dallo stato e dalla politica. È per il potere della ragione e in opposizione a qualsiasi dogma religioso e ideologico". L'Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA) è anche un movimento laico che combatte il Pakistan e la Cina.

Gli Stati Uniti dovrebbero iniziare a distinguere l'amico dal nemico

Il Pakistan non è amico degli Stati Uniti. Washington dovrebbe intraprendere azioni concrete per frenare il comportamento canaglia del Pakistan, non premiarlo con denaro, commercio e sostegno politico.

Recentemente, il presidente Trump ha ringraziato il Pakistan per aver consegnato Mohammed Sharifullah, il membro dell'ISIS che ha organizzato la carneficina sull'Abbey Gate all'aeroporto di Kabul. Eppure, come ha affermato il leader balochista Hyrbyair Marri: "Gli americani non riescono a imparare la lezione; lo stato pakistano e la dottrina militare è quella di creare più estremisti e usarli contro l'Occidente. Per ogni membro dell'ISIS che "commerciano" e vendono, il Pakistan si rivolge all'ISIS e dice - "Non preoccupatevi, ragazzi. Mungeremo gli americani, otterremo centinaia di milioni di dollari in cambio, ti daremo la tua parte, poi puoi reclutare decine di migliaia di giovani uomini e avrai la tua giornata per sanguinare l'America".

Ha poi aggiunto: "Il più grande bogeyman è il Pakistan e il suo esercito perché creano questi gruppi estremisti che addestrano, equipaggiano e assegnano i loro obiettivi. Quante volte l'America deve essere ingannata per capire che il Pakistan non è né un amico né un alleato?”

*Anna Mahjar-Barducci è una ricercatrice senior presso MEMRI. Collabora da sempre con Quaderni Radicali e Agenzia Radicale

__________________________________

(da MEMRI Middle East Media Research Institute)