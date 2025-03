Dal gossip nello Studio Ovale al tema serio del nuovo ordine mondiale. Conversazione Sisci-Rippa

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Giovedì, 06 Marzo 2025 21:08

Quello che è accaduto allo Studio Ovale della Casa Bianca,è stato oggetto di una lunga serie di sottolineature critiche che hanno riempito giornali e televisioni. L’episodio, decisamente molto inquietante e sgradevole, è stato riproposto come si volesse un vero e proprio gossip, ma quello che è mancato sono stati, nella quasi totalità, analisi su quello che esso significava e quali rischi conteneva lo scenario geopolitico che finiva per rappresentare.

Nei giorni successivi i fatti hanno fotografato una nuova scenografia, anche se i toni e posizioni hanno confermato la profondità della crisi che quello scabroso evento rivelava. É la complessa e forse drammatica dinamica che sottende quello che è il vero fatto che descrive: il mondo cerca - con seri rischi - un Nuovo Ordine dopo che quello post Yalta non esiste più…

“… Il fiasco ha aperto un vaso di Pandora, gettando un'ombra sull'altra estremità del continente eurasiatico: dopo l'Ucraina, la Russia andrà avanti contro Corea e Giappone? E la Cina con Taiwan? E cosa faranno gli Stati Uniti? - scrive Francesco Sisci - … Sembra inverosimile. A Yalta, gli eserciti statunitense, sovietico e britannico dominavano il mondo ed erano alleati; i nemici erano stati quasi del tutto sconfitti e gli altri alleati non avevano dato contributi enormi… Non si tratta solo di riarmare gli europei o imporre tariffe ai vicini. Trump potrebbe dover riordinare le "regole imperiali".

… Ha bisogno di una via d'uscita per gli Stati Uniti e il mondo, o l'ordine globale potrebbe presto crollare. Russia e Cina potrebbero essere pronte a intervenire per pezzi di esso, ma non per l'ordine complessivo. L'economia di Pechino potrebbe crollare senza il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti e l'UE. Tutti camminano su un ghiaccio molto sottile, ma nessuno, come la superpotenza in carica, ha così tanto da perdere…”.

Di quello che potrebbe accadere discutono, nella conversazione per Agenzia Radicale Video, proprio Francesco Sisci, giornalista, sinologo, analista politico e Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale.

- Dal gossip nello Studio Ovale al tema serio del nuovo ordine mondiale. Conversazione Sisci-Rippa (Agenzia Radicale Video)