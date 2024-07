Le forze antiliberali si stanno preparando per la ‘battaglia finale’ contro l'Occidente

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Martedì, 02 Luglio 2024 01:39

Anna Mahjar-Barducci

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di inviare armi a paesi che potrebbero attaccare gli alleati dell'Ucraina (cioè l'Occidente). Parlando in una conferenza stampa con organizzazioni giornalistiche straniere al forum economico annuale della Russia a San Pietroburgo il 5 giugno, Putin ha detto: "Crediamo che se qualcuno sta pensando che sia possibile fornire tali armi [cioè armi avanzate ad alta tecnologia, alta precisione e a lungo raggio] a una zona di guerra al fine di effettuare attacchi sul nostro territorio e creare problemi per noi, perché non possiamo fornire le nostre armi della stessa classe a quelle regioni del mondo in cui prenderanno di mira le strutture sensibili dei paesi che lo stanno facendo alla Russia? La risposta potrebbe essere simmetrica. Ci penseremo". (Vedi ALLEGATO)

Mentre aumentano le tensioni tra Israele e Hezbollah, che continua a sparare razzi nel nord di Israele, il filosofo russo antiliberale Alexander Dugin ha suggerito che la Russia dovrebbe fornire "armi gravi a Hezbollah e agli Houthi, fino alle armi nucleari tattiche incluse”.[1]

"Una guerra; molti fronti"

Sulla scia del massacro di Hamas del 7 ottobre, il famoso esperto politico russo Fyodor Lukyanov, ha spiegato che Israele è parte integrante dell'"Occidente collettivo", che la Russia affronta ferocemente.[2] Poco dopo l'attacco, il leader di Hamas all'estero Khaled Mash'al ha detto che i russi ne stanno beneficiando perché sta tenendo gli Stati Uniti distratti dalla guerra in Ucraina.[3] Mash'al ha continuato affermando che i russi hanno detto che l'attacco del 7 ottobre sarebbe stato insegnato nelle accademie militari.[4] Osama Hamdan dell'ufficio politico di Hamas ha detto in un simposio del 5 maggio 2024 che Hamas mantiene i contatti con la Russia e la Cina e che il potere dell'"asse di resistenza" è al servizio del ruolo internazionale di questi paesi.[5]

Al fine di sconfiggere l'"Occidente collettivo", la Russia sta rafforzando le relazioni con tutti i movimenti e le dittature antiliberali. Secondo Dugin, la battaglia finale contro l'Occidente liberale si sta avvicinando. Ha detto: "A poco a poco, tutti i paesi, i continenti e le civiltà stanno diventando un'arena di feroce lotta tra il mondo unipolare in dissolvenza e quello multipolare in aumento. Una guerra. Molti fronti.”[6] Cioè, la guerra contro il Collective West sarà combattuta su molti fronti per portare, prima di tutto, alla caduta degli Stati Uniti.

Dugin ha sottolineato: "Dopo tutto, questa è una lotta tra il mondo multipolare e il mondo unipolare, il che significa che viene condotta non solo nell'interesse della Russia come polo, ma anche indirettamente (o anche direttamente) nell'interesse di tutti i poli geopolitici emergenti. Questo è meglio compreso dalla Cina e, tra i paesi islamici, dall’Iran”.[7]

Ogni Polo "deve dimostrare il suo diritto all'esistenza attraverso il conflitto"

Il filosofo russo antiliberale ha spiegato che i "nuovi poli" (cioè le potenze antiliberali emergenti, principalmente Russia, Cina, Iran e Corea del Nord) che "non accettano di tollerare" l'" "egemonia" dell'Occidente dovranno combattere militarmente per la scomparsa dell'ordine mondiale unipolare guidato dall'Occidente, in modo da sostituirlo con un ordine mondiale multipolare, in cui la democrazia liberale sarà sconfitta.[8]

Eppure, ha affermato Dugin, "la multipolarità non si formerà da sola" e "ciascuno dei poli deve dimostrare il proprio diritto di esistere attraverso il conflitto". Ciò significa che la battaglia finale sarà combattuta su diversi fronti dalle forze antiliberali con l'obiettivo comune di plasmare "poli a tutti gli effetti e sovrani”.[9]La Russia combatterà per la vittoria totale in Ucraina; la Cina andrà per l'annessione di Taiwan (e forse la militarizzazione del Mar Cinese Meridionale); la Corea del Nord invaderà la Corea del Sud; e l'asse della resistenza guidato dall'Iran attaccherà Israele (e gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente). Inoltre, ha suggerito Dugin, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione al Messico, poiché la neoeletta presidente Claudia Sheinbaum potrebbe diventare un alleata contro la democrazia liberale occidentale.[10]

Mentre la terza guerra mondiale sta prendendo forma, l'Occidente non può ora permettersi di mostrare debolezza e divisione se vuole scoraggiare il nemico.

*Anna Mahjar-Barducci è Senior Research Fellow presso MEMRI e e collabora da anni a Quaderni Radicali e Agenzia Radicale

ALLEGATO

Incontro Di Putin Con I Capi Delle Agenzie Di Stampa Internazionali – Kremlin.ru, 5 Giugno 2024

In una conferenza stampa con organizzazioni giornalistiche straniere al forum economico annuale della Russia a San Pietroburgo il 5 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha risposto a una domanda sulla guerra in Ucraina dell'agenzia di stampa italiana ANSA. Di seguito è riportata la trascrizione della sua risposta: [11]

Il vice caporedattore dell'ANSA Stefano Polli: "Buona sera, signor Presidente. Grazie per aver organizzato questo incontro. Vorrei porre una domanda sugli ultimi eventi in Ucraina. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha proposto che l'Ucraina abbia l'opportunità di colpire obiettivi sul territorio russo con armi fornite dall'Europa. Alcuni paesi europei e gli Stati Uniti sono d'accordo con questa idea. Non tutti, ma gli Stati Uniti lo hanno fatto. Allo stesso tempo, c'è una discussione in alcuni paesi sull'invio di consiglieri militari e istruttori.

"Voglio chiedere e Lei di commentare queste due decisioni e quale sarà la reazione della Russia ad esse. Grazie."

Vladimir Putin: "Non c'è nulla di nuovo in termini di avere consulenti e istruttori. Sono presenti in Ucraina. Purtroppo per loro, subiscono perdite. Lo so per certo. Questo non viene fatto apposta, ma le perdite avvengono durante le ostilità. Tuttavia, i paesi europei e gli Stati Uniti preferiscono tenerlo segreto. Questo è il primo.

"Secondo, per quanto per le armi di precisione a lungo raggio. Dobbiamo dividere questo argomento in due parti.

"Prima, armi convenzionali: un sistema a razzo a lancio multiplo, un lungo raggio di 70 chilometri o qualcosa di simile. È stato usato per molto tempo. In effetti, il personale militare ucraino può farlo da solo. E per quanto riper quanto le armi avanzate high-tech, high-precision e long-range, come la British Storm Shadow o l'American ATACMS, o i missili francesi, cosa possiamo dire? Ne ho parlato anche, a proposito, quando ho lasciato l'Uzbekistan.

"ATACMS: 300 chilometri. Come vengono utilizzati e come vengono trasportati? Hanno consegnato un sistema missilistico (il Pentagono, gli americani lo hanno fatto). Ma come si usa? Il personale militare ucraino non può fare tutto da solo e lanciare attacchi con questo missile. Sono semplicemente tecnologicamente incapaci di farlo perché richiede la ricognizione satellitare; poi, sulla base dei dati di ricognizione satellitare (e questa è la ricognizione satellitare americana), si forma una missione di volo e poi si entra nel sistema missilistico. E poi il soldato che ci sta accanto lo fa semplicemente automaticamente: preme i pulsanti. Potrebbe anche non sapere cosa succederà dopo.

"Cosa possono fare i militari ucraini - non quelli che sono solo seduti lì e premendo i pulsanti - ma quelli di rango superiore quando si tratta di assegnazione del bersaglio? Possono identificare un obiettivo che è una priorità per loro. Ma non sono loro che decidono se un particolare bersaglio debba essere colpito, perché, per ribadire, una WTA (assegnazione di obiettivi di armi) è formata ed effettivamente inserita solo da coloro che forniscono le armi. Se stiamo parlando di ATACMS, allora il Pentagono lo sta facendo. Se è Storm Shadow, allora gli inglesi lo sono. È ancora più semplice nel caso di Storm Shadow, perché l'assegnazione del bersaglio viene inserita automaticamente, senza il coinvolgimento del personale militare a terra. Gli inglesi lo fanno, questo è tutto ciò che c'è da fare.

"E quando i militari della Bundeswehr stavano riflettendo su un attacco al ponte di Crimea o su altri obiettivi, stavano pensando da soli. Nessuno lo stava facendo per loro, giusto? Lo stavano per farlo. Lo stesso vale per gli specialisti francesi. Gli specialisti occidentali lo fanno.

"Non abbiamo illusioni al riguardo. Come dovremmo rispondere?

"In primo luogo,, naturalmente, miglioreremo i nostri sistemi di difesa aerea. Distruggeremo i loro missili.

"Secondo, crediamo che se qualcuno sta pensando che sia possibile fornire tali armi a una zona di guerra al fine di effettuare attacchi sul nostro territorio e creare problemi per noi, perché non possiamo fornire le nostre armi della stessa classe a quelle regioni del mondo in cui prenderanno di mira strutture sensibili dei paesi che lo stanno facendo alla Russia? La risposta potrebbe essere simmetrica. Ci faremo un pensiero.

"In terzo modo, abbastanza sicuro, tali azioni distruggeranno le relazioni internazionali, che hanno già toccato il fondo, e mineranno la sicurezza internazionale. In definitiva, se vediamo che questi paesi sono coinvolti in una guerra contro di noi, e questo costituisce il loro coinvolgimento diretto nella guerra contro la Federazione russa, ci riserviamo il diritto di rispondere in natura. In generale, questo percorso può portare a seri problemi. Penso che questo copra tutto. Se avete domande principali, per favore andate avanti. Ma non credo di poter aggiungere nulla a quello che ho appena detto”.

