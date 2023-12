Gaza e Cisgiordania: gli aiuti esteri non hanno aiutato la popolazione palestinese ma il terrorismo di Hamas e la corruzione dell’autorità Palestinese

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Mercoledì, 20 Dicembre 2023 20:50

Anna Mahjar-Barducci

Se l'Occidente non vuole trasformare la Cisgiordania in un'altra Gaza, dovremmo rivedere le nostre politiche di aiuti esteri.[1] Come scrisse una volta il grande giornalista economico Henry Hazlitt (1894-1993): "Gli aiuti esteri da governo a governo promuovono lo statalismo, la pianificazione centralizzata, il falso socialismo, la dipendenza, la pauperizzazione, l'inefficienza e lo spreco”[2]

Gli aiuti esteri non hanno portato alcuna crescita al popolo palestinese. Le belle aree residenziali di Ramallah non sono state costruite con i soldi degli aiuti esteri, ma da americani-palestinesi che hanno deciso di investire personalmente nell’area.

In effetti, gli aiuti esteri non solo scoraggiano la creazione di una cultura imprenditoriale, ma scoraggiano anche i passi verso la pace nelle aree devastate dalla guerra. Come ha osservato il premio Nobel per l'economia Angus Deaton: "I grandi afflussi di aiuti esteri cambiano in peggio la politica locale e indeboliscono le istituzioni necessarie a promuovere la crescita a lungo termine. Gli aiuti minano anche la democrazia e la partecipazione civica, una perdita diretta che va ad aggiungersi a quelle derivanti dall'indebolimento dello sviluppo economico”[3].

Nel corso degli anni, l'Autorità Palestinese (AP) è stata associata alla corruzione e ha iniziato a perdere credibilità tra la popolazione. I leader dell'Autorità palestinese, che vivono in lussuose ville a Ramallah, hanno dato ragione alle parole dell'economista britannico Peter Bauer: "Gli aiuti sono un processo attraverso il quale i poveri nei Paesi ricchi sovvenzionano i ricchi nei Paesi poveri”[4].

In effetti, come ha affermato l'economista di origine zambiana Dambisa Moyo, gli aiuti "sostengono i governi corrotti - fornendo loro denaro liberamente utilizzabile"[5].

Avendo gli aiuti esteri rafforzato il ruolo dell'Autorità palestinese, nessun nuovo leader politico palestinese è stato in grado di emergere in Cisgiordania. L'unica alternativa all'Autorità palestinese è stata Hamas, che ha ottenuto una grande vittoria nelle recenti elezioni studentesche presso l'Università di Birzeit, fiore all'occhiello della Cisgiordania[6].

Tuttavia, Hamas stesso - che è designato come entità terroristica negli Stati Uniti e nell'Unione Europea - è stato in grado di fare la differenza e nell'UE - ha potuto affermarsi politicamente e militarmente a Gaza grazie agli aiuti stranieri (è stato calcolato che dal 2014 al 2020, solo le agenzie delle Nazioni Unite hanno speso quasi 4,5 miliardi di dollari a Gaza,[7] a cui vanno aggiunti i miliardi di dollari del Qatar,[8] i milioni di dollari di USAID e dell'UE[9] per una popolazione gazana di soli due milioni di persone).

Chiunque sostenga che gli aiuti internazionali a Gaza aiutino la popolazione e non Hamas o è ingenuo o mente. Nel 2015, cercando di giustificare gli aiuti, il funzionario del Qatar Mohammed Al-Emadi ha dichiarato chiaramente: "Se volete aiutare Gaza. Hamas è il vostro miglior contatto. Dovete sostenerli. Non vi piacciono, non vi piacciono. Ma loro controllano il Paese, lo sapete”[10].

Il controllo di Gaza è stato dato ad Hamas grazie agli aiuti stranieri che gli hanno permesso di tenere il controllo di ogni settore della società (ospedali, istruzione, media, sistema giudiziario, sicurezza, ecc). La lotta tra l'Autorità palestinese e Hamas su chi sia l'unico rappresentante legittimo del popolo palestinese non riguarda i valori morali, ma chi deve incassare gli aiuti, perché chi controlla il denaro ha il potere.

Di conseguenza, gli aiuti stranieri hanno ucciso ogni possibilità di trasformare Gaza e la Cisgiordania in vivaci società pluralistiche.

Questo denaro gratuito ha incoraggiato le tendenze peggiori e ha incoraggiato l'Autorità palestinese e Hamas a sbarazzarsi di qualsiasi alternativa al loro governo autocratico. Chiunque si permetta di pensare diversamente viene etichettato come spia e viene imprigionato o ucciso. Inoltre, gli aiuti hanno anche liberato l'Autorità palestinese e Hamas da qualsiasi responsabilità, poiché qualunque cosa facciano, qualunque sia il loro comportamento, continueranno a ricevere denaro gratuito.

Solo gli investimenti diretti possono contribuire a creare una società palestinese diversa. Gli investimenti privati in imprese private promuovono la produzione, l'autosufficienza e la responsabilità. "È attirando investimenti privati stranieri che le grandi nazioni industriali del mondo sono state aiutate. È così che l'America stessa è stata aiutata dal capitale britannico, nel XIX secolo, a costruire le sue ferrovie e a sfruttare le sue grandi risorse nazionali", ha affermato Henry Hazlitt[11].

Promuovere gli investimenti diretti invece degli aiuti esteri limiterebbe il controllo del governo su tutti gli aspetti della vita. Pertanto, il monopolio dell'Autorità palestinese e di Hamas diminuirebbe (parafrasando una nota pubblicità, no money no party) e si diffonderebbero nuove alternative reali. Infatti, gli investimenti diretti non sono regali, che implicano la produzione di interessi, portando a un sistema economico basato sulla proprietà privata e sui diritti individuali.

Hazlitt sosteneva inoltre che: "Gli aspiranti umanitari... [ci dicono che] nessun progresso è possibile senza un aiuto dall'esterno. Questa teoria viene oggi propinata incessantemente, come se fosse assiomatica. Eppure la storia delle nazioni e degli individui dimostra che è falsa”[12].

In effetti, gli aiuti esteri (cioè il denaro gratuito) aiutano solo l'AP e Hamas a prolungare il loro dominio e tagliarli sarebbe una scelta coraggiosa per dare una possibilità alla prosperità e alla pace.

*Anna Mahjar-Barducci è ricercatrice senior del MEMRI, l’istituto di ricerca sui media del Medio Oriente e da sempre collaboratrice di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale.

_____________________________

[1] Cfr. Gli aiuti esteri come mezzo del neocolonialismo occidentale, di Anna Mahjar-Barducci, Ynet, 3 settembre 2023; La crisi dei migranti mostra che gli aiuti esteri sono falliti, di Anna Mahjar-Barducci, Modern Ghana, 9 settembre 2023.

[2] Fee.org/articles/foreign-investment-vs-foreign-aid/, 1 ottobre 1970.

[3] Archive.nytimes.com/takingnote.blogs.nytimes.com/2015/10/12/what-angus-deaton-the-latest-nobel-winner-says-about-foreign-aid/, 12 ottobre 2015.

[4] Twitter.com/steve_hanke/status/1672374388430077952

[5] Dambisa Moyo, Dead Aid, Farrar, Straus e Giroux, New York, 2 marzo 2010, pp. 48-49.

[6] Arabnews.com/node/2309706/middle-east, 24 maggio 2023.

[7] Apnews.com/article/business-middle-east-israel-foreign-aid-gaza-strip-611b2b90c3a211f21185d59f4fae6a90, 20 dicembre 2021.

[8] Vedi MEMRI Daily Brief n. 532, Netanyahu e il Qatar condividerebbero la responsabilità di un’imminente guerra regionale, di Yigal Carmon, 12 ottobre 2023.

[9] Usaid.gov/west-bank-and-gaza/press-releases/oct-03-2022-usaid-annual-spending-support-palestinians-and-peacebuilding-tops-150-million, 3 ottobre 2022; Civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/eu-increases-humanitarian-aid-gaza-eu25-million-2023-11-06_en#:~:text=As%20part%20of %20i%20UE%27, milioni%20per%20Gaza%20quest'anno, 6 novembre 2023.

[10] Npr.org/sections/parallels/2015/06/18/414693807/why-israel-lets-qatar-give-millions-to-hamas, 18 giugno 2015.

[11] Fee.org/articles/foreign-investment-vs-foreign-aid/, 1 ottobre 1970.

[12] Fee.org/articles/foreign-investment-vs-foreign-aid/, 1 ottobre 1970.

(Pubblicato da Memri)

Foto: Il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas (a sinistra) e il leader di Hamas Ismail Haniyeh (Source: Twitter)