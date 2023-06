Identità Marocchina-Italiana. Anna Mahjar-Barducci alla Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro a Rabat (Marocco)

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Sabato, 17 Giugno 2023 12:17

Anna Mahjar-Barducci, che da sempre collabora con Quaderni Radicali e Agenzia Radicale, è stata invitata alla Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro (SIEL), 2/8 giugno 2023, a Rabat (Marocco).

Quello che segue è il suo intervento in occasione di quell’evento. Di seguito il testo in francese.

*****************

di Anna Mahjar-Barducci

"Conosci te stesso"

Sono una ricercatrice e scrittrice marocchina e italiana. Sono nata in Italia, ma quando ero molto giovane negli anni '80 in Italia, ero l'unico marocchino a scuola. L'Italia non era la Francia e nella mia città, situata sulla costa toscana, non c'erano immigrati stranieri.

Fu in quel momento che cominciai a interrogarmi sulla nozione di identità. Chi sono? Questa è una domanda essenziale che l'uomo si pone dalla notte dei tempi, ma è anche una domanda esistenziale a cui molti figli di immigrati, o come nel mio caso figli di coppie miste, perché mia madre è marocchina e mio padre è Italiano, il bisogno di dare una risposta per trovare un equilibrio personale nella vita. A partire da Socrate, la filosofia ha assunto come leitmotiv il motto "conosci te stesso" per la ricerca esistenziale. Ma è difficile conoscersi e a volte abbiamo bisogno di aiuto per scoprirlo.

Per molti anni ho detto di essere metà italiana e metà marocchina. Tuttavia, un giorno, durante un simposio qui a Rabat, ho incontrato la signora Nouzha Skalli, ex ministro della Famiglia responsabile della condizione delle donne in Marocco. Non sono sicura che si ricordi di questo incontro, ma io, invece, ero molto emozionata e mi sono presentata di nuovo come "mezza italiana e mezza marocchina".

Fu allora che la signora Skalli mi disse parole che non dimenticherò mai: “Non puoi dividere l'identità di una persona. Sei 100% marocchino e 100% italiano”. È stata una rivelazione per me e aveva perfettamente senso. Non possiamo dimezzare una persona. Ero italiana ed ero marocchina e non era una contraddizione: era la mia identità. Preferisco il pane harcha alla pizza, canto in italiano ma canto le canzoni di Saad Lamjarred. Questo vale per tutti i marocchini che vivono all'estero e per i loro figli, perché quando viviamo, studiamo, lavoriamo in un altro paese, aggiungiamo automaticamente altri strati alla nostra identità.

La mia identità è fatta di molteplici affiliazioni

Qualche anno dopo aver incontrato la signora Skalli, un amico mi ha regalato il libro "Identità assassina" dello scrittore Amin Maalouf, che è sia libanese che francese. Quando l'ho letto, ho pensato di avere un altro pezzo del mio puzzle per rispondere finalmente alla domanda: "Chi sono io?" ". Maalouf ci dice: “Ogni persona, senza eccezione, è dotata di un'identità composita; gli basterebbe porsi qualche domanda per scovare fratture dimenticate, ramificazioni insospettate, e scoprirsi complesso, unico, insostituibile. È proprio questo che caratterizza l'identità di ognuno: complessa, unica, insostituibile, da non confondere con nessun'altra. Se insisto su questo punto, è per questa abitudine di pensiero ancora così diffusa, e, ai miei occhi, molto perniciosa, secondo la quale, per affermare la propria identità, si dovrebbe semplicemente dire "io sono arabo". sono francese", "sono nero"... ma chi allinea, come ho fatto io, le sue molteplici appartenenze, viene subito accusato di voler "dissolvere" la propria identità in un brodo informe dove tutti i colori sarebbero cancellati. Eppure è il contrario che sto cercando di dire…” (Maalouf, 1998).

Secondo Maalouf l'identità non si dà una volta per tutte, si costruisce e si trasforma nel corso dell'esistenza. L'identità è quindi fatta di molteplici appartenenze. In questo caso non c'è contraddizione se diciamo di amare il Paese che ci accoglie senza mai dimenticare quello da cui veniamo. Comunque, Maalouf ci ricorda che "è fondamentale insistere altrettanto sul fatto che l'identità è una, e che la viviamo nel suo insieme”.

“L'identità di una persona non è una giustapposizione di appartenenze autonome, non è un 'patchwork', è un disegno sulla pelle tesa; che si tocca una sola appartenenza, ed è tutta la persona che vibra”. Quindi la mia identità è fatta di molteplici appartenenze: sono marocchina, sono italiana, sono araba, sono europea, sono figlia di una coppia mista, sono donna, sono mamma. Tutte le mie affiliazioni fanno parte del tessuto che costituisce la mia identità.





Il futuro è un'estensione della storia

Tuttavia, temiamo il cambiamento, spesso preferiamo restare nella nostra piccola scatola. Così è più semplice, perché ridefinire se stessi implica aprirsi all'Altro e anche diventare l'Altro. Secondo Maalouf, quando si parla di immigrazione, abbiamo in genere due tipi di comportamento: c'è chi pensa di sistemarsi "con armi e bagagli, senza cambiare nulla nei gesti o nelle abitudini" e chi "considera il Paese come un terra le cui leggi, valori, credenze, caratteristiche culturali e umane sono già state fissate una volta per tutte, a cui gli immigrati devono solo conformarsi”. Ma il Paese ospitante non è né una pagina bianca, né una pagina già scritta e stampata, è una pagina “in via di scrittura”.

Maalouf ci insegna che, certo, bisogna rispettare la storia di un Paese, la memoria, i simboli, le istituzioni, la lingua, le opere d'arte, ma allo stesso tempo bisogna guardare al futuro, che è un estensione della storia. Non si può venerare la storia di un Paese più del suo futuro e questo futuro si costruirà in uno spirito di continuità con la storia, ma nello stesso tempo con trasformazioni e apporti dall'esterno, come è già avvenuto nella storia. Per costruire questo tipo di futuro, Maalouf suggerisce agli immigrati di immergersi nella cultura del paese ospitante, perché “più ti immergi nella cultura del paese ospitante, più puoi impregnarla della tua”; allo stesso tempo è anche vero che “Più un immigrato si sente rispettato nella sua cultura d'origine, più si aprirà alla cultura del paese ospitante. »

Potere morbido

In quanto marocchina residente all'estero, cosa significa tutto questo per me? Tutte le appartenenze della nostra identità ci aiutano a conoscere il paese dei nostri antenati, il paese ospitante, a capire noi stessi e l'altro e, di conseguenza, possiamo diventare buoni ambasciatori della cultura marocchina all'estero.

Mi spiego meglio. Il politologo americano Joseph S. Nye ha definito il Soft Power come “il potere di seduzione che uno stato esercita sugli altri”. L'hard power evoca un'azione forzata, mentre il soft power induce un'azione volontaria. Le guerre, le invasioni militari sono esempi di hard power. Il nostro dolce paese è un paese di pace e tolleranza e non ha bisogno di hard power per esercitare il suo potere di seduzione sugli altri. Nel caso del Marocco, il suo prestigio culturale gli dà un vantaggio nel suo potenziale di attrazione, ma il soft power deve essere promosso anche all'estero, in modo che altre nazioni siano affascinate da un altro paese. Il soft power è uno strumento per sviluppare la diplomazia pubblica, la presenza globale e il sostegno internazionale.

I marocchini, anche se vivono all'estero da anni, hanno bisogno di rimanere in contatto con il Marocco, con la cultura del loro paese. In molti casi questa emigrazione marocchina ha creato, nei luoghi di residenza, associazioni di volontariato per la promozione della cultura marocchina, ha aperto giornali e ristoranti. Queste attività sono tutte espressioni di soft power all'estero. Gli espatriati marocchini sono quindi un importante viatico di soft power per il Marocco e sono ambasciatori, che possono dare slancio allo “stile marocchino” nel mondo con le loro attività imprenditoriali e associative. E sono sempre loro che possono sostenere la penetrazione culturale marocchina, che promuove la domanda di prodotti "Made in Morocco" all'estero, come l'olio di argan, e che coincide con l'esportazione di beni e servizi e la crescita del turismo.

Ospitalità marocchina

Il mio compito di scrittore è quello di promuovere uno dei soft power più importanti del Marocco, ovvero l'ospitalità marocchina, che è un'istituzione rinomata in tutto il mondo. Amo la poesia, My Country, di Tahar Ben Jelloun, che spiega in poche parole il significato dell'ospitalità marocchina, con pensiero sincero, e che recita: "Nel mio paese non si presta, si condivide, un piatto restituito è mai vuoto; pane qualche fagiolo o un pizzico di sale” (Ben Jelloun, 1987).

Nelle lingue occidentali, "ahlan wa sahlan" è tradotto con il termine "benvenuto", ma questa traduzione semplifica eccessivamente il significato di questo saluto. "Ahlan wa Sahlan" significa letteralmente "siete una famiglia e la strada per voi verso casa nostra è aperta, agevole, facile".

La parola "ahlan" deriva dalla parola "ahl", che significa anche famiglia o persone che fanno parte della stessa comunità. Una delle più alte forme di ospitalità è dire all'ospite che non sarà trattato come un estraneo, ma come un membro della propria famiglia. La risposta al saluto di benvenuto è "Ahlan Beek/e/um". "Beek" può essere tradotto come "in te", così l'ospite, accolto con la frase "ahlan wa sahlan", risponde: "in te vedo la mia famiglia". Questo è il senso dell'ospitalità marocchina: aprirsi alle appartenenze dell'Altro, e allo stesso tempo comunicare e trasmettere le proprie appartenenze, stabilendo un legame familiare.

Come tutte le mamme marocchine, mia madre è una grande cuoca. Quando mia madre cucina per gli ospiti, solitamente di diverse nazionalità, rappresenta la cultura e l'ospitalità marocchina. Diventa ambasciatrice del suo paese. Cucinare è sicuramente uno dei modi più belli per trasmettere una cultura, ma mia madre riesce a trasmettere cultura e valori marocchini perché si è immersa nella cultura del paese ospitante che le permette di comunicare con l'Altro. L'altro alla fine sono io.





Conclusione

Quindi, in conclusione, molti figli di immigrati si chiedono: chi sono io? Siamo i nostri averi, che sono in evoluzione.

Personalmente, la mia evoluzione negli ultimi anni è stata segnata dal fatto che ora sono mamma di una ragazza di 14 anni, cittadina marocchina, e che sono anche una sopravvissuta al cancro al seno. Ad ogni modo, se devo essere sincera, è stata la cultura marocchina a insegnarmi, come donna, il coraggio, la perseveranza e la forza d’animo.

Quando penso alla donna marocchina penso alla bint el balad (ragazza di campagna, in arabo), come si dice a Gerusalemme dove vivo, descritta dallo scrittore palestinese Mahmoud Darwish: “Sono una donna. Ne più ne meno. E scrivo domani sui fogli di ieri…” (Darwish, 2000).

Grazie per l'attenzione.

Bibliografia:

Ben Jelloun Tahar (1987), All'insaputa della memoria, Parigi, La Découverte.

Darwich Mahmoud (2000), The Stranger's Bed, poesie tradotte dall'arabo (Palestina) da Elias Sanbar, Arles, Actes Sud.

Maalouf Amin (1998), Identità assassine, Parigi, Grasset.





Identité Maroco-Italienne

Présentation au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat, Juin 2023

Anna Mahjar-Barducci

"Connais-toi toi-même”

Je suis une chercheuse et écrivaine marocaine et italienne. Je suis née en Italie, mais quand j'étais toute petite dans les années 80 en Italie, j’étais la seule marocaine à l'école. L'Italie n'était pas la France et il n'y avait pas d'immigrés étrangers dans ma ville, située sur la côte toscane.

C'est à cette époque que j'ai commencé à m'interroger sur la notion d'identité.Qui suis-je ?C’est une question primordiale que l’homme se pose depuis l'aube des temps, mais c’est aussi une question existentielle à laquelle beaucoup d'enfants d'immigrés,ou comme dans mon cas, d’enfants de couples mixtes, car ma mère est Marocaine et mon père est Italien, ont besoin de donner une réponse pour trouver un équilibre personnel dans la vie. Depuis Socrate, la philosophie a pris comme leitmotiv la devise "connais-toi toi-même" pour la recherche existentielle.Mais il est difficile de se connaitre etparfois nous avons besoin d'aide pour le découvrir.

Pour plusieurs années,j'ai dit que j'étais moitié italienne et moitié marocaine.Néanmoins, un jour, lors d'un colloque ici à Rabat, j'ai rencontré Madame Nouzha Skalli,ancienne ministre de la Famille chargée de la condition féminine au Maroc. Je ne suis pas sûre qu'elle se souvienne de cette rencontre, mais moi en revanche j'étais très excitée et je me suis présentée encore un fois come « moitié italienne et moitié marocaine ».

C'est à ce moment que Mme Skalli m'a dit des mots que je n'oublierai jamais : « On ne peut pas diviser l'identité d'une personne. Tu es 100% Marocaine et 100% Italienne ». C’était pour moi une révélation et c'était tout à fait logique. Nous ne pouvons pas partager par moitiéune personne. J'étais Italienne et j'étais Marocaine et ce n'était pas une contradiction : c'était mon identité. Je préfère le pain harcha à la pizza, je compte en italien mais je chante les chansons de Saad Lamjarred.Ceci est vrai pour tous les Marocains vivant à l'étranger et pour leurs enfants,car quand on vit, on étude, on travaille dans un autre pays, on ajoute automatiquement d'autres couches à notre identité.

Mon identité est faite de multiples appartenances

Quelques années après avoir rencontré Mme Skalli, un ami m'a fait cadeau du livre « Identité meurtrière » de l’écrivain Amin Maalouf, qui est libanais et à la fois français. Quand je l'ai lu, j’ai pensé d’avoir obtenue une autre pièce de mon puzzle pour répondre finalement à la question : « Qui suis-je ? ». Maalouf nous dit : « Chaque personne, sans exception aucune, est dotée d'une identité composite ; il lui suffirait de se poser quelques questions pour débusquer des fractures oubliées, des ramifications insoupçonnées, et pour se découvrir complexe, unique, irremplaçable. C'est justement cela qui caractérise l'identité de chacun : complexe, unique, irremplaçable, ne se confondant avec aucune autre. Si j'insiste à ce point, c'est à cause de cette habitude de pensée tellementrépandue encore, et, à mes yeux, fort pernicieuse, d'après laquelle, pour affirmer son identité, on devrait simplement dire « je suis arabe », « je suis français », « je suis noir » … mais celui qui aligne, comme je l'ai fait, ses multiples appartenances, est immédiatement accusé de vouloir « dissoudre » son identité dans une soupe informe où toutes les couleurs s'effaceraient. C'est pourtant l'inverse que je cherche à dire… » (Maalouf, 1998). Selon Maalouf, l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence.L'identité est donc faite de multiples appartenances. Dans ce cas-là, il n’y a pas de contradiction si on dit que on aime le pays qui nous accueille sans jamais oublier celui d'où l'on vient. De toute façon, Maalouf nous rappelle que « il est indispensable d'insister tout autant sur le fait que l’identité est une, et que nous la vivons comme un tout ». « L'identité d'une personne n'est pas une juxtaposition d'appartenances autonomes, ce n'est pas un « patchwork », c'est un dessin sur une peau tendue ;qu'une seule appartenance soit touchée, et c'est toute la personne qui vibre ». Donc mon identité est faite de multiples appartenances : je suis Marocaine, je suis Italienne, je suis Arabe, je suis Européenne, je suis la fille d’un couple mixte, je suis une femme, je suis une mère. Toutes mes appartenances font partie du tissu qui constitue mon identité.

L’avenir est un prolongement de l’histoire

Cependant, nous craignons le changement, on préfère souvent rester dans notre petite boîte. C'est plus simple comme ça, car se redéfinir implique s’ouvrir à l’Autre et aussi devenir l’Autre. Selon Maalouf, en matière d'immigration,nous avons généralement deux types de conduites : il y a ceux qui pensent s'installer « avec armes et bagages, sans rien changer à ses gestes ni à ses habitudes » et ceux « qui considère le pays d'accueil comme une terre dont les lois, les valeurs, les croyances, les caractéristiques culturelles et humaines auraient déjà été fixées une fois pour toutes, où les immigrants n'ayant plus qu'à s'y conformer». Mais le pays d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page déjà écrite et imprimée, c'est une page « en train de s'écrire ».

Maalouf nous enseigne que, bien sûr, on doit respecter l’Histoire d’un pays, la mémoire, les symboles, les institutions, la langue, les œuvres d'art, mais au même temps, on doit regarder à l’avenir, qui est un prolongement de l’histoire. On ne peut pas vénérer l’histoire d’un pays plus que son avenir et cet avenir se construira dans un esprit de continuité avec l’histoire, mais au même temps avec des transformations et des apports de l’extérieurs, comme est déjà passé dans l’histoire. Pour construire ce type d’avenir, Maalouf suggère à l’immigré de s’imprégnerez de la culture du pays d'accueil, parce que « Plus vous vous imprégnerez de la culture du pays d'accueil, plus vous pourrez l'imprégner de la vôtre » ; au même temps est aussi vrais que « Plus un immigré sentira sa culture d'origine respectée, plus il s'ouvrira à la culture du pays d'accueil. »

Le Soft Power

En tant que marocaine résidante à l’étranger, tout cela, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Toutes les appartenances de notre identité ils nous aident à connaître le pays de nos ancêtres, le pays d'accueil, à comprendre nous-même et l'autre et, en conséquence, on peut devenir des bons ambassadeurs de la culture marocaine à l'étranger.

Je vais mieux m'expliquer. Le politologue américain Joseph S. Nye a défini le Soft Power (manière douce) comme « le pouvoir de séduction qu'un État exerce sur les autres ». Le hard power (manière forte) évoque une action contrainte, tandis que le soft power induit une action volontaire. Les guerres, les invasions militaires sont des exemples de hard power.Notre doux pays est un pays de paix et de toléranceet n'a pas besoin du hard power pour exercer son pouvoir de séductionsur les autres.Dans le cas du Maroc, son prestige culturel lui donne un avantage dans son potentiel d'attraction, mais le soft power doit aussi être promu à l'étranger, afin que d'autres nations soient fascinées par un autre pays.Le soft power est un outil de développement de la public diplomacy (diplomatie publique), d'une présence à niveau mondiale, ainsi que d'un soutien international.

Les Marocains, même s'ils vivent à l'étranger depuis des années, ont besoin de rester en contact avec le Maroc, avec la culture de leur pays. Dans de nombreux cas, cette émigration marocaine a créé, dans les lieux de résidence, des associations bénévoles pour la promotion de la culture marocaines, a ouvert des journaux et des restaurants.Ces activités sont toutes des expressions de soft power à l'étranger. Les expatriés marocains sont donc un viatique important du soft power pour le Maroc et sont des ambassadeurs, qui peuvent donner un élan au « Moroccan style » dans le monde avec leurs activités entrepreneuriales et associatives. Et ce sont toujours eux qui peuvent soutenir la pénétration culturelle marocaine, qui favorise la demande des produits « Made in Morocco »à l'étranger, comme par exemple l’huile d'argan, et qui coïncide avec l'exportation de biens et de services et la croissance du tourisme.

L'hospitalité marocaine

Mon travail comme écrivaine est de promouvoir l'un des plus importants soft power du Maroc, c'est-à-dire l’hospitalitémarocaine, qui est une institution réputée à travers le monde.J'adore le poème, Mon Pays, de Tahar Ben Jelloun, qui explique en quelques mots le sens de l'hospitalité à la marocaine, à la pensée sincère, et qui récite : « Dans mon pays on ne prête pas, on partage, un plat rendu n’est jamais vide ; du pain quelques fèves ou une pincée de sel » (Ben Jelloun, 1987).

Dans les langues occidentales, on traduit « ahlan wa sahlan » avec le terme « bienvenu », mais cette traduction simplifie à l'excès le sens de cette salutation. « Ahlan wa Sahlan » signifie littéralement « tu es en famille et la voie pour toi vers chez nous est ouverte,lisse, facile ». Le mot "ahlan" vient du mot "ahl", qui signifie aussi famille ou personnes faisant partie d'une même communauté. L'une des plus hautes formes d'hospitalité consiste à dire à l'invité qu'il ne sera pas traité comme un étranger, mais comme un membre de sa propre famille. La réponse à la salutation de bienvenue est "Ahlan Beek/e/um". "Beek" peut être traduit par "en toi", donc l'invité, qui est accueilli avec la phrase "ahlan wa sahlan", répond : « en toi, je vois ma famille ».C'est ça le sens de l'hospitalité marocaine : s’ouvrir aux appartenances de l’Autre, et au même temps communiquer et transmettre nos appartenances, en établissant un lien familial.

Comme toutes les mères marocaines, ma mère est une grande chef. Quand ma mère cuisine pour des invités, généralement de nationalités différentes, elle représente la culture et l'hospitalité marocaines. Elle devient ambassadrice de son pays. Cuisiner est surement une des plus belles manières de transmettre une culture, mais ma mère elle parvient à transmettre la culture et les valeurs marocains parce qu’elle s’est imprégnerez de la culture du pays d'accueil qui lui permet de communiquer avec l’Autre.L'autre à la fin c'est moi.

Conclusion

Donc, en conclusion, beaucoup d'enfants d'immigrés se demandent : Qui suis-je ? Nous sommes nos appartenances, qui sont en évolution.

Personnellement, mon évolution au cours de ces dernières années a été marquée par le fait que je suis maintenant une mère d’une fille de 14 ans, qui est citoyenne marocaine, et que je suis aussi une survivante du cancer du sein. De toute façon, si je dois être honnête, c’est la culture marocaine qui m'a appris, comme femme, le courage, la persévérance et la force d'âme. Quand je pense à la femme marocaine je pense à la bint el balad (fille du pays, en arabe), comme ils disent à Jérusalem où j’habite, décrite par l’écrivain palestinien Mahmoud Darwich : « Je suis femme. Ni plus, ni moins. Et j'écris le demain sur les feuilles d'hier… » (Darwish, 2000).

Merci de votre attention.

Bibliographie :

Ben Jelloun Tahar (1987), À l'insu du souvenir, Paris, La Découverte.

DarwichMahmoud (2000), Le Lit de l'étrangère, poèmes traduits de l'arabe (Palestine) par Elias Sanbar, Arles, Actes Sud.

MaaloufAmin (1998), Les Identités meurtrières, Paris, Grasset.