Oh! scusa dormivi di Jane Birkin al Teatro Tordinona di Roma

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Domenica, 21 Aprile 2024 11:44

Giovanni Lauricella

Come finiscono due conviventi poco prima di arrivare al capolinea esistenziale? Lo saprete da Oh! Scusa dormivi interpretato da Solari e Vanzi, Alessandra Vanzi e Marco Solari per intenderci, che ci danno un' idea di come ci si potrebbe ridurre. Un dramma pieno di umanità stimolato dalle continue richieste di conferme per un amore ormai ridotto al limite…

Oh! Scusa dormivi è un lavoro teatrale tratto da Oh pardon tu dormais di Jane Birkin, la famosissima attrice, cantante e regista inglese naturalizzata francese che fece tanto scalpore con Je t'aime...moi non plus, un singolo del musicista francese Serge Gainsbourg diventato anche film scandaloso nel 1976, insomma il vessillo popolare di liberazione sessuale degli anni ’60-'70.

A interpretarlo i famosi Solari e Vanzi ex Gaia Scienza e altre formazioni di vari nomi che hanno cavalcato la scena teatrale dall'Avanguardia sino ai giorni nostri, niente di meglio si poteva avere sul palco che una compagnia del genere per celebrare l'epilogo di quella tanto osannata libertà dei costumi rivendicata in passato.

In 17 quadri scanditi dal buio di scena i due protagonisti nel ruolo di una coppia convivente rivelano le proprie angosce e i loro travagli quotidiani in una notte insonne provocata da lei amorosamente ansimante che lo sveglia nella notte trasformandolo in un partner infastidito e sempre più refrattario.

Una scenografia scarna, inesistente, cruda come possono essere due in pigiama in un ambiente vuoto dove un tappetino a terra simula il letto o il centro dell'azione appena illuminata, quanto basta per vedere il corpo degli attori che appaiono protagonisti di una notte di confidenze imbarazzanti.

I due si infliggono numerose stilettate covate in anni di rancorosa convivenza, che li fa apparire quasi dei perdenti pregni di quei giochi alle volte persino perversi della vita coniugale.

A vedere e sentire la recitazione spinta da una tensione continua ti viene da chiedere se sono loro o siamo anche noi spettatori che ritroviamo le nostre dinamiche di rapporti complicati e difficili, tale è la capacità coinvolgente dei loro dialoghi.

Così si svolgono le scene che si susseguono per tutto l'arco del dramma che i due consumati attori gestiscono con scioltezza e facilità, come se fossero una giovane coppia, a dispetto dalla loro non tenera età.

Insomma tutto da vedere e tutto da provare come sensazioni sulla propria pelle perché fatto per stimolare esperienze e ricordi personali che sono le vicissitudini che caratterizzano la vita di tutti nella loro complessa interezza senza tralasciare il peso del lavoro, della casa, dei soldi, delle passioni, del sesso ecc. ecc.

Lo spettacolo ha avuto un’anteprima nazionale il 10 settembre 2023 nella rassegna Tempora Contempora al Convitto Palmieri di Lecce e in prima nazionale il 14 e 15 ottobre al Florian Espace di Pescara.

Dopo l'Angelo Mai del 21-23 febbraio a confermare il successo che hanno avuto Oh! Scusa dormivi, Solari e Vanzi sono di nuovo in scena al Teatro Tordinona dal 16 al 21 aprile.

OH! SCUSA DORMIVI

di Jane Birkin

traduzione di Alessandra Aricò (Edizioni Barbès, 2008)

con Alessandra Vanzi e Marco Solari

Teatro Tordinona dal 16 al 21 aprile

via degli Acquasparta 16, 0186 ROMA