‘Ezra in gabbia’ con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini al Teatro Della Pergola dal 24 al 29 ottobre

Uno spettacolo sulle ossessioni: per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo. Leonardo Petrillo scrive e dirige Ezra in gabbia, al teatro Della Pergola di Firenze dal 24 al 29 ottobre, con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini sull’ossessione dell’uomo Ezra Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”; ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini.

Mariano Rigillo interpreta Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea. Anna Teresa Rossini evoca il pensiero ed i Cantos del poeta/profeta rendendo bello il difficile. A ragione della memoria.

Un allestimento che tutto mostra e tutto nega, in una scena spoglia, a eludere sé stessa. Solo il silenzio, finale e definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà.

Teatro Della Pergola

24 > 29 ottobre 2023

Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini in

EZRA IN GABBIA o il caso Ezra Pound

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound

scene Gianluca Amodio

costumi Lia Francesca Morandini

disegno luci Enrico Berardi

musiche Carlo Covelli

aiuto regia Mario Rinaldoni

foto Pino Le Pera

produzione TSV - Teatro Nazionale, OTI – Officine del Teatro Italiano

nell’ambito del progetto “VenEzra” promosso dalla Regione Veneto

