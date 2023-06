Teatro della Toscana: stagione teatrale 2023/2024. La conferenza stampa al Teatro della Pergola

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Venerdì, 09 Giugno 2023 19:47

di Giulia Anzani

Si è tenuta presso il Teatro Della Pergola di Firenze, martedì 6 giugno alle ore 12, la conferenza stampa della Fondazione Teatro della Toscana di presentazione della Stagione teatrale 2023/2024.

La Fondazione Teatro della Toscana è attualmente il contenitore del meglio del teatro nazionale e internazionale, e la stagione appena trascorsa ne è la dimostrazione. Le linee guida di una programmazione poliedrica ed estremamente articolata ha visto un susseguirsi di autori e testi, classici e contemporanei, italiani e stranieri; ha visto poesia e letteratura, drammaturgia storica e nuova drammaturgia; impegno e leggerezza. Tutto sotto il segno dei valori fondativi: Giovani, Europa e Lingua Italiana.

È un importante passo, quello della Fondazione Teatro della Toscana, verso l’affermazione come Centro Internazionale di Cultura Teatrale.

Il moderatore della conferenza e responsabile della comunicazione del Teatro della Toscana, Gabriele Guani, racconta in apertura del filo conduttore usato per raccontare la nuova stagione del Teatro della Toscana: le foglie.

Il concept, realizzato da Walter Sardonini, rappresenta la ricerca di un’armonia con l’ambiente in cui viviamo e agiamo, un tema assolutamente centrale nella nostra epoca, ma è anche un richiamo alle stagioni - teatrali e non - metronomo dell’inesorabile e inarrestabile scorrere del tempo.

Tommaso Sacchi, presidente della fondazione Teatro della Toscana racconta, nel suo intervento, dell’ossatura che mantiene in piedi il Teatro della Toscana e parla dei cardini su cui la fondazione ruota, come un’attenzione particolare all’ambiente, l’accessibilità a tutti i cittadini e le cittadine e, soprattutto, le relazioni internazionali, prima fra tutte quella con Parigi e il Théâtre de la Ville.

A ribadire l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo, gli interventi di soci e socie della Fondazione: Alessia Bettini, vice sindaca e assessore della cultura di Firenze; Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana; Letizia Perini, consigliera e delegata alla cultura della Città Metropolitana di Firenze;Gabriele Gori direttore generale fondazione CR Firenze.

Il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, Marco Giorgetti, ha parlato del già citato concetto di Giovani, Europa, Lingua Italiana che “… sono i principi su cui abbiamo costruito la Fondazione Teatro della Toscana e che fanno da guida alla stagione 2023/2024 del Teatro della Pergola.

La ricerca intorno alla nuova attrice e al nuovo attore europei, ricerca condivisa con il Théâtre de la Ville di Parigi e il suo direttore Emmanuel Demarcy-Mota, è il modo di fare teatro che troviamo rappresentato nella nostra stagione. Abbiamo coinvolto i giovani diplomati nelle nostre scuole”, prosegue Giorgetti “in una presenza costante, lungo la stagione, come parte attiva del futuro del teatro.

La stagione inaugura nel segno degli “uomini contri”. È un tema formidabile, perché il nostro Maestro Orazio Costa era un uomo contro, contro tutto, alla ricerca del costante superamento del limite stesso della ricerca. Troviamo autori italiani come Pasolini, De Filippo, Svevo, ma anche Goldoni, che cercava un teatro nuovo.

Il primo spettacolo vede come protagonista un allievo di Orazio Costa, Mariano Rigillo, uno dei grandi attori del nostro teatro, che affronta e sarà Ezra Pound: Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound dà un avvio molto significativo a questa nostra voglia di riportare al centro chi crea aldilà delle barriere, chi è e sa di essere, appunto, contro”.

La conferenza prosegue con le presentazioni degli spettacoli che andranno ad aprire la stagione, e interventi di attori, attrici e registi, dal vivo o in video: Mariano Rigillo, attore in“Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound”; Alessandro Haber protagonista ne“La coscienza di Zeno”,nel centenario dalla pubblicazione; Fausto Russo Alesi regista de “L’arte della commedia”; Lodo Guenzi, protagonista di“Trappola per topi”; Pierpaolo Sepe, regista de“La signora del Martedì”; Gabriele Lavia,attore e regista di “Un curioso accidente”; Monica Guerritore attrice e regista di“Ginger e Fred”; Neri Marcorè attore ne “La buona novella”; Alessio Boni protagonista dell’Iliade“Il gioco degli dei”; Claudio Bisio protagonista in “La mia vita raccontata male”.

La conferenza, conclusasi tra gli applausi di tutti i presenti, ha quindi dato il via ad una nuova stagione che si prospetta proficua ed accattivante che accompagnerà gli spettatori e le spettatrici nel periodo che va dal prossimo autunno alla prossima primavera.

La campagna degli abbonamenti è aperta, con diversi pacchetti disponibili e con possibilità di rinnovo o acquisto dell’abbonamento completo. La biglietteria presso il Teatro della Pergola, è aperta dal 6 al 30 giugno dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 20; dal 6 settembre dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19.