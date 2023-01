Teatro Della Pergola di Firenze: ‘Chi ha visto la coda del Signor Volpe?’ Spettacolo ecologico e interattivo per bambini di Federica Lea Cavallaro

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Sabato, 28 Gennaio 2023 16:52

C’è una volpe senza coda in teatro! Indizi, racconti e incontri con i personaggi del bosco: così gli spettatori/partecipanti vengono chiamati a trovare la coda del Signor Volpe.

Riusciranno a risolvere gli enigmi del Tasso aiutando la Signora Volpe?

“Chi ha visto la coda del Signor Volpe?”, lo spettacolo di Federica Lea Cavallaro, andrà in scena il 29 gennaio e il 19 marzo sul palco del Teatro Della Pergola a Firenze.

Si tratta di uno spettacolo per bambini prodotto dalla Fondazione Teatro Della Toscana in collaborazione con iNuovi, con Maddalena Amorini, Davide Arena, Federica Lea Cavallaro, Ghennadi Gidari, Nadia Paragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe e con i costumi del Laboratorio d’arte del Teatro Della Pergola.

Realizzato con materiali riciclabili e con impatto ambientale minimo, l’obiettivo principale della messinscena è quello di sensibilizzare i piccoli spettatori a tematiche ecologiche come il rispetto per la Terra e per la natura.





“Si tratta di uno spettacolo itinerante pensato per diversificare costantemente la dinamica del gioco-teatro: c’è il momento in cui i bambini sono spettatori della scena, altri in cui sono chiamati a cercare indizi e, addirittura, trasformarsi; un altro in cui devono scrivere di loro pugno un messaggio per il Signor Volpe, diventando così alleati della Signora Volpe…” - ha dichiarato Federica Lea Cavallaro - “… Ci piace pensare che il teatro possa essere un’abitudine e un luogo consueto da ritrovare e abitare costantemente, e la familiarità col luogo si coltiva pian piano, sin da piccoli. Il teatro può e deve essere pensato come uno strumento per conoscere il mondo e imparare a stare nel mondo, alimentando la capacità di sviluppare il proprio pensiero e la propria identità. Anche la messa in scena rispecchia questa idea, cercando di avere un impatto ambientale minimo e utilizzando materiali da riciclo o oggetti scenari riutilizzabili”.

Durante lo spettacolo i bambini devono essere accompagnati. Ciascun bambino può essere accompagnato da uno o più adulti. È richiesta la presenza, e il conseguente biglietto, di almeno un adulto referente ogni 4 bambini. (di G.A.)





CHI HA VISTO LA CODA DEL SIGNOR VOLPE?

29 gennaio – 12 marzo

Sala Ferrati - Teatro della Pergola

di Federica Lea Cavallaro

con Maddalena Amorini, Davide Arena, Federica Lea Cavallaro, Ghennadi Gidari,

Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe

costumi Laboratorio d'arte del Teatro della Pergola

produzione Fondazione Teatro della Toscana

in collaborazione con iNuovi

Età consigliata 7-12 anni

Durata 70 minuti circa

Orari 10.30 e 11.30

Prezzi posto unico 6€

(ph. Filippo Manzini)

