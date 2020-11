Teatro della Toscana e Théâtre de la Ville di Parigi: tornano le Consultazioni poetiche al telefono

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Sabato, 07 Novembre 2020 19:53

La Fondazione Teatro della Toscana ha chiuso i propri spazi al pubblico in ottemperanza al recente decreto del Governo, ma le sue attività proseguono. Tra queste, riprendono le Consultazioni poetiche al telefono, forti del successo riscosso nei mesi del lockdown.

Sei attori italiani (Giulia Bianchi Weber, Carolina Pezzini, Francesco Gori e tre attori de iNuovi: Maddalena Amorini, Claudia Marino e Mattia Braghero),componenti della Grande Troupe de l’Imaginaire diretta da Emmanuel Demarcy-Mota, sono mobilitati in veste di “medici”, per offrire ogni giorno un “consulto” a chiunque lo desideri.

Dopo una breve “anamnesi”, l’attore/medico reciterà una poesia che si addica allo stato d’animo del “paziente”, una “cura per l’anima” scelta da un ricettario poetico che gli attori stessi hanno costituito e via via aggiornato attingendo al repertorio letterario di tutto il mondo.









VIDEO - Consultazioni Poetiche

Le Consultazioni poetiche inizieranno lunedì 2 novembre e saranno eseguite gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19, fino al 19 dicembre. Ciascun “consulto” avrà una durata di 10-20 minuti.

Per partecipare è necessario prenotarsi al link https://bookeo.com/consultationspoetiques, dove, specificando fascia d’età (ci saranno anche consultazioni specifiche per 8/12 anni e 13/16 anni), telefono, mail, Paese e città, sarà possibile scegliere data, orario e lingua della conversazione.

Per ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In partenariato con il Théâtre de la Ville di Parigi

