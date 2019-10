Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Martedì, 29 Ottobre 2019 17:28

Pino Micol sarà in scena con lo spettacolo "Memorie di Adriano", dal 5 al 10 novembre al Teatro della Pergola di Firenze. Dall'opera di Marguerite Yourcenar, a cura di Maurizio Scaparro, con assistente alla regia Ferdinando Ceriani. Una produzione Teatro Ghione, in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana.

Torna Memorie di Adriano e, di nuovo, ci aiuta a riflettere sul nostro momento storico indicandoci, forse, uno spiraglio di speranza. Dopo il grande successo dell’edizione con Giorgio Albertazzi, Maurizio Scaparro ha sentito la necessità di riproporlo in un nuovo allestimento, che rilegge da angolazioni nuove la storia raccontata da Marguerite Yourcenar. A dar voce e corpo all’Imperatore, in una sua personalissima interpretazione, Pino Micol.

In un mondo dove i fondamentalismi e l’ignoranza seminano morte e distruzione, questo testo è più attuale che mai.





"C’è una frase di Flaubert che forse, meglio di tutte, spiega il fascino immortale del protagonista di quest’opera di Marguerite Yourcenar: Quando gli dèi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo. Adriano è più di un uomo, è l’immagine, o meglio il ritratto di ciò che noi siamo oggi, nelle sue parole ritroviamo le radici del pensiero occidentale e della nostra storia". (Maurizio Scaparro)

Teatro della Pergola di Firenze

PINO MICOL in

MEMORIA DI ADRIANO

regia Maurizio Scaparro

regista assistente Ferdinando Ceriani

con Federico Ruiz, Evelina Meghnagi, Arnaldo Vacca, Cristiano Califano

coreografie Eric Vu An

costumi e allestimento scenico Lorenzo Cutùli

multivisioni Francesco Lopergolo

produzione Teatro Ghione, Fondazione Teatro della Toscana

con il contributo Teatro Olimpico di Vicenza

5/10 novembre 2019

Orario spettacolo: 20.45, domenica 15.45