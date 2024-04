‘A Grateful Heart’ di Fiorentina Giannotta al Medinblu Hotel di Reggio Calabria

Dettagli Categoria: MOSTRE Pubblicato Giovedì, 04 Aprile 2024 12:21

di Giulia Anzani

L’arte contemporanea arriva a Reggio Calabria con la presentazione e l’inaugurazione della mostra personale “A Grateful Heart”dell’artista Fiorentina Giannotta. L’evento, organizzato con cura impeccabile da Marilena Morabito e promosso dall’Associazione Culturale Arti Visive (ACAV)sotto la sapiente guida del presidente Stefano Milazzo, si terrà nei suggestivi spazi dell’Hotel Medinblu sabato 6 aprile alle 17:30, in via Demetrio Tripepi 98. La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile.

Con il suo background artistico e architettonico, Giannotta ha conquistato fama internazionale grazie alle sue opere esposte in prestigiose manifestazioni, dalleTriennali d’Arte Sacra di Lecce fino alla Biennale Arte di Venezia, estendendosi oltre i confini nazionali, con mostre internazionali a Taiwan, Los Angeles e Innsbruck.

“La mostra “A Grateful Heart” dell’artista Fiorenza Giannotta, si presenta come un’esperienza visiva che va oltre il mero scrutare delle opere d’arte. Giannotta dipinge figure che sfuggono alla classica descrizione aneddotica, trasformandole in testimonianze di un’epoca senza tempo” - illustra la curatrice Marilena Morabito -. “Le sue opere sono un invito a leggere le immagini come racconti, a percepire ogni tratto come un frammento di storia che si svela lentamente sotto lo sguardo attento dello spettatore.

I personaggi raffigurati sembrano immergersi in un mondo di simboli e segni, circondati da una folla di disegni che si moltiplicano all’infinito, come una presenza floreale che invade lo spazio con la sua bellezza vibrante.

L’uso audace dei colori, soprattutto delle vernici industriali e del verde Nissan, conferisce alle opere di Giannotta una luminosità straordinaria, che cattura l’attenzione e stimola l’immaginazione. È un invito a esplorare un mondo fatto di contrasti e armonie, dove la bellezza si manifesta nelle forme più inaspettate…”.





Il direttore dell’Hotel Medinblu,Sergio Pitasi, con la quinta edizione della manifestazione “Contenitore di Idee” ha reso possibile questo straordinario evento, dimostrando una visione illuminata e un approccio pionieristico alla multidisciplinarità dell’arte.

La personale di Fiorentina Giannotta è la seconda tappa di un entusiasmante viaggio nell’arte contemporanea. Prima dell’apertura della mostra, il 6 aprile prossimo, ci sarà un breve talk con l’artista e gli organizzatori, seguito da un rinfresco di benvenuto per gli ospiti.

Per ulteriori informazioni: Medinblu Hotel 0965-312982 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.