C’è chi del calcio coglie la sua rappresentazione più odiosa e inaccettabile: la violenza. Quando si parla di pallone ritorna proprio lo squallido aspetto dei rigurgiti violenti, dei cori razzisti, che hanno caratterizzato molte gare…

C’è chi non trascura la visione politicistica, ovviamente a senso unico: “… la febbre del calcio, con le sue sguaiate parole d’ordine, è stata immediatamente reclutata dalla scaltrezza demagogica del ceto politico: le massime cariche dello Stato, ministri, parlamentari, fanno a gara nel rendere nota la squadra del cuore, anche in occasioni ufficiali come nelle conferenze stampa dopo le tormentate consultazioni per la formazione del governo. Devoti al culto della popolarità e dei sondaggi, i leader di partito non risparmiano l’uso di metafore calcistiche per descrivere strategie e tattiche dello scontro politico”. (prof. Fausto Pellecchia).

Eppure il calcio si può può declinare in mille modi così come fa Domenico Ferrara: “… tifo, passione, fede, amore. È quella che scorgi negli occhi chiusi di un tifoso cieco, seduto sugli spalti dello stadio della sua squadra del cuore – il Bohemians 1905 in Repubblica Ceca – con sciarpa al collo, bastone in mano e cane fedele al suo fianco. Non se ne perde una di partita. Non può osservare le magie dei suoi beniamini, ma può “sentirle”. "Non si vede bene che col cuore”: ha spiegato così il suo segreto, citando il Piccolo Principe. Perché nel calcio l'essenziale è invisibile agli occhi …).

Con un pizzico di tenerezza e di festosità Guido Trombetti e Pierluigi Rippa, richiamando l’inventiva dello scrittore e giornalista Gianni Brera, noto creatore di nuove parole, che ricorre all’immaginaria divinità di Eupalla (che nasce nella fantasia di Brera da Euterpe - colei che rallegra -, figlia di Zeus e Mnemosine, musa protettrice della poesia lirica e della musica) hanno scritto un piccolo, divertente libricino (Calcio. Il mondo di Eupalla e Filopede - Doppiavoce edizioni) in bilico tra una spiritosa ritualità alla divinità che ispira e protegge il gioco del pallone e una deliziosa faziosità che si muove intorno ai colori azzurri della squadra del Napoli.

Null’altro che “una chiacchierata sul calcio scritta con la più tipica leggerezza … da due inguaribili tifosi. Tifosi di chi? Ma del Napoli. Ça va sans dire!…” dicono gli autori.

Ma non è qualcosa di aleatorio, di limitato nel tempo, che si consuma nella passione per la propria squadra. É un delizioso tormento, un intreccio quasi irrazionale che ti prende, intorno al quale si sviluppano esaltanti momenti e cupe tristezze.

La passione per la propria squadra, infatti, non è un accidente casuale, occasionale o momentaneo, bensì è un legame indissolubile che si radica nell’animo del tifoso. Può apparire paradossale ma non si ferma di fronte a nessun ostacolo.

Sentire questa, come la racconta sempre Domenico Ferrara: “… il tifo oltre l'ostacolo. Il tifo che non si ferma davanti a nulla, che sia la morte o che siano impegni “divini”. Ne sa qualcosa Ben Crockett, parrocco di Mickleover, un piccolo paesino dell'Inghilterra centrale. Lui ha emesso la sua sentenza: il sabato pomeriggio niente matrimoni, gioca la mia squadra del cuore…).

E così Trombetti e Rippa, tra ricordi e particolari curiosi, ci raccontano, da punti di vista convergenti, con stati d’animo generazionali e temporali diversi, il loro modo di vivere questa passione, tra mondo universitario e raccoglimento quasi sacro nei 95 minuti in cui avviene il rito del pallone.

Passano, con un ordine volutamente non preciso, figure di calciatori mitici che hanno indossato la casacca azzurra e non solo. Dal magico e unico Maradona all’altrettanto mostro sacro Sivori. E poi Altafini, Vinicio, ma anche Cruyff, Helenio Herrera, Gianni Brera, Nereo Rocco (… quanto era bello il catenaccio!), Suarez, Mazzola, Gianni Agnelli, per poi fare ricorso a un tema cinematografico, a Casablanca e a Humpphrey Bogart, senza il quale che film sarebbe stato o all’opera e a Pavarotti, senza il quale la Tosca sarebbe stata una misera cantata di un neomelodico di provincia.

E poi ancora il richiamo a tanti altri, tutto in nome anche del Dio Filopede, re di Sferolimpo innamorato folle di Eupalla… Insomma un divertente sollievo anche di fronte a una narrazione del calcio molto spesso noiosa o inutilmente ripetitiva …

“Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”, chiosava Pier Paolo Pasolini con la tentazione appunto del paradosso.