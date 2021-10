Reading: Non bastarsi, poesie di Raffaella Lanzetta alla Casa delle donne

Dettagli Categoria: EVENTI Pubblicato Giovedì, 07 Ottobre 2021 15:20

Raffaella Lanzetta alla Casa internazionale delle donne, un occasione per discutere insieme sulla condizione femminile, contro la violenza e per i diritti delle donne.

Non sarà una serata qualunque: interverranno Maria Laura Annibali, presidente di Gay project, autrice/regista, Ella Grimaldi, poeta, Crisalide Patrizia Mantegazza, poeta; modera Vittorio Castelnuovo (autore RAI), il tutto arricchito con musiche di Giacomo Belli.

Maria Laura Annibali è una famosissima attivista romana per i diritti LGBT, presidente e fondatrice di Gay Projet, succeduta nella carica a Imma Battaglia. Da sempre in testa alle lotte per la parità di genere, si è battuta per la legge Cirinnà ed è tra le prime firmatarie di quella sulle unioni civili.

Importante il ruolo che ha assunto in sede istituzionale come Garante della Consulta Femmile per le Pari Opportunità della Regione Lazio e anche nel campo artistico come documentarista e sceneggiatrice. Ricordiamo di lei “L’altra metà del cielo”, un vero e proprio caposaldo nella cinematografia, che ha ricevuto numerosi prestigiosi premi ed ha avuto anche un grande successo di pubblico.

Ella Grimaldi è presidente del comitato culturale “Insieme per l’arte e per la cultura”, che s’impegna da molti anni in questo campo con la collaborazione di altre associazioni di prestigio. Roteano in questo comitato numerosi importanti artisti e personaggi famosi della cultura.

Crisalide Patrizia Mantegazza ha al suo attivo diverse pubblicazioni: poeta di rilievo nello scenario artistico, si rivela come personaggio culturalmente impegnato.

Il moderatore, Vittorio Castelnuovo, autore RAI e giornalista, lo conosciamo per le importanti interviste ai personaggi più in vista della cultura e come giornalista di riviste specializzate, la sua firma la troviamo in Mucchio selvaggio, Ciao 2001, ”Blow Up”, l’Ultimo Buscadero, Rockerilla. Era di Radio Città Futura e Italia Radio. Ha scritto libri e ne ha uno in preparazione con Enrico Ghezzi e Wim Wenders.

Di Raffaella Lanzetta, letterata e poetessa,di cui abbiamo già parlato quando è uscito il suo libro Rosso scarlatto, è un personaggio della RAI che tutti conosciamo e apprezziamo, specie per chi la segue anche nei social dove posta brani dei suoi scritti e poesie che deliziano e affezionano sempre di più i suoi followers. Non è neanche nuova agli incontri pubblici, dove si ha la possibilità di incontrarla e di avere la fortuna di sentire dalla sua stessa voce le sue poesie, come pure in occasione dei premi di poesia che non raramente riceve.

Sin dalla prima volta che mi è capitato di leggerla, mi ha colpito la sua profondità poetica, il trasporto che evocavano le sue parole. Effettivamente Lanzetta è una scopritrice dell’ambito amoroso più di tante dello scenario poetico con cui trovi l’occasione di percepire recessi emotivi prima d’ora sconosciuti; in breve, riesce a liberare emotività che pensavi non esistessero.

Così pure la narrazione, che in Rosso Scarlatto ti fa entrare nell’intimo femminile fino a risvegliarlo, una sensazione che rimane come un segno indelebile nei cuori di chi l’ha seguita e la seguirà. Questa volta dunque con le altre strepitose poete: Maria Laura Annibaldi, Ella Grimaldi, Crisalide Patrizia Mantegazza e altre invitate, darà vita a una splendido reading con il simpatico Vittorio Castelnuovo.

Insomma una serata da non mancare. (Giovanni Lauricella)







Reading “Non bastarsi”

poesie di Raffaella Lanzetta

Lunedì 11 ottobre ore 17,30

Casa internazionale delle donne,

via della Lungara 19, Roma