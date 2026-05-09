Illusione, di Francesca Archibugi. Un complesso thriller psicologico

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Sabato, 09 Maggio 2026 16:28

Giovanna D'Arbitrio

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Grand Public, Illusione, di Francesca Archibugi, è un thriller psicologico che fa riflettere non solo sulla violenza contro le donne, ma anche sull'illusione vista come mezzo per sopportare una realtà insostenibile.

La storia si svolge nella periferia di Perugia dove una ragazzina viene trovata in un fosso, apparentemente morta: in realtà è ancora viva, si chiama Rosa Lazar (Angelina Andrei), è moldava e ha circa sedici anni. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca), impegnata in un’indagine su prostituzione minorile collegata all’Est Europa, si occupa del caso insieme allo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino).

Purtroppo, il comportamento di Rosa appare alquanto insolito, poiché sembra inconsapevole delle violenze subite, anzi si mostra serena e allegra. Dietro al suo sorriso in effetti si celano un grave un trauma e una complessa identità. Per Cristiana il caso di Rosa rappresenta la possibilità di indagare su traffici oscuri e corruzione, mentre per Stefano è un’indagine psicologica su conseguenze di traumi e zone inesplorate della coscienza.

“L’idea del film è nata leggendo un trafiletto minuscolo sul Corriere dell'Umbria su una ragazzina molto giovane ritrovata in un fosso. Era stata creduta morta…forse minorenne, forse vittima della tratta dall'Est. Ho cercato altre notizie, ho frugato su internet, ma non c’era niente. Mi sembrava che al mondo non importasse nulla di quella ragazzina, e proprio per questo ho sentito che era importante raccontarla. Da lì è cominciato tutto - ha affermato la regista -.

Il titolo “Illusione” è legato al fatto che Rosa Lazar vive in un mondo tutto suo, rifugge il male, vede un mondo rosa ma le cose non stanno così. Il modo di stare al mondo di Rosa è fatto anche del suo meccanismo di rimozione assoluto. 'Illusione' diventa anche una riflessione sul potere maschile: i ragazzi a 18 o 20 anni non hanno nessuna voglia di comprarsi le donne, la più bella della classe la vogliono conquistare. Poi, nel momento in cui in qualche modo declina quella potenza virile, subentra un’altra cosa: l’uso del potere”.

IL cast include Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Carole Weyers, Filippo Timi, Antonio Scarpa, Alain Van Goethem, Aurora Quattrocchi, Marius Bizau, Anastasia Doaga, Francesco Rossini; sceneggiatura: Francesca Archibugi, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, fotografia: Francesco Di Giacomo; montaggio: Esmeralda Calabria; musiche: Battista Lena.

Tra i film di Francesca Archibugi ricordiamo Mignon è partita (1988), Verso sera (1990), Il grande cocomero (1993), Con gli occhi chiusi (1994),L'albero delle pere (1998), Domani (2001), Lezioni di volo (2007), Questione di cuore (2009), Il nome del figlio (2015), Gli sdraiati (2017), Vivere (2019), Il colibrì (2022).

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)