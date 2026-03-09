Nouvelle Vague di Richard Linklater. Un film pluripremiato

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Lunedì, 09 Marzo 2026 12:53

Giovanna D'Arbitrio

Presentato in concorso al 78º Festival di Cannes, Nouvelle Vague,di Richard Linklater,ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 10 candidature e vinto 4 Cesar, 5 candidature e vinto 2 Lumiere Awards, 1 candidatura a Spirit Awards.

Il film è centrato sia sull’inizio della Nouvelle Vague, una vera rivoluzione nel mondo del cinema, sia sul film “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard. Ambientato a Parigi, tra il 1959 e il 1960, quando Truffaut e Chabrol (Adrien Rouyard e Antoine Besson) avevano già cominciato a lavorare alle prime opere, Godard (Guillaume Marbeck) è pronto a girare il suo primo film, mentre Rivette e Rohmer (Jonas Marmy e Côme Thieulin)sono agli esordi. Comunque, si trattava di giovani amanti della libertà, tutti immersi nella Nouvelle Vague e nell’ incredibile fermento culturale delle opere di Jean Cocteau (Jean-Jacques Le Vessier), Robert Bresson, Roberto Rossellini (Laurent Mothe) e Jean-Pierre Melville.

Il film non è solo su Jean-Luc Godard che gira À bout de souffle (Fino all'ultimo respiro) in soli 20 giorni e senza seguire regole, con riprese in strada, uso della camera a mano, assenza di rigida sceneggiatura, ma rappresenta anche un omaggio alla Nouvelle Vague, alla passione e all’entusiasmo di giovani cineasti, al loro spirito pionieristico.

“Non si tratta di rifare. Fino all’ultimo respiro, ma di guardarlo da un’altra prospettiva- Ha affermato il regista- Volevo tuffarmi nel 1959 con la mia macchina da presa e rivivere quell’epoca, quelle persone, quell’atmosfera. Volevo frequentare la gente della Nouvelle Vague. Ho detto a tutti gli attori: Non state girando un film in costume. State vivendo quel momento preciso. Godard è un critico famoso, ma è alla sua prima regia. Vi state divertendo a girare con lui, ma vi chiedete anche se questo film arriverà mai sugli schermi”.

Ci sembra giusto ricordare che “Fino all'ultimo respiro”, primo film di Jean-Luc Godard, al Festival di Berlino 1960 vinse il Premio per la miglior regia.

Il cast include bravi interpreti come Zoey Deutch, Alix Bénézech, Guillaume Marbeck, Aubry Dullin, Adrien Rouyard, Roxane Rivière, Côme Thieulin, Jean-Jacques Le Vessier, Antoine Besson, Jonas Marmy, Laurent Mothe, Blaise Pettebone, Benjamin Clery.Sceneggiatura: Holly Gent, Laetitia Masson, Vincent Palmo Jr., Michèle Pétin, fotografia: David Chambille, montaggio: Catherine Schwartz.

Tra i film del regista ricordiamo t's Impossible to Learn to Plow by Reading Books, Slacker ,La vita è un sogno, Prima dell'alba, SubUrbia, Newton Boys, Waking Life, Tape, School of Rock (2003), Before Sunset, Bad News Bears, A Scanner Darkly, Fast Food Nation, Me and Orson Welles, Bernie, Before Midnight, Boyhood, Everybody Wants Some, Last Flag Flying, Che fine ha fatto Bernadette?, Apollo 10 e mezzo, Hit Man – Killer, Blue Moon.

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)