Sentimental Value, di Joachim Trier. Sul tema dei rapporti familiari

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Sabato, 24 Gennaio 2026 22:12

Giovanna D'Arbitrio

Dopo il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2025, Sentimental Value, del regista norvegese Joachim Trier, ha ottenuto 1 Golden Globe e 7 European Awards, 8 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Lumiere Awards, 7 candidature a Critics Choice Award, 1 candidatura a Goya.

Il film è centrato sui rapporti familiari tra Gustav, un famoso regista, e le sue figlie Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), e Nora (Renate Reinsveè), attrice di teatro. Gustav (Stellan Sgarsgard) che, dopo il divorzio ha lasciato la famiglia, torna per il funerale della ex moglie, chiede a Nora di interpretare la parte di protagonista in un film sulla tragica morte della madre, nel tentativo di ricostruire un rapporto con la figlia.

Agnes, meno segnata dai problemi familiari del passato, cerca di mediare fra i due, ma Nora rifiuta la proposta paterna e Gustav affida il ruolo ad una giovane attrice americana Rachel (Elle Fanning ) che crea nuove tensioni, costringendo le sorelle ad affrontare il passato.

Sentimental Value è focalizzato sul tema della complessità dei rapporti familiari che diventano difficili quando manca la capacità di comunicare davvero, in particolare quando bisogna ricostruire i legami spezzati dopo lunghi periodi di silenzio e assenza. Il titolo stesso si riferisce anche al valore che si dà ai sentimenti in una complicata vita familiare.

Senz’atro magistrale l’interpretazione di Stellan Skarsgard che in un’intervista ha elogiato il regista. “Il film poi è fatto da un vero regista e quindi ha una natura puramente cinematografica. È stato fatto con pochi soldi ma grandi aspirazioni- ha spiegato- Per me è importante che abbia successo, perché parla del futuro del cinema. Joachim difende il linguaggio del cinema da quello della televisione che dice tutto attraverso i dialoghi: e non importa chi siano gli attori, chi dirige o fotografa, puoi guardarla mentre cucini, o cambi i pannolini, e capisci tutto alla perfezione. Il cinema è diverso. Alle origini del sonoro, era molto teatrale, legato alla parola. Poi col neorealismo, e la Nouvelle Vague, a parlare hanno cominciato le facce, le immagini. Ha iniziato a parlare il silenzio. È stata una rivelazione e dobbiamo curare e salvaguardare quella scoperta. In Sentimental Value all’inizio c’erano molte più spiegazioni, era un film più narrativo. Ma più Joachim vedeva quello che avevamo girato, più lo tagliava via. E alla fine il film è diventato quasi impressionistico. Questo è il tipo di mistero in cui credo, perché spiegare troppo le cose uccide l'immaginazione”. (da Coming soon)

Il cast, oltre agli attori già citati, include, Cory Michael Smith, Catherine Cohen, Jesper Christensen, Ash Smith, Jonas Jacobsen, Lena Endre, Bjørn Alexander, Pia Borgli. Sceneggiatura: Joachim Trier, Eskil Vogt,Fotografia: Kasper Tuxen Andersen. Musiche: Hania Rani.

Tra i film del regista ricordiamo Reprise (2006), Oslo, 31. august (2011), Segreti di famiglia (Louder Than Bombs) (2015), Thelma (2017), La persona peggiore del mondo (Verdens verste menneske) (2021)

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)