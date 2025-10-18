After the Hunt - Dopo la caccia, di Luca Guadagnino. Presentato a Venezia

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Sabato, 18 Ottobre 2025 21:51

Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film After the Hunt-Dopo la caccia, di Luca Guadagnino, è un interessante thriller psicologico.

Ambientato nell’università di Yale, il film racconta la storia di Alma (Julia Roberts), una docente universitaria la cui vita viene turbata quando una sua alunna, Maggie (Ayo Edebiri), accusa di molestie un collega, il prof, Henrik Gibson (Andrew Garfield).

Quando Maggie si rivolge ad Alma per aiuto e supporto, resta delusa dai suoi dubbi forse dettati dall’incredulità sulle azioni di Gibson.

L'accusa scatena una serie di reazioni contrastanti nella comunità accademica, generando caos sia a livello pubblico che privato caos, un caos che non aiuta a distinguere il vero dal falso.

E il film in effetti non mostra l’evento incriminato, ma si concentra sulle conseguenze, nonché su dinamiche di potere, ambizioni personali, ambiguità morale, fragilità umana, ricerca della verità. Anche il riferimento al movimento Me Too su accuse di molestie, alla fine non offre risposte chiare, tutto resta complesso e ambiguo, lasciando allo spettatore la libertà di riflettere e trarre conclusioni.

“After the Hunt è un film per questo momento- haaffermatoGuadagnino- anche se la storia è ambientata per lo più nel 2019, con un epilogo che si svolge nel presente. I critici lo hanno paragonato ad altri film che hanno cercato di catturare il periodo post-#MeToo, come Tár, Women Talking - Il diritto di scegliere e Bombshell – La voce dello scandalo”. Guadagnino non è d’accordo con questa etichetta e ha detto che è “un modo un po’ pigro di descriverlo”. Ha però riconosciuto di avere voluto riflettere l’attuale atmosfera culturale e politica” (da Vanity Fair).

Un film interessante che si avvale di un buon cast includente Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny e Lio Mehiel. La sceneggiatura è di Nora Garrett,lascenografiadi Stefano Baisi, la fotografia è di Malik Hassan Sayeed e le musiche sono di Trent Reznor e Atticus Ros.

TRA i film del regista ricordiamo The Protagonists (1999), Melissa P. (2005), Io sono l'amore (2009), A Bigger Splash (2015), Chiamami col tuo nome (2017), Suspiria (2018), Bones and All (2022), Challengers (2024), Queer (2024).

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)