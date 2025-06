“n-Ego” di Eleonora Danco arriva a Roma — un film che ci mette a nudo e ci scava dentro

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Domenica, 15 Giugno 2025 18:03

di Giulia Anzani

Dopo il debutto nel Concorso ufficiale del 42° Torino Film Festival, n-Ego, secondo lungometraggio scritto, diretto e interpretato da Eleonora Denco, approda a Roma. Lunedì 16 giugno alle ore 21:00 al cinema Tibur si terrà la proiezione romana con la presenza della regista, seguito da un incontro con il pubblico.

È un’opera che non somiglia a niente di già visto, che scuote e mette a nudo la fragilità e la forza dell’esistenza, attraversando la crisi dell’età adulta con uno sguardo crudo, poetico e visionario.

Alla proiezione sarà presente la regista, che ha girato molte delle sue scene proprio tra le strade di Terracina, luogo amato e vissuto, che ritorna come memoria e materia narrativa.

n-Ego è un film politico, intimo, spiazzante. Un racconto tragico e comico insieme sulla crisi di senso del mondo adulto, sull’identità, sull’arte, ma soprattutto sulla sopravvivenza emotiva. Un viaggio attraverso luoghi e corpi reali, popolati da volti scelti per strada: persone comuni che diventano protagonisti, portatori di storie inattese e potenti.

La regista, anche interprete, si mette in scena travestita da manichino senza volto, con una calza sulla testa e una cartucciera di sonniferi sul petto. Un simbolo disturbante e dolce al tempo stesso: una figura scomposta ma ancora viva, che cerca nel caos tracce di senso.

Il film alterna i momenti comici a quelli drammatici con grande libertà espressiva in una intensa e libera esplorazione intensa e radicale della condizione umana. Il montaggio di Marco Tecce è frenetico e musicale, mentre la fotografia di Martina Cocco e Francesco Di Pierro restituisce una bellezza ruvida e sorprendente. Accanto a una coralità viva e inedita, compaiono Filippo Simi, Elio Germano, Antonio Bannò, Luca Gallone, Federico Majorana: presenze che arricchiscono un già densissimo film, senza mai oscurare il cuore popolare e necessario.

Danco porta avanti un cinema politico senza proclami: qui parlano i corpi, le voci, le vite di chi spesso resta fuori dall’inquadratura. Un cinema che non consola ma ascolta e mette in discussione.

La regista racconta così il processo creativo: “Tutti siamo capaci di essere felici. Tutti siamo dei possibili sprechi. Per n-Ego ho cercato persone vere nei quartieri dove ho girato. Le ho coinvolte in performance nate dalle mie visioni, in cui ho riversato esperienze personali e ferite profonde. Il mio personaggio non riesce a portare a termine la sua opera, ma forse proprio lì c’è la verità: nella fragilità, nel fallimento, nella poesia che resiste”.

n-Ego è prodotto da Ines Vasiljević e Stefano Sardo per Nightswim, in co-produzione con Tessalit Productions, con il sostegno di Rai Cinema, MIC e Lazio Cinema International, e distribuito da Lo Scrittoio.

Dopo l’uscita sold out dal Cinema Troisi e le repliche al Cinema delle Provincie, il film è in tour in diverse città italiane — oltre, ovviamente, Roma: Milano, Napoli, Bari, Salerno, Firenze, Palermo, Catania, Ancona, Torino, con nuove date in aggiornamento.

La critica lo ha definito “un esorcismo che ha la forma di un film” (E. Camurri), “un attacco al pensiero comune” (La Repubblica), “letteralmente on the road… che piacerebbe a Leos Carax” (Resto del Carlino) e “una risorsa preziosa per il cinema d’autore italiano” (Il Messaggero). Pontiggia, su Il Fatto Quotidiano, ha parlato di Danco come una regista che “ha la rara capacità di demolire i tabù”.

Per chi ama un cinema che osa, che racconta senza filtri, che scava nell’animo umano, n-Ego è un’esperienza da non perdere.

È possibile trovare le informazioni aggiornate e le prossime date sui canali social ufficiali del film. Trailer disponibile suYouTube.

