Io sono ancora qui, di Walter Salles. Tratto dal libro omonimo di Marcel Rubens Paiva

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Domenica, 02 Febbraio 2025 10:12

Giovanna D'Arbitrio

Premiato al Festival di Venezia nel 2024 per la sceneggiatura, Io sono ancora qui (Ainda estou aqui) di Walter Salles è tratto dall’omonimo libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva, sulla scomparsa di suo padre Rubens Paiva durante la dittatura militare brasiliana. Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes, 1 candidatura a BAFTA, a National Board, 1 candidatura a Critics Choice Award.

La pellicola è ambientata nel 1971 e racconta la storia dell'ex deputato del PTB Rubens Paiva (Selton Mello) che vive con sua moglie Eunice Facciolla (Fernanda Torres) e i cinque figli a Rio de Janeiro. Da quando il colpo di Stato di sei anni prima ha segnato la fine della vita politica di Rubens, Eunice teme per la vita della sua figlia maggiore Veronica che lotta contro la dittatura, ma è invece Rubens che un giorno viene prelevato per un interrogatorio e non fa più ritorno. Inizia così la battaglia di Eunice per conoscere la verità e mantenere unita la famiglia.

Il film si attiene al libro di memorie del figlio della protagonista, Marcelo Rubens Paiva, descrivendo in particolare il momento in cui la dittatura opprime sempre più il paese ed Eunice Paiva, madre di cinque figli, si trova sola a gestire l’improvvisa assenza del marito. Una donna coraggiosa, ben interpretata da Fernanda Torres, che come tante altre subirono la dolorosa tortura psicologica della sparizione dei propri cari, privati anche di una tomba su cui piangere.

“I film che parlano di Paesi in cui vi è stata una dittatura raramente vengono raccontati dal punto di vista di chi ha subìto una perdita, e questo ci è sembrato estremamente importante da mostrare “, ha dichiarato Walter Salles.

Il cast include bravi interpreti come Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, Carla Ribas. Notevole la sceneggiatura di Murilo Hauser, Heitor Loreg. Fotografia: Adrian Teijido. Musiche: Warren Ellis.

Tra i film del regista ricordiamo Arte mortale (A grande arte,1991), Terra estrangeira (1995), Central do Brasil (1998), O primeiro dia (1998), Disperato aprile (Abril despedaçado, 2001).I diari della motocicletta (Diarios de motocicleta, 2004), Dark Water (2005), Linha de passe (2008), On the Road (2012).

Ecco il trailer del film.