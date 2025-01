L'Abbaglio, di Roberto Andò. L‘Impresa dei Mille

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Domenica, 19 Gennaio 2025 14:23

Giovanna D'Arbitrio

L'Abbaglio, di Roberto Andò, è ambientato nel 1860 quando Giuseppe Garibaldi dà inizio all’impresa dei Mille partendo da Quarto per liberare la Sicilia dai Borbone e unire il Paese. Affida al colonnello Vincenzo Giordano Orsini l'incarico di reclutare i volontari senza fare eccessive selezioni, accettando anche giovanissimi, sprovveduti, imbroglioni tra i quali ci sono Domenico, un siciliano zoppo specializzato in fuochi d'artificio, e Rosario, un palermitano emigrato al Nord, imbroglione, giocatore d'azzardo.

Alla prima battaglia a Marsala Domenico e Rosario disertano, il primo per ritrovare la donna che ha promesso di sposare, il secondo per sfuggire a chi ha scoperto i suoi trucchi. Insieme a loro ici sono tuttavia anche giovani idealisti entusiasti, provenienti da ogni parte d’Italia e fedelissimi ufficiali.

A Marsala, i Mille si scontrano con il forte esercito borbonico e non riescono a irrompere a Palermo. Garibaldi allora escogita un piano: il colonnello Orsini insieme a un gruppo di solfati feriti dovrà ingannare il comandante svizzero dell'esercito regio, Jean-Luc Von Mechel, facendogli credere che egli si stia ritirando e la lotta prosegue in una gara di astuzie e trucchi.

La narrazione dell'impresa dei Mille da un lato segue Garibaldi, Orsini e gli altri ufficiali, dall’altro i due sprovveduti Domenico e Rosario attraverso conventi e paesini di campagna. E mentre la povera gente si schiera dalla parte dei garibaldini, baroni, preti e i mafiosi sono dalla parte dei Borbone per non perdere i loro privilegi.

Il film di Roberto Andò, scritto dal regista insieme ad Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, come Noi credevamo di Mario Martone, ha l’obiettivo di raccontare una pagina di storia, focalizzando l’attenzione sul popolo siciliano "che si rivela nei silenzi e nelle parole che non dice", secondo Orsini.

Il cast include Toni Servillo (colonnello Orsini), che torna a collaborare con Roberto Andò e si ritrova sul set con Salvatore Ficarra (Domenico Tricò) e Valentino Picone (Rosario Spitale), poi ci sono Tommaso Ragno (Giuseppe Garibaldi), Giulia Andò, Pascal Greggory, Leonardo Maltese, Andrea Gherpelli, Daniele Gonciaruk, Giulia Lazzarini, Vincenzo Pirrotta e Filippo Luna.

A Ficarra e Picone, tocca di dare un tocco comico al racconto, mentre Servillo, Tommaso Ragno e Leonardo Maltese (il tenente Ragusin) ne rappresentano il percorso drammatico. Giulia Andò dona un po’ gentilezza e ironia ad un racconto tutto declinato al maschile. Notevoli le musiche di Michele Braga e Emanuele Bossi che esaltano la narrazione.

Il messaggio che il film dà ai giovani è che devono "tenere stretta la speranza di poter cambiare il mondo", anche se le loro speranze possono essere deluse, poiché "chi non spera non vive", per cui è meglio non rassegnarsi.

Tra i film del regista ricordiamo Il manoscritto del Principe (2000), Sotto falso nome (2004), Viaggio segreto (2006), Viva la libertà (2013), Le confessioni (2016), Una storia senza nome (2018), Il bambino nascosto (2021), La stranezza (2022).

Ecco il trailer del film (da Coming Soon).