Think tank con sede in Etiopia 'Horn Review': il Sudan come questione strategica per l'Etiopia, non solo un conflitto vicino

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Giovedì, 04 Giugno 2026 16:40

(da MEMRI)

Mentre il Sudan entra nel suo quarto anno di guerra civile, il think tank con sede in Etiopia Horn Review ha recentemente pubblicato un brief politico, intitolato "La guerra del Sudan e l'imperativo del ri-impegno dell'Etiopia", sostenendo che l'Etiopia dovrebbe riaffermarsi come principale mediatore africano nel conflitto. Il documento sostiene che il futuro del Sudan è troppo importante per la sicurezza etiope per lasciare il campo all’Egitto, all'Eritrea e ad altri attori esterni, avvertendo che il continuo disimpegno etiope rischia di minare gli interessi di Addis Abeba per la sicurezza delle mfrontiere, la stabilità regionale, la gestione dei rifugiati e l'ambiente di sicurezza che circonda la Grand Ethiopian Renaissance Diga (GERD). Richiede quindi un ruolo diplomatico etiope più attivo, incentrato su una rinnovata leadership all'interno delle istituzioni africane e sul sostegno a un insediamento politico guidato dai civili in Sudan.

Il documento politico è stato scritto dal direttore esecutivo di Horn Review, Blen Mamo, e dal ricercatore di Horn Review, Mahder Nesibu. [1]

Di seguito è riportato il documento politico: [2]

Riepilogo esecutivo

La guerra civile del Sudan, ora al suo quarto anno, ha prodotto la più grande crisi di sfollamento del mondo e ha attirato una costellazione di potenze regionali i cui interessi concorrenti hanno trasformato il conflitto in una gara per procura sostenuta. Per l'Etiopia, questa è una sfida per la sicurezza nazionale che si svolge su un confine condiviso, con implicazioni dirette per la Grande Diga del Rinascimento Etiope, la stabilità transfrontaliera e l'equilibrio regionale di potere nel Corno d’Africa.

Il record diplomatico dell'Etiopia in Sudan non ha eguali tra i potenziali mediatori del conflitto. Dall'accordo di Addis Abeba del 1972 all'intermediazione dell'accordo di condivisione del potere del 2019, Addis Abeba ha costantemente dimostrato la capacità di operare come mediatore efficace pur mantenendo i propri interessi dichiarati nel risultato. Quella combinazione di vicinanza, conoscenza istituzionale e credibilità diplomatica costituisce una risorsa strategica che nessun altro attore nel processo attuale può replicare. Non viene distribuito.

Dall'aprile 2023, l'impegno dell'Etiopia si è ritirato nel perimetro umanitario. Il canale bilaterale con la leadership SAF è stato effettivamente interrotto. Egitto ed Eritrea, entrambi avversari verso Addis Abeba, sono ora incorporati dal lato SAF come partner attivi. Il vuoto diplomatico che l'Etiopia ha lasciato viene riempito da attori i cui obiettivi regionali sono strutturalmente opposti agli interessi etiopi.

Un riimpegno strutturato è sia necessario che realizzabile. A livello multilaterale, l'Etiopia deve investire risorse diplomatiche sostanziali nell'IGAD e nell'Unione africana e posizionarsi come la principale voce africana per un risultato transitorio guidato dai civili. Un rapporto di lavoro con Washington, costruito sul precedente di un impegno coordinato durante il processo di pace del 2005, completerebbe la leva esterna del Quad con la profondità regionale etiope. Una coalizione diplomatica africana che comprende partner continentali imparziali, convocata e ancorata da Addis Abeba, fornirebbe la credibile architettura africana di costruzione del consenso che manca ai processi esistenti. Un inviato speciale dedicato per il Sudan, che ha un mandato di primo ministro, è lo strumento essenziale per rendere operative tutte e tre le tracce. Il costo dell'assenza continua è in aggravamento. Il futuro politico del Sudan non è separabile dall'ambiente strategico dell'Etiopia e la finestra per una significativa influenza etiope sulla sua traiettoria si sta restringendo.

1. Impegno precedente dell'Etiopia: storia e meccanismi

L'Etiopia porta una lunga e sostanziale storia diplomatica nello spazio politico sudanese, che si è sviluppata parallelamente all’esperienza quasi ininterrotta del Sudan di conflitto armato interno da indipendenza. In effetti, la storia del conflitto del Sudan precede la sua statalità formale. La prima guerra civile sudanese, combattuta tra il governo settentrionale di Khartoum e i movimenti armati del sud, risale al 1955, un anno prima dell'indipendenza nel 1956, e durò fino al 1972.

L'eredità di mediazione dell'Etiopia si affianca a questa traiettoria.

A. La prima guerra civile sudanese (1955-1972)

La prima guerra civile sudanese si concluse principalmente grazie a un'iniziativa diplomatica guidata dall'Etiopia. L'accordo di Addis Abeba del 1972, mediato sotto l'imperatore Haile Selassie, ha concluso il conflitto ed è stato designato "Il faro della speranza dell'Africa" per il suo significato come risoluzione precoce di un conflitto civile post-coloniale basato sull'identità del tipo che ha definito gran parte dell'era post-indipendenza del continente.

L'accordo è istruttivo per il caso che questo breve avanza. Le relazioni etio-sudanesi all'epoca erano profondamente complicate dalle dinamiche di allineamento della Guerra Fredda: l'Etiopia era situata all'interno del blocco allineato occidentale, mentre il Sudan operava sotto un governo allineato ai sovietici fino al 1971. Il conflitto di proxy era una caratteristica strutturante della relazione bilaterale. Khartoum sostenne e ospitò i movimenti ribelli etiopi, principalmente il Fronte di liberazione popolare eritreo (EPLF) e il Fronte di liberazione popolare del Tigray (TPLF), mentre Addis Abeba, insieme agli Stati Uniti e a Israele, estese il sostegno alle fazioni armate sudanesi meridionali.

Nonostante queste crepe sottostanti, due condizioni hanno permesso l'accordo: una dimostrata disponibilità sia da parte del governo del Sudan che dei movimenti armati del sud a negoziare, e il peso diplomatico dell'Etiopia e l'appetito istituzionale per la mediazione. Il ruolo dell'Etiopia era quello di facilitatore piuttosto che di mediatore principale.

La mediazione sostanziale è stata condotta da due organi religiosi multilaterali apartitici, il Consiglio delle Chiese di All Africa (AACC) e il Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC), con l'Etiopia rappresentata ai negoziati da Nebiyelul Kifle, uno studioso di diritto che funge da inviato personale dell'imperatore. Il contributo più consequenziale dell’Etiopia è stato persuadere il Movimento di Liberazione del Sud Sudan (SSLM) ad avviare negoziati e applicare pressioni diplomatiche su questioni contestate come la composizione delle forze di sicurezza nei territori meridionali.

B. La seconda guerra civile sudanese (1983-2005) e il percorso verso l'indipendenza del Sud Sudan

L'Etiopia ha nuovamente assunto un ruolo centrale di mediazione durante la seconda guerra civile sudanese, operando all'interno del quadro dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), il principale veicolo istituzionale per il processo di pace, insieme al Quartetto del Forum dei partner IGAD, che comprende Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Italia. Il primo ministro Meles Zenawi ha esercitato una particolare influenza sul processo in virtù di relazioni di lavoro consolidate sia con il presidente Omar al-Bashir che con il presidente del movimento di liberazione popolare del Sudan (SPLM) Dr. John Garang, dando ad Addis Abeba l'accesso a entrambe le parti principali in un modo che pochi attori esterni potrebbero rivendicare.

C. La rivoluzione del 2019 e il prelè della guerra attuale

L'impegno più recente e diretto dell'Etiopia nel processo politico sudanese è arrivato nel periodo successivo alla rimozione del presidente Omar al-Bashir nell'aprile 2019, durante il quale Addis Abeba ha assunto un ruolo di primo piano nel plasmare l'architettura politica di

transizione del Sudan.

Il primo ministro Abiy Ahmed è stato il capo di stato straniero più attivamente impegnato nello sforzo di mediazione iniziale post-Bashir. Lo strumento principale dell'Etiopia in questo processo è stato l'ambasciatore Mohammed Dardir, allora inviato speciale in Sudan, che, insieme all'inviato speciale dell'Unione africana Mohammed Hassan, è stato il principale mediatore dell'accordo di condivisione del potere del luglio 2019 tra l'opposizione civile del Sudan e il suo stabilimento militare. L'accordo, raggiunto a seguito di una sostenuta pressione popolare che ha costretto la rimozione di Bashir, è stato progettato per tracciare un percorso verso una transizione democratica guidata da civili. L’Etiopia era quindi un architetto fondamentale del progetto di transizione. Il progetto, tuttavia, non ha retto.

Un colpo di stato militare nell'ottobre 2021 ha smantellato il quadro di transizione. La partnership tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF), i due principali del colpo di stato, è successivamente crollata e la rottura tra di loro si è intensificata nella guerra civile su vasta scala scoppiata nell'aprile 2023 e continua fino ad oggi.

2. La logica del ritiro

Le tensioni sottostanti nelle relazioni etio-sudanesi, a lungo gestite sotto la superficie dell'impegno diplomatico, si sono spostate in primo piano mentre le Forze Armate Sudanesi (SAF) consolidavano la loro influenza sulla vita politica sudanese dopo la rivoluzione del 2019. Il carattere istituzionale della SAF, i suoi allineamenti esterni e la sua posizione nei confronti dell'Etiopia hanno trasformato collettivamente quello che era stato un quadro bilaterale lavorabile in una relazione definita da interessi concorrenti e sospetti reciproci.

La divergenza della SAF sia dalle Forze per la Libertà e il Cambiamento (FFC), la coalizione civile che ha guidato la rivolta del 2019, sia dalle Forze di supporto rapido (RSF) era evidente fin dai primi giorni del periodo di transizione. Diverse caratteristiche strutturali del SAF hanno modellato questa traiettoria. L'istituzione porta decenni di legami consolidati con le Forze Armate Egiziane (EAF), una relazione che rispecchia la più ampia dinamica statale egiziano-sudanese, entrambi i paesi governati in pratica dai rispettivi stabilimenti militari. La SAF ha anche mantenuto una significativa influenza interna dalle reti islamiche incorporate durante l'era Bashir sotto il Fronte Nazionale Islamico (NIF), che persisteva all'interno dei suoi ranghi ben oltre la rimozione di Bashir.

A peggiorare questo, la SAF ha mantenuto relazioni istituzionali di lunga data con gli ufficiali dell'era EPRDF in Etiopia, una parte significativa dei quali ha continuato a servire all'interno delle Forze di Difesa del Tigray (TDF), l'ala armata del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) durante il conflitto del Tigray 2020-2022. Questi allineamenti hanno avuto conseguenze operative dirette per l'Etiopia. Durante il conflitto, il SAF ha facilitato i flussi di armi verso il TPLF, con il corridoio Humera posizionato strategicamente come principale via di approvvigionamento per il Tigray.

Il lato sudanese della zona di confine di Al-Fashaga, storicamente sede di popolazioni di rifugiati provenienti dall'Etiopia, è stato convertito in un terreno di messa in scena e mobilitazione per le forze del TDF che operano lungo i territori di frontiera contesi. Da allora è stato riferito che elementi delle forze allineate al TPLF presenti nell'area si sono impegnati a fianco della SAF in combattimenti attivi, anche nella regione del Nilo Azzurro e più avanti nell'interno del Sudan.

Il sequestro da parte della SAF del contestato territorio di Al-Fashaga alla fine del 2020 ha aggravato il deterioramento. La mossa è stata ampiamente letta come uno sfruttamento deliberato della preoccupazione istituzionale dell'Etiopia per il conflitto del Tigray, un’invasione calcolata sulle terre di confine contese in un momento in cui la larghezza di banda militare e politica di Addis Abeba era completamente assorbita internamente. La posizione del Sudan sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) si è spostata in parallelo. Durante il periodo Bashir e nel governo di transizione sotto il primo ministro Abdalla Hamdok, Khartoum aveva mantenuto una posizione ampiamente costruttiva sul GERD.

Sotto il dominio della SAF, quella posizione si è riallineata verso il Cairo, un cambiamento attribuibile alla profondità del rapporto istituzionale EAF-SAF, alla loro preferenza condivisa per i modelli di governance guidati dai militari e alla coltivazione attiva dell’Egitto della SAF come partner strategico sulla politica delle acque del Nilo. Con lo scoppio del conflitto del Tigray nel novembre 2020, l'attenzione diplomatica dell'Etiopia si è rivolta decisamente verso l’interno.

L'impegno di Addis Abeba con gli sviluppi politici sudanesi durante questo periodo è stato limitato. Il colpo di stato guidato dalla SAF dell'ottobre 2021 e il successivo attrito tra l'establishment militare e il governo di transizione civile si sono svolti in gran parte senza il sostanziale coinvolgimento etiope. L'accordo quadro del 5 dicembre 2022, che ha cercato di ripristinare il percorso verso l’amministrazione civile, è stato principalmente il prodotto della pressione multilaterale dell'AU e dell'IGAD, sostenuta dall'impegno diplomatico occidentale, piuttosto che dall'iniziativa diretta etiope.

Dopo lo scoppio del conflitto armato tra la SAF e la RSF nell'aprile 2023, l'Etiopia ha fatto sforzi concentrati per impegnarsi nuovamente. Questi sforzi non hanno prodotto risultati. Le relazioni bilaterali hanno continuato a deteriorarsi e il record delle visite del primo ministro Abiy Ahmed in Sudan in questo periodo traccia l'arco di quel declino. Il 17 agosto 2019, Abiy ha partecipato alla firma della Dichiarazione Costituzionale, lo strumento conclusivo dell'accordo di condivisione del potere che l'Etiopia aveva aiutato a mediare, ed è stato accolto calorosamente dalle controparti sudanesi. Una visita dell'agosto 2020 al primo ministro Hamdok si è concentrata principalmente sulle discussioni relative al MRGE. Una visita del 26 gennaio 2023 a Khartoum, condotta mesi prima dello scoppio dei combattimenti, è stata la più consequenziale della serie in quanto è arrivata sullo sfondo delle tensioni irrisolte sul GERD, la disputa territoriale di Al-Fashaga e sulla condotta della SAF durante il conflitto del Tigray, e ha segnalato il tentativo dell'Etiopia di stabilizzare le relazioni poiché il suo conflitto interno si era concluso in seguito all'accordo di cessazione delle ostilità del novembre 2022.

Nel luglio 2024, Abiy ha fatto un'altra visita, questa volta a Port Sudan, la sede di governo de facto in tempo di guerra della SAF in quel momento. La visita non è riuscita a produrre un'apertura diplomatica. A quel punto, il comandante della SAF, il generale Abdel Fattah al-Burhan si era riposizionato in esplicito allineamento con l'Egitto e l’Eritrea, entrambi mantenendo posture contraddittorie verso Addis Abeba. I rapporti interni indicano che l'influenza egiziana ha svolto un ruolo diretto nel minare l'impegno del luglio 2024. La coltivazione di al-Burhan del Cairo sembra aver effettivamente interrotto i contatti di alto livello tra il governo etiope e la leadership SAF, precludendo il canale bilaterale attraverso il quale l'Etiopia aveva storicamente esercitato la sua influenza più diretta sul file del Sudan.

Questo è stato reso più visibile nel 2025, quando il primo ministro etiope ha inviato il capo della spia etiope Redwan Hussein e il ministro consigliere per l'Africa orientale Getachew Reda a Port Sudan. L'incontro ha messo in vista la crescente spaccatura tra l'esercito e l’Etiopia.

3. La posizione attuale dell'Etiopia e la posta in gioco del continuo disimpegno

L'attuale posizione dell'Etiopia sulla guerra civile sudanese è stata più formalmente articolata dal ministro di Stato Hadera Abera alla terza conferenza internazionale sul Sudan, tenutasi a Berlino nell'aprile di quest'anno. La dichiarazione rifletteva una postura di distanza di principio piuttosto che di impegno attivo. L'impegno politico di alto livello per la mediazione si è ritirato notevolmente, guidato in parte dal ritiro dell'attenzione del Primo Ministro dal fascicolo Sudan e in parte dal carattere strutturale del conflitto stesso.

La natura della guerra attuale la distingue dai precedenti conflitti del Sudan, in cui un apparato statale riconosciuto ha affrontato un movimento armato insorto o secessionista. L'attuale confronto è una rottura intramilitare. Le Rapid Support Forces (RSF), una formazione paramilitare elevata dallo status di milizia irregolare sotto Omar al-Bashir e successivamente istituzionalizzata come struttura di sicurezza parallela, è ora in conflitto armato diretto con le Forze Armate Sudanesi (SAF), il militare nazionale riconosciuto.

Questa configurazione complica l'affermato toolkit di mediazione dell'Etiopia, che è stato costruito attorno a quadri da stato a insurrezione. Le ripetute accuse della SAF secondo cui l'Etiopia sta sostenendo segretamente la RSF hanno ulteriormente limitato il spario di manovra di Addis Abeba. Le accuse sono senza fondamento probatorio e sono meglio comprese in funzione dell’allineamento della SAF con l'Egitto, che ha i propri incentivi strategici per isolare diplomaticamente l'Etiopia.

Tuttavia, le accuse hanno servito il loro scopo; hanno guidato un cuneo tra l'Etiopia e il più ampio blocco SAF e hanno complicato il posizionamento dell'Etiopia all'interno dei processi di pace multilaterali. L'attuale impegno dell'Etiopia può essere caratterizzato attraverso due tracce. Sulla dimensione politico-militare, Addis Abeba ha adottato una posizione di deliberata non riconoscimento, rifiutando di conferire legittimità alla SAF, alla RSF o agli organismi civili che hanno variamente rivendicato l'autorità governativa sullo stato sudanese. L'Etiopia rimane formalmente impegnata nel quadro transitorio stabilito dopo la rivoluzione del 2019 e nel principio della governance democratica guidata dai civili come endpoint legittimo per il processo politico del Sudan.

Sulla dimensione umanitaria, l'Etiopia ha mantenuto un ruolo più attivo, riflettendo sia la sua esposizione geografica come importante paeseospitante per i rifugiati sudanesi sia il suo interesse istituzionale nella gestione degli spostamenti transfrontalieri. Addis Abeba ha ospitato la prima conferenza umanitaria di alto livello per il popolo del Sudan nel 2025 e ha sostenuto la partecipazione alle conferenze umanitarie di alto livello che sono seguite, tra cui la conferenza di Berlino dell'aprile 2026.

A. La posta in gioco del disimpegno

Questa posizione di distanza gestita comporta costi strategici composti che giustificano una valutazione diretta. L'orientamento sempre più contraddittorio della SAF verso l'Etiopia, rafforzato dal suo allineamento con Il Cairo e Asmara, significa che la posizione diplomatica dell'Etiopia viene attivamente degradata all'interno dello spazio politico sudanese. Sia l'Egitto che l’Eritrea mantengono posture contraddittorie nei confronti di Addis Abeba e si sono integrati nella guerra come parti interessate attive.

L'Eritrea fornisce addestramento militare, funge da corridoio di transito per le forniture di armi alla SAF ed è stato riferito di aver schierato personale in una capacità dicombattimento diretto in varie fasi del conflitto. L'Egitto è il principale patrono esterno della SAF, che fornisce sostegno militare, politico e diplomatico, e ha lavorato sistematicamente all'interno dell'Unione Africana per far avanzare le rivendicazioni di legittimità della SAF.

Consentire a questi due stati di operare senza una presenza etiope compensativa nel processo del Sudan significa cedere terreno strategico ad attori i cui obiettivi regionali sono strutturalmente opposti agli interessi etiopi. L'Eritrea in particolare ha costruito una vasta rete di relazioni per procura in tutta la regione, anche all'interno dell'Etiopia, che minaccia direttamente il calcolo della sicurezza nazionale di Addis Abeba.

La posizione geografica del Sudan amplifica il calcolo del rischio. Il paese si trova all'incrocio tra il Sahel, il Corno d'Africa e la regione dei Grandi Laghi. Gli effetti di ricaduta della guerra sono già evidenti e la prospettiva di un vuoto di governance che consenta il radicamento di attori armati non statali e reti militanti transnazionali nel territorio sudanese presenta un rischio diretto per la sicurezza a lungo termine per l'Etiopia e per la stabilità regionale più in generale. Il Sud Sudan, a sua volta fragile, rappresenta uno dei vettori più immediati di preoccupazione per la ricaduta.

L'interesse strategico dell'Etiopia per un Sudan guidato da civili si estende oltre l’impegno normativo. Il rapporto tra lo stato etiope e la popolazione sudanese viene attivamente eroso dalla sistematica propaganda di guerra che emana dall'ambiente informativo allineato al SAF. Ricostruire quella relazione richiede un impegno visibile dell'Etiopia nel processo di pace, non solo una presenza umanitaria.

La dimensione economica aggiunge ulteriore urgenza. Il continuo antagonismo della SAF pone potenziali rischi per la sicurezza della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la cui integrità operativa è un interesse nazionale fondamentale. Le infrastrutture transfrontaliere e i corridoi commerciali sono esposti allo stesso modo alle conseguenze di una prolungata instabilità.

B. Analisi dello scenario

Cinque traiettorie plausibili per il conflitto sudanese ciascuna, a vari livelli, sottolineano il caso del riimpegno etiope. I continui combattimenti rappresentano la traiettoria dell'approfondimento dei costi: un'escalation della catastrofe umanitaria, un ulteriore radicamento dell'Egitto e dell'Eritrea all'interno dell'architettura del conflitto, una crescente frammentazione tra gli attori esterni e il

progressivo consolidamento del Sudan come corridoio per i movimenti armati e le armi scorre in Etiopia.

Una situazione di stallo o un cessate il fuoco negoziato senza un accordo politico probabilmente produrrebbe una partizione de facto del Sudan lungo le linee di controllo SAF-RSF, fratturando lo stato sudanese e istituzionalizzando una divisione dormiente ma strutturalmente destabilizzante. Un accordo di pace negoziato, anche costruito principalmente attorno ai blocchi militari con una partecipazione civile limitata, rimane lo scenario più costruttivo, anche se rischia di riprodurre i deficit strutturali che hanno definito gli accordi politici del Sudan post-2019.

Una vittoria militare decisiva del SAF, valutata come improbabile, formalizzerebbe un asse Egitto-Eritrea-Sudan direttamente ostile agli interessi etiopi e probabilmente innescherebbe la frammentazione interna del SAF poiché la coalizione di forze attualmente unite contro la RSF perde la sua comune minaccia organizzativa. Una vittoria decisiva della RSF, altrettanto improbabile, genererebbe un'instabilità acuta di carattere diverso, data l'eterogeneità interna della RSF e l'assenza dell'infrastruttura istituzionale necessaria per consolidare il controllo territoriale su scala nazionale.

C. Il panorama degli attori esterni

Qualsiasi strategia di ri-impegno etiope deve tenere conto della configurazione di attori esterni già presenti nel conflitto. L'Egitto è il principale mecenate della SAF, detiene l'appartenenza a Quad e lavora all'interno dell'Unione Africana per promuovere le rivendicazioni di legittimità della SAF. L'Eritrea opera come partner dell'Egitto nel blocco allineato SAF, fornendo addestramento militare, transito di armi e coinvolgimento diretto del personale segnalato. Gli Emirati Arabi Uniti sono ampiamente valutati come il principale sostenitore esterno della RSF, anche se Abu Dhabi mantiene una posizione ufficiale di neutralità e detiene anche l'appartenenza ai Quad.

L'Arabia Saudita è diplomaticamente allineata con la SAF e detiene l'appartenenza a Quad, con il suo sostegno inteso in parte come espressione della sua più ampia concorrenza regionale con gli Emirati Arabi Uniti. Turkiye sostiene il SAF attraverso i trasferimenti di armi, con veicoli aerei senza equipaggio di fabbricazione turca che costituiscono una componente significativa della capacità aerea del SAF. Gli Stati Uniti guidano il Quad e hanno adottato misure punitive contro entrambe le parti del conflitto. L'Unione Europea e il Regno Unito si impegnano principalmente attraverso il Quintetto e mantengono una presenza all'interno dei processi IGAD e guidati da AU.

4. L'attuale sforzo di pace: meccanismi, attori e lacune

Lo sforzo internazionale per risolvere la guerra civile sudanese è condotto attraverso tre principali percorsi diplomatici, ognuno dei qualiopera con un'adesione, un mandato e una teoria dell'impegno distinti. Operano in parallelo piuttosto che in coordinamento, e l'assenza di un'architettura unificata è di per sé un impedimento strutturale al progresso.

A. Il Quad

L'iniziativa più operativamente significativa è il Quad, un raggruppamento informale che comprende Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Il Quad è emerso come una risposta improvvisata a metà del 2024, dopo che Washington ha riconosciuto che le sanzioni e la

riduzione del debito da sole non potevano muovere un'élite militare che vedeva il governo civile come una minaccia diretta alla sua sopravvivenza.

Ha guadagnato un rinnovato slancio quando, il 19 novembre 2025, il presidente Trump ha annunciato alla presenza del principe ereditario Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita che si stava impegnando a lavorare per una risoluzione del conflitto in Sudan. Il Quad opera su quella che viene descritta come una logica "fuori dentro". Piuttosto che coinvolgere le parti in guerra direttamente all’inizio, cerca prima di allineare gli attori esterni il cui sostegno sostiene il conflitto, e quindi di tradurre quel consenso esterno in pressione sul SAF e sull'RSF. Il meccanismo è guidato dalla parte americana da Massad Boulos, che ricopre il ruolo di consigliere senior del presidente degli Stati Uniti sugli affari arabi e mediorientali. I restanti membri del Quad sono rappresentati al livello dei rispettivi ministri degli esteri.

Il 12 settembre 2025, il Quad ha pubblicato una tabella di marcia congiunta che prescrive un'uscita strettamente sequenziata dalla guerra: una tregua umanitaria iniziale di tre mesi per consentire la consegna dei soccorsi, seguita da un cessate il fuoco permanente, e poi una transizione politica inclusiva di nove mesi che porta a un governo indipendente guidato da civili. La tabella di marcia ha anche esplicitamente escluso le forze estremiste legate ai Fratelli Musulmani dalla futura dispensa politica del Sudan.

L'accoglienza iniziale della tabella di marcia ha esposto i limiti del diplomatico statunitense. Il comandante della SAF, il generale Abdel Fattah al-Burhan, inizialmente rifiutò a titolo definitivo la tabella di marcia del Quad, mentre la RSF continuava la sua campagna militare per garantire El Fasher, la capitale del Nord Darfur. A febbraio, Boulos ha riferito che era stato sviluppato un documento di pace che entrambe le parti avevano provvisoriamente accettato, anche se la situazione militare sul campo aveva continuato a deteriorarsi nei mesi successivi.

La coerenza interna del Quad è la sua responsabilità centrale. Sebbene la tabella di marcia parli il linguaggio della transizione civile e dell'insediamento politico unificato, i suoi sponsor continuano a perseguire finali divergenti. Gli Emirati Arabi Uniti non possono permettersi un accordo che spogli la RSF dei suoi guadagni territoriali; l'Egitto non può accettare una vittoria RSF che lascerebbe una potente autorità paramilitare sulla sua frontiera meridionale. La SAF ha anche costantemente obiettato alla partecipazione degli Emirati Arabi Uniti al raggruppamento, citando il supporto materiale documentato di Abu Dhabi per la RSF come squalifica da un ruolo di mediazione.

B. Il Quintetto

La seconda traccia è il Quintetto, un raggruppamento multilaterale che comprende l'Unione Africana, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), la Lega degli Stati arabi, l'Unione europea e le Nazioni Unite. Laddove il Quad rappresenta la leva concentrata degli stati con

interessi diretti nell'esito del conflitto, il Quintetto rappresenta il peso istituzionale della più ampia comunità internazionale e dei suoi quadri normativi. Il Quintetto opera con un mandato relativamente imparziale e i suoi principi gli conseriscono un significato continuo. Includono il

riconoscimento che non esiste una soluzione militare praticabile al conflitto, il sostegno a una tregua umanitaria seguita da un cessate il fuoco permanente e l'impegno per una transizione sudanese inclusiva verso la governance guidata dai civili. Dopo la Conferenza di Berlino di aprile,

il raggruppamento ha segnalato un più stretto allineamento con il panorama politico civile del Sudan, un significativo spostamento di enfasi data la misura in cui il precedente impegno internazionale si era concentrato quasi esclusivamente sulle fazioni militari in guerra.

La limitazione del Quintetto è l'inverso di quella del Quad: porta legittimità istituzionale ma una leva coercitiva limitata. I suoi corpi membri sono essi stessi divisi internamente e si muovono lentamente. Affinche un processo supportato da Quintet sia efficace, deve coordinarsi con il Quad, la Troika e altre parti interessate medianti sotto un unico ombrello coerente, un'architettura di coordinamento che deve ancora materializzarsi.

C. La Troika

Opera a fianco di entrambi i raggruppamenti c'è la Troika, una formazione diplomatica di lunga data che comprende Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia. L'impegno della Troika con il Sudan e il Sud Sudan dura più di due decenni, precedendo sia l'attuale conflitto che il meccanismo Quad. La sua memoria istituzionale dei processi di pace del Sudan, compreso l'accordo di pace globale del 2005 e i successivi accordi di transizione, gli conferisce una profondità di comprensione contestuale che manca al Quad. Il suo attuale ruolo nel file Sudan è più limitato che nei precedenti cicli di conflitto, incentrato principalmente sulle dichiarazioni diplomatiche, sul coordinamento con gli organi multilaterali e sul sostegno ai processi di transizione guidati dai civili.

D. Il panorama politico civile

La dimensione più costantemente emarginata su tutte e tre le tracce è la sfera politica civile sudanese. Le forze civili del Sudan, che hanno guidato la rivoluzione del 2019 e costituito la metà civile del partenariato di transizione smantellato dal colpo di stato del 2021, rimangono frammentate in più raggruppamenti con visioni concorrenti per la fine della guerra e il futuro politico del paese. I leader di questi gruppi sono stati incoraggiati a formare un fronte unito in grado di partecipare a un governo del dopoguerra, attingendo alle raccomandazioni emerse dall'incontro del luglio 2024 di figure politiche chiave organizzato dalle consultazioni parallele dell'UA con i gruppi politici sudanesi ad Addis Abeba. Nessuno dei due processi ha prodotto un'unità duratura. I civili rimangono, per il momento, una circoscrizione sottoutilizzata in un

processo di pace che mira nominalmente a ripristinare la governance civile.

5. Il progetto per il re-engagement: come l'Etiopia può spostare il suo approccio

A. Il precedente della mediazione interessata

La storia diplomatica dell'Etiopia in Sudan stabilisce un precedente che il momento attuale richiede di rivisitare: la capacità di detenere un interesse geopolitico diretto in un conflitto, funzionando allo stesso tempo come un mediatore credibile ed efficace. Questa non è una contraddizione nel record di politica estera; ne è una caratteristica distintiva. Dall'accordo di Addis Abeba del 1972 fino all'intermediazione dell'accordo di condivisione del potere del 2019, l'Etiopia ha operato nel file Sudan come parte con interessi reali e dichiarati, e tali interessi non l'hanno squalificata dal ruolo di mediazione. L'hanno informato. L’Etiopia ha capito l'architettura interna del conflitto, ha mantenuto le relazioni con le parti concorrenti e ha portato la credibilità istituzionale per portarli in tavola. L'interesse geopolitico e la funzione di mediazione si rafforzano a vicenda.

La configurazione attuale è più complessa, ma la logica sottostante regge. La dimostrata riluttanza della leadership SAF a coinvolgere Addis Abeba nella diplomazia in buona fede, plasmata così com'è dall'influenza egiziana e dalle dinamiche interne del blocco allineato alla SAF, è un vero vincolo. Non è, tuttavia, una giustificazione sufficiente per il ritiro strategico. La traiettoria politica del Sudan è consequenziale per la sicurezza nazionale etiope attraverso molteplici dimensioni, come hanno stabilito le sezioni precedenti di questo brief. Limitare il ruolo dell'Etiopia alla partecipazione formale ai processi multilaterali, alla partecipazione a conferenze e all'emissione di dichiarazioni senza una strategia strutturata di riimpegno, rappresenterebbe un errore di calcolo strategico proporzionale alla posta in gioco.

La novità delle dinamiche di questo conflitto, una rottura intramilitare piuttosto che un confronto stato-insurrezione, e la mutificata configurazione regionale, con Egitto ed Eritrea ora incorporati come parti interessate attive dalla parte SAF, presentano sfide autentiche che richiedono ingegno. Sono argomenti per un approccio etiope più sofisticato, non per un continuo disimpegno.

B. Leadership regionale e continentale

L'Etiopia porta a questo file risorse che nessun altro attore esterno può replicare in combinazione. È il vicino immediato più significativo del Sudan. Porta una profonda conoscenza istituzionale della cultura politica sudanese, accumulata in decenni di impegno diretto con governi successivi, autorità di transizione e movimenti armati. E conserva, tra segmenti significativi della popolazione civile sudanese, un serbatoio di buona volontà che riflette il suo ruolo nella transizione del 2019.

L'accoglienza concessa al primo ministro Abiy Ahmed alla firma della Dichiarazione costituzionale nell'agosto 2019 è stata una misura di quella posizione. Quella posizione è sotto pressione attiva. La campagna informativa della SAF, che attribuisce il sostegno di RSF ad Addis Abeba senza fondamento probatorio, è progettata proprio per erodere la legittimità dell'Etiopia agli occhi del pubblico sudanese e della comunità internazionale. È uno strumento strategico del blocco allineato SAF e sta lavorando in assenza di una presenza etiope compensativa. Il riimpegno è di per sé una forma di confutaza.

C. L'architettura consigliata

Il riimpegno dell'Etiopia dovrebbe operare su tre percorsi che si rafforzano a vicenda: il posizionamento multilaterale, un nuovo meccanismo di coalizione africana e un canale bilaterale rinvigorito ancorato da un inviato speciale dedicato.

Traccia Uno: Posizionamento Multilaterale All'Interno Di Igad E dell'Unione Africana

L'obbligo multilaterale più immediato dell'Etiopia è quello di esercitare un peso diplomatico sostanziale all'interno dell'IGAD e dell’Unione africana sul fascicolo del Sudan. Ciò significa una difesa attiva e coordinata per processi imparziali e una posizione altrettanto attiva contro le

iniziative che conferiscono legittimità prematura a entrambe le fazioni in guerra. Lo sforzo sistematico dell'Egitto di utilizzare la sua influenza all'interno dell'Unione africana per far avanzare le rivendicazioni di legittimità della SAF ha proceduto, in misura significativa, in assenza di un contrappeso etiope coerente.

Tale assenza ha un costo e correggerla richiede un investimento deliberato di risorse diplomatiche a livello istituzionale, non solo la partecipazione alle riunioni programmate. All'interno del quadro del quintetto, la casa naturale dell'Etiopia è come sostenitore attivo e, ove possibile, un modellatore del processo orientato al civile che il raggruppamento ha segnalato alla Conferenza di Berlino. Il peso istituzionale del Quintetto, se mobilitato dietro un processo politico civile ben strutturato, rappresenta il percorso multilaterale più credibile verso il tipo di risultato che la posizione politica dichiarata dell'Etiopia sostiene: un Sudan democratico guidato da civili.

L'Etiopia dovrebbe posizionarsi come una voce africana di primo piano per quel risultato all'interno delle deliberazioni del Quintetto. Il Quad è una questione diversa. La sua appartenenza riflette la configurazione di attori esterni con le partecipazioni materiali più dirette nell'esito del conflitto, e l'ingresso dell'Etiopia in quella formazione non è né realistico né, data la presenza dell'Egitto, strategicamente consigliabile. La questione rilevante non è l'appartenenza ma la relazione.

Il precedente istituzionale qui è istruttivo: durante i negoziati che hanno portato all'accordo di pace globale del 2005, l'Etiopia ha operato all'interno del quadro IGAD in un ruolo strettamente coordinato con gli Stati Uniti e l'IGAD Partners Forum Quartet. Una logica simile si applica ora. Addis Abeba dovrebbe perseguire un rapporto di lavoro strutturato con Washington sul file Sudan, stabilendo un canale attraverso il quale la capacità analitica etiope e le relazioni regionali possano integrare la leva esterna del Quad. Dato l'impegno dichiarato degli Stati Uniti per un risultato transitorio guidato dalla civile, gli interessi sono sufficientemente allineati per rendere questo un investimento bilaterale produttivo.

Traccia Due: Un Meccanismo Di Coalizione Africana

L'elemento più consequenziale e innovativo della strategia di ri-engagement dell'Etiopia sarebbe la costruzione di una nuova coalizione diplomatica guidata dall'Africa sul Sudan, che opera con imparzialità e credibilità continentale che né il Quad né i membri istituzionali del Quintetto possono rivendicare in modo indipendente. IGAD ha fatto un primo tentativo in questa direzione, organizzando un meccanismo a livello di quartetto che includeva Kenya, Etiopia e Somalia. L'iniziativa non si è tradotta in un'azione diplomatica significativa. Il modello, tuttavia, è valido, e il fallimento è stato quello dell'esecuzione e della volontà politica piuttosto che del concetto.

L'Etiopia è posizionata per far rivivere ed espandere sostanzialmente questa logica. Una coalizione ancorata da Addis Abeba e comprendente stati senza parzialità visibile nel conflitto in Sudan e con un significativo peso continentale, tra cui Kenya, Uganda, Nigeria e Sudafrica, costituirebbe un blocco diplomatico africano credibile in grado di operare con l'indipendenza che i vincoli istituzionali dell'UA e l’influenza interna dell'Egitto attualmente impediscono. Questi stati portano una leva collettiva a livello dell'Unione africana (e del suo Consiglio di pace e sicurezza), del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle relazioni bilaterali con le parti in guerra e i loro sostenitori esterni. Coordinati, potrebbero fornire l'architettura diplomatica africana che mancava al processo del Sudan: un meccanismo che parla a e per il continente senza essere catturato dagli interessi di procura regionali che hanno distorto le iniziative precedenti.

Questa coalizione non sostituirebbe l'IGAD o l'Unione africana. Opererebbe come complemento a entrambi, fornendo slancio politico e capacità di costruzione del consenso africano che alimenta i quadri multilaterali più ampi. La sua autorità convocante sarebbe rimasta con l'Etiopia, riflettendo il ruolo storico e la profondità istituzionale di Addis Abeba sul file del Sudan.

Traccia Tre: Il Canale Bilaterale E L'Inviato Speciale

Le relazioni bilaterali dell'Etiopia con il Sudan, qualunque sia il suo attuale stato di tensione, rimane una risorsa strategica che non può essere abbandonata per impostazione predefinita all'influenza egiziana ed eritrea. Il canale diplomatico deve essere mantenuto e, ove possibile, sviluppato attivamente. Lo strumento essenziale per questo è la nomina di un inviato speciale dedicato per il Sudan, che ha un chiaro mandato del Primo Ministro e che opera in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri. Il precedente per questo ruolo è stato stabilito: il mandato dell'ambasciatore Mohammed Dardir come inviato speciale durante la transizione del 2019 ha dimostrato la differenza che un inviato di alto livello e mandato con un accesso genuino sia al governo che agli attori esterni pertinenti può fare in un periodo critico. Il momento attuale non è meno critico.

Il mandato dell'Inviato Speciale dovrebbe essere strutturato in tre funzioni. Il primo è l'impegno bilaterale diretto: mantenere un contatto attivo con i pertinenti attori sudanesi, comprese le forze politiche civili, attraverso le ambasciate etiopi e i canali diplomatici, indipendentemente dall'attuale congelamento dei contatti SAF di alto livello. Il secondo è il coordinamento multilaterale: rappresentare la posizione dell'Etiopia attraverso i processi IGAD, Unione Africana e Quintet e perseguire il rapporto di lavoro con la parte americana raccomandata sopra. Il terzo è lo sviluppo della coalizione: fornire la leadership diplomatica necessaria per costruire e sostenere il meccanismo di coalizione africana descritto nella traccia due.

La nomina dovrebbe riflettere l'anzianità e l'esperienza richiesta dal ruolo. Un inviato che opera al di sotto di tale standard segnalerebbe a tutte le parti che il riimpegno dell'Etiopia è performativo piuttosto che sostanziale, e confermerebbe piuttosto che sfidare la narrativa che Addis Abeba si è effettivamente ritirata dal file del Sudan.

Questo articolo è riprodotto con il gentile permesso di Horn Review

[1] Hornreview.org/membro/

[2] Hornreview.org/2026/05/21/sudans-war-and-the-imperative-of-ethiopias-re-engagement/, 21 maggio 2026.

(Fonte foto: Horn Review)

da MEMRI Middle East Media Research Institute