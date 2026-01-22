Ambasciatore Alberto M. Fernandez: Iran e Cuba, doglie del parto e rantoli di morte

Dettagli Categoria: ESTERI Pubblicato Giovedì, 22 Gennaio 2026 11:48

dell’Ambasciatore Alberto M. Fernandez*

È stato un grande economista scozzese ad avvertire che in realtà non è così facile distruggere un paese. "C'è molta rovina in una nazione”, ha scritto in una delle sue lettere. Il processo di rovina richiede molto lavoro, e spesso decenni, ma può essere fatto.

Questo è il caso sia della Repubblica islamica dell'Iran che della Repubblica di Cuba, paesi molto diversi in diversi emisferi, ma regimi alleati tra loro, specialmente nella loro inimicizia di lunga data nei con il loro grande nemico, gli Stati Uniti.

È stata una grande corsa per entrambi i regimi. I comunisti sotto i fratelli Castro hanno governato Cuba, direttamente o indirettamente, per 67 anni. I Mullah iraniani – prima Khomeini e poi Khamenei – hanno governato per 47 anni. Entrambi sono regimi profondamente ideologici, regimi che "hanno colpito al di sopra del loro peso" ideologicamente e che in realtà hanno avuto un impatto globale – altamente negativo. Entrambi ora affrontano profonde crisi economiche e politiche che minacciano la loro sopravvivenza più che mai.

Cuba, un paese un tempo meglio conosciuto per la sua musica, le sue spiagge e lo zucchero, è diventata una potenza rivoluzionaria globale sotto Fidel Castro. Che Guevara ha fomentato la rivolta in Congo e Bolivia, i carri armati cubani hanno invaso il Marocco, gli interrogatori cubani hanno torturato i prigionieri di guerra americani in Vietnam, gli eserciti cubani hanno sostenuto dittatori africani in Angola ed Etiopia.

L'Avana era una tappa essenziale per quasi tutti i movimenti rivoluzionari latinoamericani, per le Pantere Nere americane e gli Euskadi baschi spagnoli Ta Askatasuna ("Patria e libertà basca”, ETA) terroristi. Fu poco più di 60 anni fa che Che Guevara inviò una lettera pubblica ai rivoluzionari americani, africani e asiatici chiedendo a "due, tre, molti Vietnam" di logorare e distruggere l'imperialismo americano.

Anche l'Iran sotto Khomeini divenne, come Cuba, un potente faro ideologico e un fattore di rivoluzione. I Khomeini islamisti sono arrivati al potere con l'aiuto di sinistra sia locali che occidentali; i combattenti chiave dei Khomeini sono stati addestrati dall'OLP in Libano.

La rivoluzione iraniana sciita ha avuto un impatto enorme in tutto l'Oriente, potenziando il sentimento settario in tutto il mondo arabo e spingendo i regimi sunniti ad abbracciare o placare l'islamismo sunnita come posizione protettiva contro i venti rivoluzionari di Teheran.

Al suo apice, i funzionari del regime si vantavano di controllare quattro capitali arabe. Il regime avrebbe lanciato una guerra crepuscolare lunga decenni, sia direttamente che indirettamente, contro gli Stati Uniti e Israele che andava da Beirut a Buenos Aires. Anche se il regime islamico ha schiacciato la “sinistra”in patria, ha stretto legami con la Cina comunista, Cuba e la Corea del Nord.

Mentre gli sconvolgimenti economici hanno scosso entrambi i regimi terroristici, questo non ha impedito loro di continuare ad essere attivi nelle recenti turbolenze politiche in Occidente. Sia Cuba che l'Iran sono stati promotori dell’attivismo palestinese universitario e giovanile nei paesi occidentali dal 7 ottobre 2023. In alcuni casi, gli individui coinvolti si sovrapponevano.

La giovane socialista rivoluzionaria americana Calla Walsh, un ex volontaria del Partito Democratico in Massachusetts, sarebbe passata dal co-presidente della Rete Nazionale pro-regime su Cuba al canto "Morte all'America" a Teheran al "Memorario internazionale per i martiri dei media della lotta contro il regime sionista" nel luglio 2025.

Nonostante l'entusiasmo dei Walsh del mondo, entrambi i regimi sembrano ideologicamente esausti a casa. Cattiva gestione economica, corruzione, incompetenza e decenni di promesse e slogan vuoti hanno eroso i regimi dall'interno. Cuba ha visto le sue peggiori proteste degli ultimi decenni nel 2021. L'Iran sta attualmente subendo i suoi più grandi sconvolgimenti anti-regime alla fine del 2025-2026 poiché il regime ha ucciso migliaia, forse decine di migliaia, di manifestanti. Entrambi i regimi sono invecchiati: Raul Castro ha 94 anni, mentre Khamenei ha 86 anni.

Ma nonostante il fallimento ideologico e l'esaurimento delle narrazioni del regime, entrambi gli stati sono stati in grado di sopravvivere fino ad oggi attraverso l'uso della forza bruta e della repressione.

Questo potere coercitivo può durare per anni anche se il regime potrebbe lentamente implodere. Detto questo, non è particolarmente ottimista o eccessivo dire che entrambi i regimi sono probabilmente più vicini alla fine che all'inizio. Entrambi probabilmente richiedono una forte spinta - probabilmente dagli Stati Uniti, non c'è nessun altro - per cadere alla fine. Se fossi uno scommettitore, direi che almeno uno di questi regimi non sopravviverà all'amministrazione Trump.

I due regimi sono simili anche in un altro aspetto. Quando cadono, la possibilità di disordini post regime è estremamente alta. L’Iran potrebbe crollare lungo linee etniche. Cuba potrebbe diventare una dittatura militare instabile. Entrambi sono paesi potenzialmente ricchi che sono stati svuotati dopo decenni di malgoverno e potrebbero affrontare un futuro cupo e incerto. Saranno "costosi" da riparare, non solo in termini di denaro, ma richiedendo un'intensa attenzione e una saggia leadership, una merce rara, sia a livello interno che internazionale.

Mentre l'Iran e Cuba sono entrambi estremamente traballanti, altri stati possono prendere poco conforto nella loro eventuale caduta. Sembra che la crisi politica ed economica si stia diffondendo in tutto il mondo. L'Europa affronta crisi esistenziali sulla sua identità, economia e capacità di difendersi. Gli Stati Uniti, apparentemente onnipotenti, potrebbero essere sull'orlo di una massiccia bolla finanziaria dell'IA. È troppo presto per dire se l'America è nel bel mezzo della ripresa istituzionale o di un eccesso di potere imperiale (o estensione eccessiva) imperiale.

La Russia è condannata a una drenante guerra eterna sul suo confine occidentale o sull'orlo di una vittoria pirrica estremamente costosa in Ucraina. La Cina, pur diventando ancora più potente economicamente, ha visto crollare il suo tasso di fertilità totale (stimato a 0,93, in meno rispetto al Giappone) e rimane fortemente dipendente dal petrolio e dal cibo importati.

I regimi in Iran e Cuba sono in un processo prolungato di caduta e questo è un bene non alleato. Ma a livello globale, è una corsa verso il fondo con una grande incertezza su chi chi ci arriverà per primo.

La vittoria e il dominio verranno a chi può manovrare e schermare meglio tra i detriti di nazioni e imperi.

*Alberto M. Fernandez è vicepresidente di MEMRI.

