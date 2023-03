Teatro Gerolamo di Milano, Lucia Poli in 'L’intrusa' e 'È una bella giornata di pioggia'

Dettagli Categoria: TEATRO Pubblicato Giovedì, 30 Marzo 2023 13:10

di Giulia Anzani

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, Teatro della Toscana presenta Lucia Poli in L’intrusa, preceduto da È una bella giornata di pioggia, al teatro Gerolamo di Milano dalla regia di Angelo Savelli.

I testi in questione sono caratterizzati da una spiccata eleganza e un sottile umorismo, proprietà note dell’autore Eric-Emmanuel Schmitt, e sono tratti dal libro “Odette Toulemond” (edito e/o per l’Italia) da cui lo stesso Schmitt ha preso spunto per una versione cinematografica: “Lezioni di felicità” (2006).

“Esistono felici smentite! Lo spettacolo di Angelo Savelli con la straordinaria Lucia Poli fa parte di quegli shock che ti rimettono in discussione delle certezze. Io credevo di aver ben chiara la differenza tra la scrittura drammatica e quella letteraria dal momento che, da sempre, le pratico entrambe. A parer mio, alcune storie sono fatte per la scena, altre per la pagina scritta”, ha detto Eric-Emmanuel Schmitt, scrittore, drammaturgo, attore e regista, il più tradotto romanziere di lingua francese.

“Però dopo aver visto L’intrusa a Firenze, mi sono accorto che questa separazione non solo non è un muro, ma può addirittura scomparire. Infatti i miei due racconti - È una bella giornata di pioggia e L’intrusa -, al prezzo di minimi cambiamenti, sono diventati due veri e propri monologhi drammatici, uno rivelandosi più comico di quanto credessi, l’altro più tragico di come lo percepissi. Grazie a questi due fantastici artisti, al tempo stesso vigorosi e sottili, e appassionati dell’animo umano l’Italia di ieri e quella di oggi continua a nutrire la mia sensibilità”.





Nel primo testo, un’anziana signora rasenta la follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira nel suo appartamento; nel secondo, una donna bella e intelligente, rischia l’infelicità per colpa del suo inguaribile pessimismo.

Nonostante le diversità caratteriali, la concezione pessimista dell’esistere - che non permette di individuare soluzioni alternative ai problemi - è il filo rosso che accomuna le vite delle due donne, immerse nella loro introspezione al punto da essere spinte da un violento egoismo che le costringe a inutili polemiche e discussioni.

Lucia Poli, signora del teatro italiano, dà vita alle protagoniste grazie alle sue doti interpretative. Un’attrice che passa con disinvoltura dalla frequentazione dei classici a originali incursioni in territori della drammaturgia contemporanea, abile nell’usare l’umorismo e la complessità tipica dei testi di Schmitt: uno stile personalissimo di Lucia Poli, eclettica ed elegante, capace di adattarsi a tutti i ruoli con ironia e profondità.

Lo spettacolo di Angelo Savelli, ritrae il mondo del drammaturgo mettendone in evidenza le tematiche più importanti: la difficile gestione della vita privata, i tratti filosofici e psicologici dei personaggi… il finale, a sorpresa, stupisce e meraviglia. Dolce e amaro si fondono lentamente ma inesorabilmente fino all’ultima, straziante, rivelazione.





durata spettacolo: 80 minuti

ORARI: feriali ore 20 – domenica ore 16

PREZZI: da 10 a 30 €

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano

ph Marco Borrelli

