Firenze Tv l’iniziativa sul Web multicanale e multiofferta della Fondazione Teatro della Toscana per far vivere il teatro direttamente a casa degli spettatori, stante il momento di silenzio e necessaria chiusura delle sale a salvaguardia della salute pubblica a fronte alla diffusione del Covid-19. Sabato 30 maggio alle 20,45 è la volta di Viola Graziosi.

"Per Firenze Tv ho scelto di leggere in video due brani tratti da Biografia della fame di Amélie Nothomb, a cui avevo già dato voce per un audiolibro Audible Original qualche anno fa, presente sulla piattaforma Audible.Il testo è edito da Voland e tradotto magnificamente da Monica Capuani.

L’ho scelto perché sono parole gustose per un attrice, con una scrittura che in sé disegna un personaggio, quello della Nothomb, alle prese con uno sguardo ironico, intelligente, cinico e tagliente, fino al paradossale, sulla vita.

Il presupposto della Nothomb è che se non si ha “fame” non si fa niente, la fame (in senso lato) è il motore necessario all’azione e allo slancio vitale. Mi sembrava giusto e interessante per questi tempi.

La Nothomb è un personaggio straordinario, che ho anche avuto l’occasione di conoscere. Ha la capacità di stimolare gli animi e di porre uno sguardo autentico sulle cose. Una grande intelligenza e padronanza della lingua”.

Viola Graziosi

(foto di Tommaso Salamina)

FIRENZE TV - Programma dal 25 al 31 maggio 2020

Lunedì 25 maggio 2020

12.00 L’arte del Novecento

Sergio Risaliti presenta

Ottone Rosai, “Il gelsomino”

Giacomo Manzù, “Testa di giovane”

18.00 Appuntamento con il Campus della Musica

Daniele Belli interpreta “Rossignol” di Lionel Loueke

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Anastasia Ciullini, Filippo Lai, “Lettere di Arthur Rimbaud a Paul Verlaine”

19.00 Incontro con la chitarra classica

Giorgio Albiani, “Gavotte I/II” dalla suite BWV 995 di Johann Sebastian Bach

20.45 Musicus Concentus

Dan Kinzelman, “Simone Graziano Frontal”

Martedì 26 maggio

PergolaTV – Secondo me…

Intervista a Elena Sofia Ricci

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Lorenzo Volpe, Sebastiano Spada, Luca Pedron, “Lettere di Gandhi a Hitler”

20.45 per “FirenzeTV sono anch’io”

Francesca Fenati, "Mio Vero" di Mariangela Gualtieri

Mercoledì 27 maggio

18.00 Appuntamento con il Campus della Musica

Matilde Rosati canta “Futura” di Lucio Dalla

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Nadia Saragoni, Athos Leonardi, Alessandra Brattoli, Maria Lucia Bianchi

“Lettera di Mina a Frank Sinatra”, “Lettera di Adriano Celentano a Mia Martini”,

“Lettera di Radio KissKiss a Pino Daniele”

19.00 Fiorentini illustri e sconosciuti

Filippo Melli presenta “Livia Raimondi”

20.45 per “FirenzeTV sono anch’io”

Andrea Massaini, "Il pescatore uomo fortunato" monologo di Antonio Albanese riadattato da Andrea Massaini

Giovedì 28 maggio

PergolaTV – Secondo me…

Intervista a Alessandro Barbero

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Claudia Marino, Federica Cavallaro, Davide Diamanti, Ghennadi Gidari

“Lettera di Seneca alla madre”, “Lettere di Antonio Gramsci alla madre”, “Lettere di Sandro Pertini alla madre”

20.45 per “FirenzeTV sono anch’io”

Angela Crisci, "La lista di Clelia" di Anna Crisci

Venerdì 29 maggio

18.00

Michele Carli, "Aminta" di Torquato Tasso

18.30 iNuovi (su Spotify)

Più forte ti scriverò

Fabio Facchini, Beatrice Ceccherini, Alessandra Brattoli

“Lettere di Federico Fellini a Indro Montanelli”

20.45

Stefano Accorsi, “Favole al telefono” di Gianni Rodari

Sabato 30 maggio

PergolaTV – Secondo me…

Intervista a Paolo Valerio

18.30 iNuovi (su Spotify)

Suspense - Un weekend da paura

Davide Arena, Erica Trinchera, “Lettere di Jack lo squartatore”

20.45

Viola Graziosi, "Biografia della fame" di Amélie Nothomb

Domenica 31 maggio

18.30 iNuovi (su Spotify)

Suspense - Un weekend da paura

Mattia Braghero, Maria Lucia Bianchi, “Lettere del killer Zodiac”

20.45

Sistema Museale dell'Università di Firenze

“Tra i popoli dell’Himalaya”