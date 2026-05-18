Sant’Agata di Militello: Premio Pavoncella2026. XV Edizione di un evento prestigioso

Dettagli Categoria: EVENTI Pubblicato Domenica, 17 Maggio 2026 20:36

Giovanna D'Arbitrio

Dal primo comunicato stampa di Romano Tripodi apprendiamo che la XV edizione del prestigioso Premio Pavoncella, dedicato alla creatività femminile, quest’anno non si svolgerà a Sabaudia, ma a Sant’Agata di Militello, il 20 giugno, alle ore 18.00, una scelta per essere vicini alla Sicilia ed a Niscemi dopo i devastanti danni provocati dall’uragano Harry.

Prima di dare spazio al comunicato stampa, ci sembra giusto evidenziare che il Premio Pavoncella è nato diversi anni fa per iniziativa di Francesca d’Oriano che ha voluto esaltare la “creatività femminile” in molteplici campi in cui tante “eccellenze femminili” si prodigano generosamente, spesso nell’anonimato assoluto. E il Pavoncella nel tempo è cresciuto fino a conquistare una visibilità non sono nazionale, ma anche internazionale. Senz’altro un Premio che consente di vedere il mondo con gli occhi delle donne, giudicate per le loro capacità professionali da una Giuria di sole donne.

Ed ecco il Comunicato Stampa di Romano Tripodi (Primo lancio): La “Pavoncella” Vola Da Sabaudia A Sant’Agata di Militello. La Sicilia apre le porte alla “Pavoncella”! Sarà infatti Sant’Agata di Militello ad ospitare il 20 giugno 2026, nello splendore del Castello Gallego, la quindicesima edizione del Premio internazionale alla creatività femminile. Lasciare Sabaudia, dove il Pavoncella è nato, diventando una realtà culturale di ampio respiro, dedicata alle Donne che si sono distinte per il loro impegno ed i lusinghieri traguardi professionali raggiunti nel campo della Ricerca scientifica, della Medicina, dell’Arte, dell’Imprenditoria e del Sociale, non è stato casuale ma una scelta dettata dal desiderio di essere vicini alla Sicilia, mai come oggi bisognosa di aiuto ed attenzione, per le devastazioni provocate al suo territorio dall’uragano Harry, in particolare a Niscemi. Per i ragazzi delle scuole di questa cittadina, che una gigantesca frana rischia di far scomparire, l’organizzazione del Premio “Pavoncella alla creatività femminile” ha previsto un congruo numero di borse di studio, sottoforma di buoni, che consentiranno loro di acquistare testi scolastici per l’anno 2026-27.

Una gara di solidarietà che vede partecipi, con analogo entusiasmo ed impegno, IntesaSanPaolo che si conferma main sponsor della manifestazione, presenza fondamentale per il suo successo; l’Associazione Gal Nebrodi Plus, nella persona del suo presidente, Francesco Colanna; Valentina Pellegrini presidente della “Pellegrini spa” nel ricordo del padre Ernesto, imprenditore generoso ed indimenticabile Uomo di sport. Concreta vicinanza al Premio “Pavoncella alla creatività femminile” hanno voluto esprimere Irritec, l’azienda siciliana leader a livello mondiale, nel settore dell’irrigazione a pioggia; Uniscuole; Sestante di Marina di Capo d’Orlando e la Farmacia dei Fratelli Collica. Un’edizione “siciliana” resa possibile dalla sensibilità e disponibilità del Comune di Sant’Agata di Militello nelle persone del Sindaco, Bruno Mancuso, dell’Assessore alla Cultura, Salvatore Sanna e dell’intera Giunta.

Ad affiancare Francesca d’Oriano, ideatrice ed organizzatrice del Premio sin dal lontano “numero zero” ci sono le c componenti la Giuria, la Vicepresidente del Premio, Lucia Franchina ed il Comitato scientifico presieduto dal professore Michele Guarino, Associato di Gastroenterologia del Campus Biomedico di Roma. A dare ulteriore lustro all’evento la Senatrice Paola Binetti, Presidente onorario del Pavoncella che gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri; della Regione Sicilia; da Piero Calabrò, già Giudice di Cassazione e Presidente dell'Associazione "Nazionale Italiana Magistrati", del Comune di Sant’Agata di Militello; del Gal Nebrodi Plus; delle Associazioni culturali no-profit “Medicina e Frontiere” ed “ArteOltre ”- (A cura del Capo Ufficio Stampa, Romano Tripodi)





Sempre dal Comunicato Stampa apprendiamo che vengono confermati i due tradizionali riconoscimenti speciali alla “Donna dello Stato per lo Stato” ed alla “Donna dell’Anno” che si aggiungono all’elenco, ormai definito, delle vincitrici nel settore della Ricerca scientifica; della Medicina, dell’Imprenditoria; dell’Arte e della Musica.

Si evidenziano poi le vincitrici dei suddetti riconoscimenti nelle precedenti edizioni: Elena Beccalli, Magnifica Rettrice dell’Università Cattolica; la Senatrice a vita Liliana Segre, storica Testimone della Shoa; Margherita Cassano, Presidente della Suprema Corte di Cassazione; Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale; Louise Richardson, Magnifica Rettrice della Oxford University, Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani; Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice della “Sapienza” di Roma; Anna Maria Tosto, Procuratrice generale presso la Corte di Appello di Bari; Maria Luisa Pellizzari, Vice Capo della Polizia di Stato.

In attesa di altri comunicati stampa con i nomi delle vincitrici, ci complimentiamo con gli organizzatori del Premio Pavoncella per la lodevole valorizzazione della creatività femminile, un Premio che diventa sempre più prestigioso col passare del tempo attraverso un luminoso percorso, iniziato nel lontano 2011.