The Social - Il prezzo della verità, di Aaron Sorkin. Facebook e ‘Wall Street Files’

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Domenica, 11 Ottobre 2026 14:25

Giovanna D'Arbitrio

The Social - Il prezzo della verità (The Social Reckoning), scritto e diretto da Aaron Sorkin, film, sequel di The Social Network (2010), è focalizzato sulla fuga di notizie circa documenti interni dell'azienda Facebook, purtroppo consapevole degli effetti social dannosi su molti utenti, in particolare su adolescenti.

Il film racconta la vera storia di Frances Haugen (Mikey Madison), ingegnere ed ex dipendente di Facebook che, preoccupata per i suddetti effetti, decide di chiedere aiuto a Jeff Horwitzeremy (Allen White), giornalista investigativo del Wall Street Joumal. Insieme essi intraprendono un percorsorischioso, svelando come l'azienda nasconda i danni causati dai suoi algoritmi alla salute mentale diutenti, scatenando un clamoroso caso mediatico e politico.

Aaron Sorkin toma con una storia sui poteri tecnologi che influenzano economia, politica e società, mettendo sotto accusa soprattutto Facebook, un social che ormai è fonte di informazione per gran parte di americani, e non solo.

In effetti il film è focalizzato sui "Wall Street Files" (2019 -°21) l'inchiesta giornalistica che denunciò le responsabilità di Meta per l'incremento di estremismo e violenza. Usando un mix tra thriller e wit comedy, il regista da un lato evidenaia i problemi dei social, dall'altro mostra fiducia in istituzioni ed equilibrio di poteri che dovrebbero proteggere la democrazia.

Sorkin in un'intervista ha spiegato che la sua intenzione non era quella di fare un processo a Facebook, ma piuttosto “risvegliare le coscienze" e mostrare come gli algoritmi della piattaforma favoriscano in modo non casuale la polarizzazione, la radicalizzazione e un dibattito pubblico tossico.

Un tema senz'altro molto attuale, preoccupante e complicato in particolare per gli effetti dei social su adolescenti di cui parlano diversi libri come ”/t's complicated", di Danah Boyd, che si chiede cosa succeda quando gli adolescenti comunicano mediante i social network come Facebook, Twitter e Instagram. Come gestiscono la propria identità, come difendono la propria privacy, che cosa mettono in gioco dei propri sentimenti? Queste sono solo alcune delle domande che Danah Boyd affronta nel suo libro dedicato alla “second life" degli adolescenti, scaturito dieci anni di ricerca sul campo e di incontri con centinaia di adolescenti,

Il cast del film include Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr, Patrick Fischler, Gbenga Akinnagbe, Portia Doubleday, Nelson Franklin, Sierra Capri, Crystal Balint, Aidan Laprete, Tehmina Sunny, Erin Boyes; sceneggiatura: Aaron Sorkin, fotografia: Jeff Cronenweth; musiche: Alexandre Desplat.

Aaron Benjamin Sorkin (New York, 9 giugno 1961) è uno sceneggiatore, drammaturgo, regista, attore e produttore televisivo statunitense. Tra i suoi film ricordiamo Molly's Game (2017), Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7) (2020), A proposito dei Ricardo (Being the Ricardos) (2021)

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)