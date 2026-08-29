The Dog Stars, di Ridley Scott. Un film su un mondo postapocalittico

Dettagli Categoria: CINEMA Pubblicato Sabato, 29 Agosto 2026 19:56

Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima a Londra al cinema Odeon Luxe Leicester Square, The Dog Stars, di Ridley Scott, è un film che descrive un mondo postapocalittico, ispirato al romanzo omonimo di Peter Heller.

Il libro è stato pubblicato in Italia con il titolo “Le stelle del cane” da Rizzoli che così lo presenta: “Il mondo come lo conosciamo non esiste più: l’umanità è stata decimata da una febbre globale e fatale. Hig è uno dei pochi sopravvissuti. A bordo di un vecchio Cessna, un cane come copilota, presidia volando un pezzo d’America che una volta si chiamava Colorado, più deserto di quanto non sia mai stato ma incredibilmente bello nella sua selvaggia desolazione. A terra lo aspetta il suo socio Bangley, che difende il loro territorio e le loro provviste sparando a vista su chiunque si avvicini. Hig no, lui non spara: lui è diverso. Nell’epidemia ha perso la moglie; non piange da anni; solo la pesca, la caccia, il ritrovato legame con la natura lo tengono in vita. E l’affetto per il cane Jasper, compagno silenzioso e sereno. Ma nel mondo alla fine del mondo non ci sono certezze. Si può perdere in una notte anche il poco che si possiede. Solo il desiderio di volare salva Hig da se stesso e lo porta a scoprire dentro un canyon un Eden abitato da un vecchio e da sua figlia: allevano animali, coltivano un orto. Un’oasi che accoglie Hig e lo consola. Eppure anche quel minuscolo paradiso corre rischi”.

Il film è ambientato in Eerie, Colorado nel 2035 in un mondo postapocalittico dopo che una devastante epidemia ha sterminato quasi tutta la popolazione mondiale. Tra i sopravvissuti ci sono un giovane pilota, Hig, (Jacob Elordi) e un militare, Bangley (Josh Brolin), che hanno trasformato una pista d’atterraggio abbandonata in un rifugio sicuro.

Mentre Bangley non vuole lasciare quel luogo, Hig spera di trovare altri sopravvissuti e insieme al fedele cane, Jasper, a bordo del suo aereo esplora il territorio per portare aiuto ad altri superstiti. Quando gli giunge una comunicazione radio, Hig decide di scoprirne la provenienza spingendosi oltre i confini conosciuti.

Costretto però ad un atterraggio, scopre una casa nascosta in un canyon, abitata da Pops (Guy Pearce), uomo molto sospettoso verso estranei. Sua figlia Cima (Margaret Qualley) invece è molto sensibile e gentile ed accoglie Hig con fiducia, desiderosa di un contatto umano dopo anni di solitudine. Insieme cercano di riparare l’aereo, ma vengono scoperti e costretti a confrontarsi con la violenza ancora presente nel mondo, continuando tuttavia a lottare per sopravvivere.

In effetti Hig e Cima, insieme al cane Jasper, rappresentano resilienza e speranza in un futuro migliore: il film esalta il coraggio di quella parte di Umanità che non si arrende, che rifiuta la distruttività senza via d’uscita e spera nella ricostruzione della fiducia, ricordando che nessuno si salva da solo e che gli altri non sono sempre nostri nemici.

E il regista ha poi affermato: “Voglio immaginare che ‘la Stella del Cane’ sia una costellazione lassù nell’universo, forse vicino alla Cintura di Orione, e che ciascuno che la guardi possa parlare al cane che ha perso”, spiegando il significato del titolo. A quanto pare Ridley Scott ha scelto di girare buona parte del film in Italia, cioè in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo e Lazio. Le Dolomiti, in particolare, con la loro maestosità hanno esaltato il tema della Natura, poiché n un mondo in cui vivono ormai pochi esseri umani, la flora e la fauna si riappropriano dello spazio.

Il cast include bravi interpreti, come Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney, Benedict Wong, Alara-Star Khan. Sceneggiatura: Mark L. Smith, Christopher Wilkinson. Fotografia: Erik Messerschmidt. Montaggio: Sam Restivo, Claire Simpson. Musiche: Harry Gregson-Williams.

Tra I numerosi film del grande regista britannico, che continua a lavorare alla veneranda età di quai 89 anni, ricordiamo I duellanti, Alien, Blade Runner, Black Rain, Thelma & Louise, 1492 - La conquista del paradiso, L’Albatross - Oltre la tempesta, Soldato Jane, Il gladiatore, Hannibal, Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto, Il genio della truffa, Le crociate, Un'ottima annata, American Gangster, Nessuna verità, Robin Hood Prometheus, The Counselor, Exodus - Dei e re, Sopravvissuto - The Martian, Alien, Covenant, Tutti i soldi del mondo, The Last Duel, House of Gucci, Napoleon, Il gladiatore II.

Ecco il trailer del film (da Coming Soon)